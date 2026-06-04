Le candidat favori succède à Arne Slot : le FC Liverpool a trouvé son nouvel entraîneur

« Je suis ravi. Liverpool est l’un des plus grands clubs du monde. Il suffit de peu pour se sentir attiré par ce club », déclare Iraola dans un communiqué du club : « Liverpool, c’est Liverpool. »

Son prédécesseur, Slot, arrivé à l’été 2024 pour succéder à Jürgen Klopp et auteur d’un 20e titre de champion, a dû partir après une 5e place lors de sa deuxième saison.

Le Bayer Leverkusen s’était aussi penché sur le profil d’Iraola, avant de se tourner, face à l’intérêt grandissant d’Anfield, vers l’Espagnol Carles Martínez (FC Toulouse) pour remplacer Kasper Hjulmand.

L’ancien international espagnol (deux sélections) avait brillé à Bournemouth avec des moyens modestes. Grâce à un jeu rapide et attrayant, l’AFC a terminé sixième de la Premier League, à seulement trois points et une place derrière Liverpool.