Liverpool plutôt que Leverkusen : Andoni Iraola, un temps pressenti au Bayer, devient le nouveau manager du club anglais le plus titré et, par conséquent, de l’international Florian Wirtz. Cinq jours après le départ d’Arne Slot, les Reds ont officialisé la venue du Basque de 43 ans, dont le départ de l’AFC Bournemouth, club de Premier League, était déjà acté.
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Le candidat favori succède à Arne Slot : le FC Liverpool a trouvé son nouvel entraîneur
« Je suis ravi. Liverpool est l’un des plus grands clubs du monde. Il suffit de peu pour se sentir attiré par ce club », déclare Iraola dans un communiqué du club : « Liverpool, c’est Liverpool. »
Son prédécesseur, Slot, arrivé à l’été 2024 pour succéder à Jürgen Klopp et auteur d’un 20e titre de champion, a dû partir après une 5e place lors de sa deuxième saison.
Le Bayer Leverkusen s’était aussi penché sur le profil d’Iraola, avant de se tourner, face à l’intérêt grandissant d’Anfield, vers l’Espagnol Carles Martínez (FC Toulouse) pour remplacer Kasper Hjulmand.
L’ancien international espagnol (deux sélections) avait brillé à Bournemouth avec des moyens modestes. Grâce à un jeu rapide et attrayant, l’AFC a terminé sixième de la Premier League, à seulement trois points et une place derrière Liverpool.