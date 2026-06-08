TORONTO — La Coupe du monde fait escale en Amérique du Nord. Plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux s’entraînent dans des infrastructures ultramodernes dont bien des clubs européens peuvent encore seulement rêver, la majorité des sélections ayant installé leurs camps de base aux États-Unis et au Mexique.

Pourtant, seules deux des 48 sélections poseront leurs valises au Canada. Le coorganisateur bénéficie des infrastructures des Whitecaps de Vancouver, sur le campus de l’Université de la Colombie-Britannique, tandis que le Panama, autre membre de la CONCACAF, s’installe à New Tecumseth, dans un complexe touristique situé à environ 90 minutes de route de Toronto.

Un choix révélateur.

Contrairement à ses partenaires organisateurs, le Canada manque d’infrastructures sportives solides, et même la célèbre franchise de la LNH à Vancouver ne dispose pas d’un espace d’entraînement dédié. Dans le football, la question des camps de base n’est que la partie émergée de l’iceberg.

« Il ne fait aucun doute que le sujet n° 1, qui est au cœur des préoccupations de tous les dirigeants du football dans ce pays, c'est les installations », déclare Johnny Misley, PDG d'Ontario Soccer, à GOAL depuis son poste de responsable du football dans la province la plus peuplée. « Le football se développe, la croissance est là, mais nous avons besoin de plus d'infrastructures pour soutenir cela. »

Au Canada, on s’attend à ce que l’engouement pour le football augmente après la Coupe du monde. Qu’il s’agisse de sport organisé ou de loisir, c’est toujours ce qui se passe lorsqu’un sport fait battre le cœur du pays, comme en témoigne le nombre de balles de baseball lancées dans les parcs l’automne dernier lorsque les Blue Jays de Toronto ont atteint les World Series.

Pourtant, le football est déjà au bout de ses capacités : sport le plus pratiqué au Canada depuis des décennies, il rassemble 309 000 licenciés en Ontario, dont une majorité de jeunes, contre 206 000 pour le hockey.

Mais le manque d’infrastructures, surtout dans les zones où l’hiver est rigoureux, les contraintes budgétaires et des choix d’aménagement privilégiant les logements collectifs plutôt que les terrains de football risquent de freiner cette progression.