Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Hojbjerg PavardGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Le BVB surveille de près ce dossier : l’ancien « joueur de complément idéal » du FC Bayern Munich pourrait-il se transformer en opportunité en or lors du mercato estival ?

Ligue 1
B. Pavard
FEATURES
Bundesliga
Serie A
Marseille
Bayern Munich
Inter
Borussia Dortmund

À Munich, Benjamin Pavard était un pilier incontesté de l’équipe. Après une période mouvementée à l’Inter, le défenseur français a désormais rejoint Marseille. Son avenir reste plus incertain que jamais.

Lorsque Benjamin Pavard a annoncé l’été dernier qu’il quittait l’Inter Milan pour rejoindre l’Olympique de Marseille sous forme de prêt, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur surprise. Quitter un club ambitieux, en lice pour le Scudetto et encore en course en Ligue des champions, afin de rejoindre une formation marseillaise alors en manque de résultats probants, pouvait paraître surprenant.

Le joueur a justifié ce choix, que L’Équipe a qualifié de « l’un des transferts estivaux les plus improbables » de l’histoire, par la volonté de s’associer au « projet » marseillais. « Quand Medhi (Benatia, directeur sportif, ndlr) m’a appelé, j’ai tout de suite été enthousiasmé. Quand j’ai su que Marseille s’intéressait à moi, une chose était claire : je voulais rejoindre ce projet ambitieux, avec la Ligue des champions, et vivre l’enthousiasme du Vélodrome. En tant que footballeur, ce sont des émotions qu’il faut vivre », a expliqué le défenseur central.

  • Il ne pouvait donc « pas refuser » un transfert à Marseille, de retour dans son pays natal. « Les infrastructures sont formidables et les supporters sont toujours là. Je suis revenu en France parce que je suis parti très jeune. Tout est mis en œuvre pour que je me sente bien ici. Je suis très heureux d’être ici et je me sens honoré de jouer pour l’OM. L’OM est un très grand club », a déclaré Pavard.

    Et les faits lui ont donné raison : le joueur de 30 ans a brillé dès ses premiers pas sous le maillot phocéen. Après huit journées, l’arrière central et ses coéquipiers occupaient la première place de la Ligue 1, forts de six victoires, dont cinq de rang. Lors de la cinquième levée, l’OM avait même dominé le PSG (1-0) au terme d’un duel intense. Sous la houlette de l’entraîneur de l’époque, Roberto De Zerbi, l’OM pratiquait un football offensif et séduisant. Le transfert de Pavard semblait déjà porter ses fruits.

    • Publicité
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TRAININGAFP

    Selon les informations disponibles, Pavard ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille.

    Cette série de succès ne s’est toutefois pas avérée durable. Près de neuf mois après son transfert spectaculaire, Pavard occupe aujourd’hui, avec Marseille, la sixième place du classement de la Ligue 1, et la qualification pour les compétitions internationales est sérieusement compromise. Une seule victoire lors des cinq dernières sorties laisse les Olympiens sur une dynamique négative ; De Zerbi, pourtant arrivé avec de grands espoirs, a déjà quitté le navire, sans compter les multiples controverses : protestations virulentes des supporters contre la direction, usage récurrent de pyrotechnie et démission de Benatia.

    Le défenseur de 30 ans, dont le retour en France n’a pas tourné à son avantage, voit son prêt se terminer cet été. Pour l’instant, peu d’indices suggèrent que le club exercera son option d’achat. Selon la presse, l’OM jugerait trop élevé l’option d’achat de 15 millions d’euros prévue dans le contrat de prêt ; en cas de non-qualification pour une coupe d’Europe, un transfert définitif semble donc exclu.

    Sur le plan sportif, le défenseur n’a pas apporté la constance espérée : 36 matchs toutes compétitions confondues (1 but, 3 passes décisives), une place de titulaire une grande partie de la saison, mais des performances trop irrégulières pour totalement convaincre. Comme à l’époque du Bayern Munich, ses meilleures performances sont parfois suivies de erreurs inexplicables et de sorties plus laborieuses, ce qui ternit son bilan général et incite la direction olympienne à le renvoyer à Milan à la fin du mois de juin.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    Selon nos informations, Benjamin Pavard aurait demandé au FC Bayern Munich une garantie quant à son temps de jeu.

    Mais là encore, l’avenir du défenseur central s’annonce incertain. Malgré un contrat qui le lie au club nord-italien jusqu’en 2028, Pavard n’obtiendra très probablement pas de seconde chance à l’Inter après son prêt à Marseille. Un léger conflit avait éclaté après son départ surprise l’été dernier, le prêt à Marseille n’ayant apparemment pas été conclu uniquement pour des raisons sportives. La presse transalpine affirmait alors que le défenseur, peu satisfait de la situation en coulisses, avait choisi de tourner la page en rejoignant l’OM.

    Un scénario qui rappellera quelque chose aux supporters du Bayern, Pavard ayant invoqué des raisons analogues pour quitter Munich en 2023. Si les dirigeants bavarois, détenteurs du record de titres, appréciaient sa polyvalence (capable d’évoluer en charnière centrale ou comme latéral droit dans une défense à quatre), le joueur réclamait un positionnement exclusif dans l’axe. Une demande que le club n’a pas acceptée.

    « Le poste de défenseur central me convient le mieux. C’est précisément pour cette raison que j’ai quitté le Bayern Munich, afin de pouvoir jouer en défense centrale », a-t-il expliqué plus tard dans une interview à l’UEFA. « J’ai passé quatre années fantastiques à Munich. Mais je savais que je serais heureux à l’Inter – parce que je joue en défense au sein d’une ligne à trois. Parce que je voulais tout simplement jouer davantage au centre de la défense. »

  • Pavard MarsigliaGetty Images

    Le BVB va-t-il recruter Pavard cet été ?

    À 30 ans, Pavard se prépare à un nouveau départ. En pleine forme, il peut encore rendre de fiers services à la plupart des grands clubs européens. De plus, ses perspectives d’avenir étant extrêmement limitées à Milan, le montant du transfert demandé ne devrait pas être très élevé ; le Français pourrait même s’avérer être une véritable aubaine lors du prochain mercato estival.

    Le BVB figure parmi les prétendants : les Jaune et Noir surveillent de très près la situation du joueur. Avec le départ annoncé de Niklas Süle et l’incertitude concernant Nico Schlotterbeck après la Coupe du monde, Dortmund cherche des renforts en défense centrale ; reste à trouver un accord sur le salaire du Français. Contrairement au Bayern il y a quelques années, le BVB pourrait rendre un transfert attrayant pour Pavard en lui proposant le poste qu’il préfère, celui de défenseur central dans le 3-5-2 de Niko Kovac.