Le calvaire de De Ligt, Gullit : « J’espère vraiment que toute la douleur qu’il a vécue puisse disparaître »

Un grand nom du football néerlandais, Ruud Gullit, s’est exprimé au sujet de l’ancien défenseur de l’Ajax, de la Juventus et du Bayern Munich : « C’est un garçon fantastique, sur le terrain il a toujours tout donné et j’espère qu’il pourra laisser derrière lui ce moment compliqué. Les blessures ont conditionné sa carrière jusqu’à aujourd’hui et j’en suis vraiment désolé, j’espère qu’il pourra prendre sa revanche. J’espère vraiment que toute la douleur qu’il a vécue pourra disparaître, afin qu’il réussisse à changer les choses et à avoir encore une carrière positive. »