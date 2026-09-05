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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Le calendrier du « repos » : l’Inter en tête, la Juventus dernière. Voici les heures de récupération entre un match et l’autre

Inter
Milan AC
Juventus

En analysant le nombre d’heures de récupération entre les matches de championnat et les quatre premières journées des coupes d’Europe, un net écart apparaît entre les grands clubs italiens.

Le temps de repos est un facteur décisif dans l’économie d’une saison, entre la Serie A et les coupes d’Europe. La question du calendrier et de la gestion des forces devient immédiatement un facteur clé pour le début de saison et a des répercussions sur l’ensemble du déroulement de l’exercice, compte tenu des nombreux rendez-vous au programme : en analysant les heures d’intervalle entre les matches de championnat et les quatre premières journées des coupes d’Europe, entre septembre et le début du mois de novembre, un net écart apparaît entre les grandes équipes italiennes.


Analysons donc les situations des équipes engagées en Europe, 4 en Ligue des champions (Inter, Naples, Rome, Côme), en Ligue Europa (Milan, Juventus) et en Ligue Conférence (Atalanta).

  • Inter

    Le programme qui attend l’équipe de Cristian Chivu est celui qui lui laisse le plus d’heures de repos à disposition. À partir du match de demain contre Naples, jusqu’au dernier de novembre face à Côme, l’Inter est le club qui pourra bénéficier d’un temps de récupération supérieur à celui des autres équipes. 


    De Inter-Naples à Real Madrid-Inter : 75 heures de repos
    De Real Madrid-Inter à Inter-Udinese : 143 heures et 45 minutes de repos
    De Inter-Parme à Inter-Club Bruges : 75 heures de repos
    De Inter-Club Bruges à Bologne-Inter : 93 heures de repos
    De Bologne-Inter à Inter-Chakhtar : 99 heures de repos
    De Inter-Chakhtar à Inter-Fiorentina : 87 heures et 30 minutes de repos
    De Milan-Inter à Feyenoord-Inter : 72 heures et 15 minutes de repos
    De Feyenoord-Inter à Inter-Côme : 117 heures

    TOTAL REPOS : 762 heures et 30 minutes (Avant les Coupes : 321 heures et 15 minutes, après les Coupes 441 heures et 15 minutes)

    • Publicité

  • Napoli

    De Inter-Napoli à Napoli-Arsenal : 99 heures
    De Napoli-Arsenal à Napoli-Bologne : 93 heures
    De Napoli-Frosinone à Villarreal-Napoli : 72 heures et 15'
    De Villarreal-Napoli à Venise-Napoli : 90 heures
    De Venise-Napoli à Napoli-Bodo : 78 heures
    De Napoli-Bodo à Napoli-Roma : 93 heures
    De Juve-Napoli à Porto-Napoli : 72 heures et 15'
    De Porto-Napoli à Napoli-Lazio : 87 heures et 30'

    TOTAL REPOS : 685 heures (avant la Coupe : 321 heures et 30', après la Coupe : 363 heures et 30')

  • Roma

    De Roma-Atalanta à Fenerbahce-Roma : 118 heures

    De Fenerbahce-Roma à Torino-Roma : 95 heures et 45'

    De Como-Roma à Roma-Real Madrid : 80 heures et 30'

    De Roma-Real Madrid à Roma-Genoa : 71 heures et 45'

    De Roma-Genoa à Roma-Slovan : 72 heures et 15'

    De Roma-Slovan à Napoli-Roma : 93 heures

    De Udinese-Roma à Manchester United-Roma : 75 heures

    De Man.United-Roma à Roma-Sassuolo : 95 heures et 45'



    TOTAL DE REPOS : 702 heures (avant la Coupe : 345 heures et 45', après la Coupe : 356 heures et 15')

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  • comment

    De Genoa-Como à Como-Leipzig : 144 heures et 15'
    De Como-Leipzig à Como-Parme : 93 heures et 30'
    De Como-Roma à Feyenoord-Roma : 78 heures et 15'
    De Feyenoord-Roma à Fiorentina-Como : 92 heures et 15'
    De Fiorentina-Como à Como-Manchester United : 75 heures et 45'
    De Como-Man. United à Como-Sassuolo : 68 heures et 15'
    De Como-Venezia à Lens-Como : 80 heures et 30'
    De Lens-Como à Inter-Como : 93 heures

    TOTAL DE REPOS : 725 heures et 45' (avant les Coupes : 378 heures et 45', après les Coupes 347 heures)

  • Juventus

    De Sassuolo-Juventus à Juventus-NEC : 96 heures et 15 minutes
    De Juventus-NEC à Juventus-Atalanta : 69 heures
    De Cagliari-Juventus à Celta-Juventus : 96 heures et 15 minutes
    De Celta-Juventus à Juventus-Lazio : 71 heures et 45 minutes
    De Juventus-Lazio à Juventus-Rennes : 94 heures
    De Juventus-Rennes à Lecce-Juventus : 71 heures et 15 minutes
    De Juventus-Napoli à AZ-Juventus : 96 heures et 15 minutes
    De AZ-Juventus à Fiorentina-Juventus : 71 heures et 45 minutes

    TOTAL DE REPOS : 666 heures et 30 minutes (avant la Coupe : 382 heures et 45 minutes, après la Coupe : 283 heures et 45 minutes)

  • Milan

    De Lazio-Milan à Milan-Benfica : 99 heures
    De Milan-Benfica à Milan-Lecce : 95 heures et 45'
    De Sassuolo-Milan à Salzbourg-Milan : 96 heures et 45'
    De Salzbourg-Milan à Milan-Atalanta : 71 heures et 15'
    De Milan-Atalanta à Bournemouth-Milan : 99 heures
    De Bournemouth-Milan à Udinese-Milan : 71 heures et 45'
    De Milan-Inter à Milan-Ferencvaros : 118 heures
    De Milan-Ferencvaros à Genoa-Milan : 68 heures et 15'

    TOTAL DE REPOS : 719 heures et 45' (avant les Coupes : 412 heures et 45', après les Coupes : 307 heures)