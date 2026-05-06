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Hojbjerg PavardGetty Images
Christian Guinin

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Le BVB surveille de près le dossier : l’ancien « joueur de complément idéal » du FC Bayern Munich pourrait-il se transformer en opportunité en or lors du mercato estival ?

Ligue 1
B. Pavard
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À Munich, Benjamin Pavard était un pilier incontesté de l’équipe. Après une période mouvementée à l’Inter, le défenseur français a désormais posé ses valises à Marseille. Son avenir reste toutefois plus incertain que jamais.

Lorsque Benjamin Pavard a annoncé l’été dernier qu’il quittait l’Inter Milan pour rejoindre l’Olympique de Marseille sous forme de prêt, nombreux sont ceux qui ont froncé les sourcils. Quitter un club ambitieux, en lice pour le Scudetto et toujours en course en Ligue des champions, pour rejoindre une formation marquée par ses gloires passées pouvait paraître surprenant.

Le joueur a justifié ce choix, que L’Équipe a qualifié de « l’un des transferts estivaux les plus improbables » de l’histoire, par la volonté de s’associer au « projet » marseillais. « Quand Medhi (Benatia, directeur sportif, ndlr) m’a appelé, j’ai tout de suite été enthousiasmé. Quand j’ai su que Marseille s’intéressait à moi, une chose était claire : je voulais m’associer à ce projet ambitieux, avec la Ligue des champions, et vivre l’enthousiasme du Vélodrome. En tant que footballeur, ce sont des émotions qu’il faut vivre », a expliqué le défenseur central.

  • Il ne pouvait donc « pas refuser » un transfert à Marseille, de retour dans son pays natal. « Les infrastructures sont formidables et les supporters sont toujours là. Je suis revenu en France parce que je suis parti très jeune. Tout est mis en œuvre pour que je me sente bien ici. Je suis très heureux d’être ici et je me sens honoré de jouer pour l’OM. L’OM est un très grand club », a déclaré Pavard.

    Et les faits lui ont donné raison : le joueur de 30 ans a brillé dès ses premiers pas sous le maillot phocéen. Après huit journées, l’arrière central et ses coéquipiers trônaient en tête de la Ligue 1, forts de six succès, dont cinq de rang. Lors de la cinquième levée, l’OM avait même dominé le PSG (1-0) au terme d’un duel intense. Sous la houlette de l’entraîneur de l’époque, Roberto De Zerbi, l’OM pratiquait un football offensif et séduisant. Le transfert de Pavard semblait déjà porter ses fruits.

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    Selon les informations disponibles, Pavard ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille.

    Cette série de succès ne s’est toutefois pas révélée durable. Près de neuf mois après son transfert spectaculaire, Pavard pointe aujourd’hui, avec Marseille, à la sixième place de la Ligue 1, et la qualification pour les compétitions européennes est sérieusement compromise. Une seule victoire lors des cinq dernières sorties place les Olympiens dans une dynamique négative ; De Zerbi, pourtant arrivé avec de grands espoirs, a déjà quitté le navire, sans oublier les multiples incidents : protestations virulentes des supporters contre la direction, usage incontrôlé de pyrotechnie et démission de Benatia.

    Le défenseur de 30 ans, dont le retour en France n’a pas tourné à son avantage, voit son prêt se terminer cet été. Pour l’instant, peu d’indices suggèrent que l’aventure se prolongera au-delà. Selon la presse, l’OM jugerait trop élevé l’option d’achat de 15 millions d’euros prévue dans le contrat de prêt ; en cas de non-qualification pour une coupe d’Europe, un transfert définitif semble donc exclu.

    Sur le plan sportif, le défenseur n’a pas apporté la stabilité défensive espérée : 36 matchs toutes compétitions confondues, un but, trois passes décisives, une place de titulaire une grande partie de la saison, mais des performances trop irrégulières pour totalement convaincre. Comme à l’époque du Bayern Munich, ses bonnes performances ont été suivies de erreurs inexplicables et de prestations chancelantes, un bilan qui incite les dirigeants marseillais à le laisser repartir vers Milan fin juin.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    Pavard a exigé du FC Bayern la garantie de conserver son poste

    Mais là non plus, le défenseur central ne devrait pas rester. Malgré un contrat qui le lie au club du nord de l’Italie jusqu’en 2028, Pavard ne devrait pas obtenir de seconde chance à l’Inter après son prêt à Marseille. Un léger conflit avait éclaté après son départ surprise l’été dernier, le prêt à Marseille n’ayant apparemment pas été motivé uniquement par des raisons sportives. Selon la presse transalpine, Pavard n’était plus pleinement satisfait de ce qui se passait en coulisses et a donc choisi de tourner une nouvelle page à l’OM.

    Un scénario qui rappellera quelque chose aux supporters du Bayern : en 2023, Pavard avait invoqué des raisons analogues pour quitter Munich. Si les dirigeants bavarois, détenteurs du record de titres, appréciaient sa polyvalence (capable d’évoluer en charnière centrale ou comme latéral droit dans une défense à quatre), le joueur réclamait un positionnement exclusif dans l’axe. Une demande que le club n’a pas acceptée.

    « Le poste de défenseur central me convient le mieux. C’est précisément pour cette raison que j’ai quitté le Bayern Munich, afin de pouvoir jouer en défense centrale », a-t-il expliqué plus tard dans une interview à l’UEFA. « J’ai passé quatre années fantastiques à Munich. Mais je savais que je serais heureux à l’Inter – parce que je joue en défense au sein d’une ligne à trois. Parce que je voulais tout simplement jouer davantage en défense centrale. »

  • Pavard MarsigliaGetty Images

    Le BVB va-t-il recruter Pavard cet été ?

    À 30 ans, Pavard se prépare à un nouveau départ. En pleine possession de ses moyens, il reste capable d’apporter à la plupart des grands clubs européens. Ses perspectives limitées à Milan devraient maintenir le coût de son transfert à un niveau modéré, voire en faire une bonne affaire lors du prochain mercato estival.

    Le BVB figure parmi les prétendants : les Jaune et Noir surveillent de très près la situation du joueur. Avec le départ annoncé de Niklas Süle et l’incertitude concernant Nico Schlotterbeck après la Coupe du monde, Dortmund cherche des renforts en défense centrale ; il faudra simplement trouver un accord sur le salaire du Français. Contrairement au Bayern il y a quelques années, le BVB pourrait rendre ce transfert attractif pour Pavard en lui proposant le poste qu’il préfère, celui de défenseur central dans le 3-5-2 de Niko Kovac.