Selon The Sun, l’entraîneur de Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, a été identifié comme le candidat le plus en vue parmi les entraîneurs de Premier League pour prendre les rênes de Manchester United si le club décide de se séparer de Michael Carrick. Si Manchester United maintient pour l’instant sa confiance à Carrick malgré un début difficile marqué par quatre défaites en neuf matches, l’entraîneur de 45 ans est considéré comme le favori pour être le premier entraîneur de l’élite limogé cette saison.

Hurzeler a fait forte impression depuis son arrivée dans le football anglais, menant Brighton à deux huitièmes places consécutives et affichant un bon bilan face à Manchester United.

L’entraîneur allemand de 33 ans avait déjà été cité, aux côtés d’Andoni Iraola et d’Oliver Glasner, parmi les profils capables de s’inscrire dans la durée.