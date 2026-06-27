À chaque édition de la Coupe du monde, un nouveau champion émerge et une histoire inattendue s’écrit, rappelant que le football ne se soucie ni de la taille du territoire ni du nombre d’habitants, mais récompense la foi, le travail et l’audace de défier l’impossible.

Lors de la Coupe du monde 2026, l’histoire la plus inspirante a été celle de l’équipe nationale du Cap-Vert, archipel de dix îles perdues au milieu de l’océan Atlantique et peuplé de seulement 525 000 habitants, qui a captivé la planète entière en devenant le plus petit pays de l’histoire à atteindre les phases à élimination directe de la Coupe du monde.

Alors que les grandes puissances du football se disputaient les places qualificatives, Les « Requins bleus » ont négocié avec audace un groupe difficile comprenant l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avant de défier le tenant du titre, l’Argentine de Lionel Messi, lors l’un des seizièmes de finale les plus enlevés de l’épreuve.

Cet exploit n’est pas le fruit du hasard : il couronne un projet de longue haleine, fondé sur une planification rigoureuse, une stabilité technique et la mobilisation de la diaspora cap-verdienne établie en Europe, jusqu’à ce que ce petit archipel devienne un modèle de réussite planétaire, comme le souligne la BBC.