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Le Canada est-il prêt à accueillir un engouement soudain pour la Coupe du monde de football ? Terrains, encadrement et budget demeurent des sujets de préoccupation majeurs

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La Coupe du monde 2026 pourrait déclencher un véritable engouement pour le football au Canada, mais le manque de terrains, d’installations, d’entraîneurs et de financement risque de freiner le développement de ce sport.

TORONTO — La Coupe du monde fait escale en Amérique du Nord. Plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux s’entraînent dans des infrastructures ultramodernes dont bien des clubs européens peuvent encore seulement rêver, la majorité des sélections ayant installé leurs camps de base aux États-Unis et au Mexique.

Pourtant, seules deux des 48 sélections poseront leurs valises au Canada. Le coorganisateur bénéficie des infrastructures des Whitecaps de Vancouver, sur le campus de l’Université de la Colombie-Britannique, tandis que le Panama, autre membre de la CONCACAF, s’installe à New Tecumseth, dans un complexe touristique situé à environ 90 minutes de route de Toronto.

Un choix révélateur.

Contrairement à ses partenaires organisateurs, le Canada manque d’infrastructures sportives solides, et même la célèbre franchise de la LNH à Vancouver ne dispose pas d’un espace d’entraînement dédié. Dans le football, la question des camps de base n’est que la partie émergée de l’iceberg.

« Il ne fait aucun doute que le sujet n° 1, qui est au cœur des préoccupations de tous les dirigeants du football dans ce pays, c'est les installations », déclare Johnny Misley, PDG d'Ontario Soccer, à GOAL depuis son poste de responsable du football dans la province la plus peuplée. « Le football se développe, la croissance est là, mais nous avons besoin de plus d'infrastructures pour soutenir cela. »

Au Canada, on s’attend à ce que l’engouement pour le football augmente après la Coupe du monde. Qu’il s’agisse de sport organisé ou de loisir, c’est toujours ce qui se passe lorsqu’un sport fait battre le cœur du pays, comme en témoigne le nombre de balles de baseball lancées dans les parcs l’automne dernier lorsque les Blue Jays de Toronto ont atteint les World Series.

Pourtant, le football est déjà au bout de ses capacités : sport le plus pratiqué au Canada depuis des décennies, il rassemble 309 000 licenciés en Ontario, dont une majorité de jeunes, contre 206 000 pour le hockey.

Mais le manque d’infrastructures, surtout dans les zones où l’hiver est rigoureux, les contraintes budgétaires et des choix d’aménagement privilégiant les logements collectifs plutôt que les terrains de football risquent de freiner cette progression.

  • Guatemala v Canada - Gold Cup 2025: Quarter FinalsGetty Images Sport

    La croissance du football au Canada dépasse actuellement les capacités de ses infrastructures.

    La plupart des soirs à Toronto, quatrième ville d’Amérique du Nord, et dans bien d’autres métropoles, il n’est pas rare de voir quatre ou cinq équipes se partager un même terrain.

    En hiver, la pression sur les infrastructures s’accentue : les intempéries contraignent toutes les équipes, sauf celles de la côte Ouest, à se partager des installations intérieures restreintes.

    « Les installations intérieures sont cruciales, de même que les terrains synthétiques en plein air », souligne Misley. « Nous voulons mettre en valeur la beauté de ce sport et, grâce à l’héritage de la Coupe du monde, transformer cet engouement en davantage de joueurs, d’entraîneurs, d’arbitres, de bénévoles et en une croissance économique accrue. »

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    Pourquoi la Coupe du monde ne résoudra pas la crise des infrastructures au Canada

    La Coupe du monde offrira au football canadien de nouvelles infrastructures.

    Toutefois, son impact sur le tissu sportif national restera bien inférieur à celui des Jeux olympiques de 1976, 1988 et 2010, qui avaient vu la construction massive d’installations à Montréal, Calgary et Vancouver, propulsant le sport de haut niveau canadien vers des performances record lors des éditions suivantes des Jeux.

    « L’une des plus grandes lacunes de l’environnement sportif canadien est notre manque d’infrastructures, et c’est l’écart entre ces infrastructures de qualité et ces lacunes qui me préoccupe le plus », a déclaré Adam van Koeverden, secrétaire d’État au Sport, à GOAL.

    « C’est là la plus grande lacune. Nous en avons besoin de plus, qu’il s’agisse de gymnases, de complexes sportifs, de terrains de football, de pistes d’athlétisme, de piscines, de patinoires ou de quoi que ce soit d’autre, nous en avons besoin de plus. Nos communautés, la prochaine génération d’athlètes et tout simplement les personnes actives le méritent. »

    Au total, le Canada a investi environ 1,3 milliard de dollars d’argent public pour accueillir 13 matchs de la Coupe du monde à Toronto et à Vancouver. Les deux villes hôtes ont finalement aménagé un seul terrain en gazon naturel et un centre sportif sur un même site, après que la FIFA a réduit ses exigences et abandonné des projets plus ambitieux.

    Toronto avait aussi promis douze mini-terrains pour la jeunesse, mais seuls quatre étaient prêts à temps ; un terrain temporaire sur le front de mer est toutefois devenu un point de ralliement très fréquenté.

    Pour une discipline autrefois réputée pour son faible seuil d’accès, la quête d’installations devient de plus en plus ardue et touche tous les échelons.

    Jesse Symons, entraîneur-chef des UBC Thunderbirds de Vancouver, le programme de soccer féminin le plus titré du sport universitaire canadien, affirme que les clubs locaux devront adopter une approche stratégique dans la manière dont ils structurent leurs programmes, et il craint que certains ne soient contraints de mettre en place des listes d’attente.

    « Certaines ligues estivales et printanières sont devenues très fréquentées, et peut-être que certains clubs y verront l’occasion d’essayer d’augmenter leurs effectifs », a-t-il déclaré à GOAL. À Vancouver, le football se pratique traditionnellement tout au long de l’hiver, à l’instar de l’Europe, grâce au climat tempéré de la région.

    « Certaines municipalités prolongent aussi la durée de vie de leurs terrains synthétiques sans les remplacer. Pour les joueurs amateurs, cela ne pose probablement pas de problème, mais on voit déjà de nombreux programmes de haut niveau chercher d’autres lieux. »

  • Canada Scenic (06.98.2026)GOAL

    Le Canada a besoin de plus d’entraîneurs pour soutenir sa croissance.

    Même si le Canada parvenait à résoudre ses problèmes d’infrastructures, l’écosystème moderne du football resterait relativement peu développé. Il est donc peu probable qu’il soit prêt à absorber une augmentation significative du nombre de pratiquants.

    Comme c’est souvent le cas en Amérique du Nord, de nombreux éducateurs au niveau récréatif sont des bénévoles, les parents intervenant fréquemment auprès des plus jeunes. Mais, en raison de l’absence du Canada de la Coupe du monde masculine depuis 36 ans, le football a souvent disparu de la conscience nationale, créant un fossé générationnel dans la connaissance de ce sport.

    Or plusieurs études montrent qu’un entraîneur est souvent l’une des figures les plus influentes dans la vie d’un jeune et un facteur déterminant pour la rétention des athlètes. Sans une base de connaissances solide et sans savoir comment encadrer les enfants, ces derniers risquent d’abandonner ou de rencontrer des difficultés physiques et mentales.

    « Nous avons besoin de plus de bénévoles pour entraîner ces jeunes équipes », déclare Symons. « Mais nous avons également besoin du soutien de leurs supérieurs pour nous assurer qu’ils font du bon travail et qu’ils ont vraiment envie d’encourager ces joueurs à rester dans le sport et à progresser. »

    Pour M. Misley, cette absence de savoir-faire dépasse le simple encadrement et touche presque tous les aspects du jeu. C’est pourquoi Ontario Soccer privilégie la mise en place de parcours éducatifs tout en augmentant le nombre de licenciés.

    « Nous avons besoin de personnes capables d’assurer le leadership et le développement des jeunes joueurs, et d’aller sur le terrain pour les encadrer concrètement », explique-t-il.

    « Mais pour cela, il faut disposer des connaissances nécessaires. C’est pourquoi nous mettons également l’accent sur les stages et les formations que les entraîneurs doivent suivre pour atteindre un niveau minimum tout au long de leur parcours, afin de garantir qu’ils puissent offrir un service de qualité, car c’est essentiel. »

  • NSDC - Facilities-19GOAL

    De nouveaux financements pourraient transformer le football canadien

    L’avenir du football canadien n’est pas entièrement sombre.

    En mai, le gouvernement fédéral, sous la direction du premier ministre Mark Carney et de van Koeverden, a annoncé un investissement de 660 millions de dollars sur cinq ans dans le système sportif canadien, qualifié de « défaillant » par une commission gouvernementale.

    Sur ce montant, 110 millions de dollars seront affectés à l’augmentation de la participation des jeunes, notamment dans les communautés sous-représentées, et à l’amélioration des systèmes de sécurité au sein des organisations sportives. Une partie des fonds soutiendra aussi les programmes de haut niveau.

    Le soccer, qui bénéficie d’une large base de pratiquants, devrait recevoir une part importante de ces fonds. Un premier investissement fédéral de 9,8 millions de dollars a déjà été alloué à la phase initiale d’un centre national d’entraînement, et d’autres financements sont attendus.

    De nombreux observateurs estiment que ces fonds serviront à construire de nouvelles infrastructures et à dynamiser un écosystème qui peine à suivre la demande.

    Si ces promesses se concrétisent, le Canada pourra enfin assumer pleinement son statut de nation sportive et de puissance émergente du football. Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde, avec l’espoir que le système actuel puisse accueillir de nouveaux joueurs et évoluer avec eux vers la prochaine génération.

    « Tout le monde se prépare depuis longtemps pour la Coupe du monde, et de manière très positive, nous disons que le cirque arrive en ville, alors attachez vos ceintures et préparez-vous », déclare Misley. « C’est très excitant, et je suis sûr que nous aurons beaucoup d’histoires et de souvenirs formidables de cet événement une fois qu’il sera terminé. »

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