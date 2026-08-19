Au moment où le Cameroun a soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des nations féminine, l'ordre établi du football féminin africain avait été complètement bouleversé.

Les Lionnes indomptables n'ont participé au tournoi que parce qu'il était passé de 12 à 16 équipes. Elles l'ont quitté en championnes. Le Cameroun a éliminé le Nigeria, 10 fois vainqueur, a survécu à une séance de tirs au but contre le Maroc, pays hôte, grâce à la gardienne de 22 ans Michaely Bihina, et a conclu son parcours remarquable par une victoire 3-0 contre le Malawi en finale.

Le parcours du Malawi a pourtant été tout aussi mémorable. Pour sa première participation à la WAFCON en tant qu'équipe la moins bien classée du tournoi, le Malawi a créé la surprise en battant le Nigeria, champion en titre, lors de son match d'ouverture, a atteint la finale et s'est qualifié pour sa première Coupe du monde féminine de la FIFA. Les sœurs Temwa et Tabitha Chawinga ont porté cette aventure, inscrivant neuf buts à elles deux, tandis que Temwa a terminé co-meilleure buteuse du tournoi avec cinq réalisations.

La WAFCON a longtemps eu du mal à attirer l'attention et le respect accordés à beaucoup d'autres grandes compétitions féminines dans le monde. Cette édition a montré exactement pourquoi elle mérite davantage. Les puissances établies sont tombées, de nouvelles stars ont émergé, et deux finalistes inattendus ont signé des percées historiques.

Des exploits de Bihina dans la séance de tirs au but aux sœurs Chawinga à la tête de l'ascension remarquable du Malawi, GOAL se penche sur les joueuses et les moments qui ont défini un tournoi ayant remodelé le football féminin africain.