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de ligtGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Le calvaire de De Ligt, Gullit : « J’espère vraiment que toute la douleur qu’il a vécue puisse disparaître »

M. de Ligt
Manchester United
Pays-Bas

L’ancien défenseur de la Juventus n’a plus joué depuis près d’un an en raison d’une blessure au dos

Matthijs de Ligt est désormais à l’arrêt depuis presque un an : le dernier match qu’il a disputé a été Manchester United-Crystal Palace 1-2, le 30 novembre 2025. Puis le calvaire, à cause d’un problème au dos qui, après six mois de thérapies, l’a contraint à subir une opération au mois d’avril. Le Néerlandais né en 1999 a notamment aussi été contraint de manquer la Coupe du monde.


  • Un grand nom du football néerlandais, Ruud Gullit, s’est exprimé au sujet de l’ancien défenseur de l’Ajax, de la Juventus et du Bayern Munich : « C’est un garçon fantastique, sur le terrain il a toujours tout donné et j’espère qu’il pourra laisser derrière lui ce moment compliqué. Les blessures ont conditionné sa carrière jusqu’à aujourd’hui et j’en suis vraiment désolé, j’espère qu’il pourra prendre sa revanche. J’espère vraiment que toute la douleur qu’il a vécue pourra disparaître, afin qu’il réussisse à changer les choses et à avoir encore une carrière positive. »

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