Le calendrier du « repos » : l’Inter en tête, la Juventus dernière. Voici les heures de récupération entre un match et l’autre

Le temps de repos est un facteur décisif dans l’économie d’une saison, entre la Serie A et les coupes d’Europe. La question du calendrier et de la gestion des forces devient immédiatement un facteur clé pour le début de saison et a des répercussions sur l’ensemble du déroulement de l’exercice, compte tenu des nombreux rendez-vous au programme : en analysant les heures d’intervalle entre les matches de championnat et les quatre premières journées des coupes d’Europe, entre septembre et le début du mois de novembre, un net écart apparaît entre les grandes équipes italiennes.





Analysons donc les situations des équipes engagées en Europe, 4 en Ligue des champions (Inter, Naples, Rome, Côme), en Ligue Europa (Milan, Juventus) et en Ligue Conférence (Atalanta).