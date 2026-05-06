Cette série de succès ne s’est toutefois pas révélée durable. Près de neuf mois après son transfert spectaculaire, Pavard pointe aujourd’hui, avec Marseille, à la sixième place de la Ligue 1, et la qualification pour les compétitions européennes est sérieusement compromise. Une seule victoire lors des cinq dernières sorties place les Olympiens dans une dynamique négative ; De Zerbi, pourtant arrivé avec de grands espoirs, a déjà quitté le navire, sans oublier les multiples incidents : protestations virulentes des supporters contre la direction, usage incontrôlé de pyrotechnie et démission de Benatia.

Le défenseur de 30 ans, dont le retour en France n’a pas tourné à son avantage, voit son prêt se terminer cet été. Pour l’instant, peu d’indices suggèrent que l’aventure se prolongera au-delà. Selon la presse, l’OM jugerait trop élevé l’option d’achat de 15 millions d’euros prévue dans le contrat de prêt ; en cas de non-qualification pour une coupe d’Europe, un transfert définitif semble donc exclu.

Sur le plan sportif, le défenseur n’a pas apporté la stabilité défensive espérée : 36 matchs toutes compétitions confondues, un but, trois passes décisives, une place de titulaire une grande partie de la saison, mais des performances trop irrégulières pour totalement convaincre. Comme à l’époque du Bayern Munich, ses bonnes performances ont été suivies de erreurs inexplicables et de prestations chancelantes, un bilan qui incite les dirigeants marseillais à le laisser repartir vers Milan fin juin.