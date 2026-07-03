Avec l’équipe d’Angleterre, Harry Kane se hisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Three Lions défieront le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, lundi à 2 h du matin, heure allemande. En cas de qualification pour la finale, l’attaquant de 32 ans resterait en lice jusqu’au 19 juillet.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’au 30 juin 2027, l’attaquant anglais a déjà fait savoir qu’il souhaitait prolonger l’aventure bavaroise, même si les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord sur la durée du futur bail.

L’attaquant privilégierait une prolongation de trois ans, tandis que le FCB ne voudrait pour l’instant s’engager que jusqu’en 2029. Kane a récemment indiqué que ce futur contrat serait le dernier important de sa carrière et qu’il souhaitait donc « en tirer le meilleur parti ».

« Évidemment, ce n'est pas le moment d'en parler. Nous sommes très sereins face à cette situation. Nous avons dit que nous voulions d'abord disputer la saison – et, si possible, la Coupe du monde. Les deux parties sont très satisfaites l'une de l'autre », a-t-il souligné après la fin de la saison avec le FC Bayern.