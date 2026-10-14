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« Le candidat qui sort du lot ! » : L’entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler pressenti pour devenir le prochain entraîneur de Manchester United
Hurzeler se profile comme le principal candidat du côté d’Old Trafford
Selon The Sun, l’entraîneur de Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, a été identifié comme le candidat le plus en vue parmi les entraîneurs de Premier League pour prendre les rênes de Manchester United si le club décide de se séparer de Michael Carrick. Si Manchester United maintient pour l’instant sa confiance à Carrick malgré un début difficile marqué par quatre défaites en neuf matches, l’entraîneur de 45 ans est considéré comme le favori pour être le premier entraîneur de l’élite limogé cette saison.
Hurzeler a fait forte impression depuis son arrivée dans le football anglais, menant Brighton à deux huitièmes places consécutives et affichant un bon bilan face à Manchester United.
L’entraîneur allemand de 33 ans avait déjà été cité, aux côtés d’Andoni Iraola et d’Oliver Glasner, parmi les profils capables de s’inscrire dans la durée.
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Brighton se prépare à être approché alors qu’une indemnité se profile
Recruter Hurzeler exigerait un investissement financier important de la part de Manchester United, l’entraîneur ayant prolongé son contrat en juin jusqu’en 2029. Le propriétaire de Brighton, Tony Bloom, a récemment déclaré que le club était pleinement préparé à toute éventualité si une autre équipe venait à approcher son entraîneur.
De précédents départs du stade Amex vers d’autres clubs de Premier League, comme celui de Graham Potter pour Chelsea, ont donné lieu à des indemnités de plusieurs millions de livres sterling.
United avait auparavant écarté d’autres candidats au poste d’entraîneur, comme Iraola et Glasner, avant de nommer Carrick de façon permanente après la qualification en Ligue des champions.
Antonio Conte et les autres options étudiées
Manchester United a également suivi d’autres entraîneurs disponibles, dont Antonio Conte, ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham. Selon des sources, Conte serait ravi de retrouver le football anglais après avoir mené Naples au titre de champion d’Italie, mais aucune rencontre officielle n’a eu lieu.
Parmi les autres noms précédemment envisagés par des responsables du club figurent les entraîneurs britanniques Kieran McKenna et Eddie Howe.
Toutefois, l’ambition majeure du club de remporter la Premier League en 2028, année de son 150e anniversaire, complique un éventuel changement d’entraîneur en cours de saison.
- AFP
Carrick se bat pour redresser la barre face à une pression croissante
Pour l’heure, Carrick reste sur le banc tandis que Manchester United se prépare pour ses prochains matches, mais un calendrier exigeant ne laisse guère de marge d’erreur. Brighton continuant de dépasser les attentes sous la houlette de Hurzeler, les spéculations sur l’avenir du poste d’entraîneur à Old Trafford devraient persister.
Les dirigeants de Manchester United doivent prendre des décisions cruciales alors qu’ils tentent de concilier les résultats immédiats avec leur calendrier stratégique à long terme.
Toute éventuelle démarche auprès de Hurzeler dépendra largement de la décision des dirigeants de Manchester United de se séparer ou non de leur encadrement technique actuel.
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