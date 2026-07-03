Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, les dirigeants du club allemand, recordman des titres nationaux, prévoient de se réunir dès la fin de la Coupe du monde actuellement en cours aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
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Le calendrier serait déjà arrêté. Le FC Bayern, en négociations avancées avec Harry Kane, serait prêt à faire une concession majeure
Avec l’équipe d’Angleterre, Harry Kane se hisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Three Lions défieront le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, lundi à 2 h du matin, heure allemande. En cas de qualification pour la finale, l’attaquant de 32 ans resterait en lice jusqu’au 19 juillet.
Sous contrat avec le Bayern jusqu’au 30 juin 2027, l’attaquant anglais a déjà fait savoir qu’il souhaitait prolonger l’aventure bavaroise, même si les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord sur la durée du futur bail.
L’attaquant privilégierait une prolongation de trois ans, tandis que le FCB ne voudrait pour l’instant s’engager que jusqu’en 2029. Kane a récemment indiqué que ce futur contrat serait le dernier important de sa carrière et qu’il souhaitait donc « en tirer le meilleur parti ».
« Évidemment, ce n'est pas le moment d'en parler. Nous sommes très sereins face à cette situation. Nous avons dit que nous voulions d'abord disputer la saison – et, si possible, la Coupe du monde. Les deux parties sont très satisfaites l'une de l'autre », a-t-il souligné après la fin de la saison avec le FC Bayern.
- Getty Images Sport
Kane se montre également en grande forme avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde
Une prolongation semble néanmoins très probable ; en effet, selon Romano, les Munichois seraient désormais disposés à faire un geste envers le joueur de 32 ans. Ils lui « donneraient ce qu’il souhaite », affirme-t-on. Un transfert au FC Barcelone, qui était encore d’actualité il y a peu, est d’ores et déjà hors de question.
Arrivé en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur pour près de 100 millions d’euros, l’Anglais perçoit actuellement 25 millions d’euros par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du club. La saison passée, il a trouvé le chemin des filets à 61 reprises en 51 matchs officiels, toutes compétitions confondues, et a également délivré sept passes décisives.
Sous le maillot des Three Lions, Kane confirme son excellente forme. Lors des quatre matchs de Coupe du monde disputés jusqu’à présent, il a déjà marqué cinq fois ; seul le match nul 0-0 contre le Ghana, lors de la deuxième journée de la phase de poules, l’a privé de but.
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