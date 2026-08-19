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imago-sport-1081226541.jpgDidier Lefa Studio

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Le Cameroun grimpe, le Nigeria recule et la star de la NWSL Temwa Chawinga prend le dessus : les histoires marquantes de la CAN féminine 2026

FEATURES
T. Chawinga
T. Chawinga
B. Banda
Malawi
Nigéria
Cameroun
NWSL

Temwa Chawinga remporte le Soulier d’or, le Cameroun entre dans l’histoire en remportant la CAN féminine, et des joueuses comme la gardienne Michaely Bihina, ainsi que les défenseures Yvana Makana et Maeva Nyadjou, mettent en lumière les jeunes talents tout au long du tournoi.

Au moment où le Cameroun a soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des nations féminine, l'ordre établi du football féminin africain avait été complètement bouleversé.

Les Lionnes indomptables n'ont participé au tournoi que parce qu'il était passé de 12 à 16 équipes. Elles l'ont quitté en championnes. Le Cameroun a éliminé le Nigeria, 10 fois vainqueur, a survécu à une séance de tirs au but contre le Maroc, pays hôte, grâce à la gardienne de 22 ans Michaely Bihina, et a conclu son parcours remarquable par une victoire 3-0 contre le Malawi en finale.

Le parcours du Malawi a pourtant été tout aussi mémorable. Pour sa première participation à la WAFCON en tant qu'équipe la moins bien classée du tournoi, le Malawi a créé la surprise en battant le Nigeria, champion en titre, lors de son match d'ouverture, a atteint la finale et s'est qualifié pour sa première Coupe du monde féminine de la FIFA. Les sœurs Temwa et Tabitha Chawinga ont porté cette aventure, inscrivant neuf buts à elles deux, tandis que Temwa a terminé co-meilleure buteuse du tournoi avec cinq réalisations.

La WAFCON a longtemps eu du mal à attirer l'attention et le respect accordés à beaucoup d'autres grandes compétitions féminines dans le monde. Cette édition a montré exactement pourquoi elle mérite davantage. Les puissances établies sont tombées, de nouvelles stars ont émergé, et deux finalistes inattendus ont signé des percées historiques.

Des exploits de Bihina dans la séance de tirs au but aux sœurs Chawinga à la tête de l'ascension remarquable du Malawi, GOAL se penche sur les joueuses et les moments qui ont défini un tournoi ayant remodelé le football féminin africain.

  • CameroonFIFA

    Le Cameroun entre dans l’histoire

    À seulement 22 ans, Michaely Bihina a contribué à mener le Cameroun à son premier titre de la Coupe d'Afrique des nations féminine.

    La gardienne a réalisé neuf arrêts lors de l'exploit des Lionnes indomptables face au Nigeria en quart de finale, avant d'arrêter trois tirs au but pendant la séance de la demi-finale contre le Maroc, pays hôte. Elle n'a encaissé aucun but durant toute la phase à élimination directe, s'imposant comme l'une des révélations du tournoi.

    Le triomphe du Cameroun a été un effort collectif, et un parcours que le pays a bien failli ne jamais avoir l'occasion de poursuivre.

    Les Lionnes indomptables n'avaient initialement pas réussi à se qualifier pour la WAFCON après une défaite 3-1 sur l'ensemble des deux matches face à l'Algérie. Une fois les qualifications terminées, la CAF a toutefois élargi le tournoi de 12 à 16 équipes. Les quatre places supplémentaires ont été attribuées aux pays les mieux classés éliminés lors du dernier tour de qualification, offrant au Cameroun une voie de retour dans la compétition.

    Elles ont pleinement profité de cette bouée de sauvetage. Le Cameroun a lancé la phase de groupes par une victoire 2-1 contre le Mali, puis a enchaîné avec un succès 1-0 face au Ghana avant de conclure sur un match nul 1-1 contre le Cap-Vert.

    Les Lionnes indomptables ont ensuite produit leur meilleur football au moment le plus important. Elles ont créé la surprise en battant le Nigeria, tenant du titre, 1-0 en quart de finale, validant ainsi leur place pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, avant d'éliminer le Maroc aux tirs au but après une demi-finale sans but. Le Cameroun a parachevé son remarquable parcours par une nette victoire 3-0 contre le Malawi, décrochant le titre de la WAFCON pour la première fois.

    • Publicité
  • Malawi at WAFCONCAF Women's Africa Cup of Nations

    Le Malawi s’impose comme l’équipe du tournoi

    Le Malawi a fait sa première apparition à la WAFCON cette année et, pour sa première participation, a créé la sensation en battant le Nigeria, champion en titre, 3-2, lors du match d'ouverture de la phase de groupes.

    Impossible de penser qu'il ne s'agissait que d'un simple accident de parcours pour le Nigeria, tant le Malawi lui a été supérieur. Les sœurs Chawinga ont fait la différence, Temwa et Tabitha Chawinga dominant toutes les deux le dernier tiers. Temwa évolue au Kansas City Current en National Women's Soccer League (NWSL) et a remporté à deux reprises les titres de Most Valuable Player et de meilleure buteuse. Sa sœur, Tabitha, joue dans le grand club français de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 française.

    La plupart des gens pensaient que le Malawi, pour sa toute première WAFCON, aurait déjà de la chance de sortir de la phase de groupes, mais l'équipe n'a pas seulement réussi cela : elle a atteint la finale du tournoi et, grâce à cela, s'est qualifiée pour sa toute première Coupe du monde. Son style de jeu était résolument tourné vers l'attaque, mais aussi assez discipliné au milieu de terrain, ce qui a permis de faire le travail nécessaire pour remporter les duels et trouver Temwa dans l'axe ainsi que Tabitha sur le côté.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Chawinga, joueuse du tournoi

    La gardienne camerounaise Bihina présente un dossier convaincant après avoir réalisé le tournoi de sa vie. Mais rien ne vaut vraiment une buteuse qui continue de faire trembler les filets à tous les niveaux. C’était Temwa Chawinga.

    Chawinga a été presque inarrêtable lors de la WAFCON, terminant avec cinq buts et deux passes décisives. Elle a donné l’impression que marquer était facile, ce que les fans de la NWSL se sont habitués à la voir faire semaine après semaine.

    Sa performance de référence est arrivée contre le Nigeria lors de la phase de groupes. Chawinga a inscrit un doublé dans la victoire renversante 3-2 du Malawi face au champion en titre, livrant une prestation du genre à faire s’arrêter les gens, à attirer l’attention et à les faire adhérer à l’histoire remarquable des Scorchers.

    Le Malawi a finalement échoué en finale, mais Chawinga a quitté le Maroc avec le Soulier d’or et quelque chose d’encore plus important : elle a contribué à porter son pays vers sa première Coupe du monde féminine de la FIFA et à révéler le Malawi comme l’une des équipes à la progression la plus rapide en Afrique.

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  • Michelle Alozie Getty Images

    Le Nigeria déçoit

    Le Nigeria est arrivé au Maroc en tant que tenant du titre et détenteur du record avec 10 sacres à la WAFCON. Il en est reparti avec le pire résultat de son histoire dans le tournoi, et sans avoir réussi à se qualifier pour la Coupe du monde féminine de la FIFA pour la première fois.

    La défense du titre des Super Falcons à la WAFCON s’est terminée par une défaite 1-0 contre le Cameroun en quart de finale, marquant la première fois que le Nigeria ne parvenait pas à atteindre les demi-finales du tournoi. Cette défaite leur a coûté une place automatique pour la Coupe du monde 2027, mais leur a laissé une dernière chance via le barrage de la CAF.

    Le Nigeria n’a pas su en profiter. Une défaite 2-1 face à l’Afrique du Sud a ensuite mis fin à ses espoirs d’accéder aux barrages intercontinentaux et confirmé que les Super Falcons manqueraient la Coupe du monde pour la première fois depuis la création du tournoi en 1991.

    Cet échec a été d’autant plus stupéfiant au vu de la profondeur et de l’expérience de l’effectif nigérian. Les conséquences ont été immédiates : la Fédération nigériane de football a demandé au sélectionneur Madugu et au reste de son staff technique de se retirer quatre jours après la défaite contre l’Afrique du Sud.

    La NFF n’a pas encore nommé de remplaçant et a annoncé son intention de mettre en place un groupe de travail chargé d’enquêter sur les causes de l’échec historique des Super Falcons.


  • Temwa Chawinga, Kansas City CurrentGetty Images

    Ce que ce tournoi signifie pour la NWSL

    L’un des enseignements les plus clairs de la WAFCON n’est pas simplement que plusieurs des plus grandes stars de la NWSL ont brillé. C’est qu’il faut considérer l’Afrique comme l’un des marchés de recrutement les plus importants pour la ligue.

    Onze joueuses actuellement en NWSL ont représenté sept pays lors du tournoi, soit le plus grand contingent de la ligue à la WAFCON à ce jour. Ce groupe comprenait la Soulier d’or Temwa Chawinga, la meilleure joueuse du tournoi Monique Ngock, ainsi que des stars confirmées comme Barbra Banda et Racheal Kundananji.

    La NWSL peut être fière d’offrir un point de chute à certaines des meilleures joueuses africaines, dont Chawinga, l’une des figures majeures du championnat. Mais la WAFCON a aussi permis à un public plus large de découvrir des joueuses moins connues qui pourraient suivre la même voie. Le tournoi a offert aux clubs une observation prolongée de leurs performances face à une opposition de très haut niveau et sous la pression des matches à élimination directe en sélection.

    Seattle Reign a fourni un exemple immédiat de ce qui pourrait suivre. Deux jours après la finale, le club a annoncé la signature de l’attaquante ivoirienne Ami Diallo jusqu’à la saison 2028. Diallo est arrivée en provenance de l’ASEC Mimosas après avoir inscrit 31 buts en championnat en 2025-2026 et aidé le club à atteindre la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF.

    Son transfert doit être vu comme le début d’une opportunité, plutôt qu’un mouvement isolé. La WAFCON a montré que la NWSL entretient déjà des liens significatifs avec le football africain. La prochaine étape consiste à faire en sorte que les clubs continuent d’utiliser le tournoi pour identifier la prochaine Chawinga, Banda ou Ngock du continent.

    Les joueuses de NWSL présentes à la WAFCON étaient :

    • Mélissa Bethi, Washington Spirit — Algérie
    • Monique Ngock, Washington Spirit — Cameroun
    • Rosemonde Kouassi, Washington Spirit — Côte d’Ivoire
    • Temwa Chawinga, Kansas City Current — Malawi
    • Aïssata Traoré, Boston Legacy FC — Mali
    • Deborah Abiodun, Washington Spirit — Nigeria
    • Gift Monday, Washington Spirit — Nigeria
    • Michelle Alozie, Chicago Stars FC — Nigeria
    • Barbra Banda, Orlando Pride — Zambie
    • Racheal Kundananji, Bay FC — Zambie
    • Prisca Chilufya, Angel City FC — Zambie