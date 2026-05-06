Lorsque Benjamin Pavard a annoncé l’été dernier qu’il quittait l’Inter Milan pour rejoindre l’Olympique de Marseille sous forme de prêt, nombreux sont ceux qui ont froncé les sourcils. Quitter un club ambitieux, en lice pour le Scudetto et toujours en course en Ligue des champions, pour rejoindre une formation marquée par ses gloires passées pouvait paraître surprenant.
Le joueur a justifié ce choix, que L’Équipe a qualifié de « l’un des transferts estivaux les plus improbables » de l’histoire, par la volonté de s’associer au « projet » marseillais. « Quand Medhi (Benatia, directeur sportif, ndlr) m’a appelé, j’ai tout de suite été enthousiasmé. Quand j’ai su que Marseille s’intéressait à moi, une chose était claire : je voulais m’associer à ce projet ambitieux, avec la Ligue des champions, et vivre l’enthousiasme du Vélodrome. En tant que footballeur, ce sont des émotions qu’il faut vivre », a expliqué le défenseur central.