Cette série de succès ne s’est toutefois pas avérée durable. Près de neuf mois après son transfert spectaculaire, Pavard occupe aujourd’hui, avec Marseille, la sixième place du classement de la Ligue 1, et la qualification pour les compétitions internationales est sérieusement compromise. Une seule victoire lors des cinq dernières sorties laisse les Olympiens sur une dynamique négative ; De Zerbi, pourtant arrivé avec de grands espoirs, a déjà quitté le navire, sans compter les multiples controverses : protestations virulentes des supporters contre la direction, usage récurrent de pyrotechnie et démission de Benatia.

Le défenseur de 30 ans, dont le retour en France n’a pas tourné à son avantage, voit son prêt se terminer cet été. Pour l’instant, peu d’indices suggèrent que le club exercera son option d’achat. Selon la presse, l’OM jugerait trop élevé l’option d’achat de 15 millions d’euros prévue dans le contrat de prêt ; en cas de non-qualification pour une coupe d’Europe, un transfert définitif semble donc exclu.

Sur le plan sportif, le défenseur n’a pas apporté la constance espérée : 36 matchs toutes compétitions confondues (1 but, 3 passes décisives), une place de titulaire une grande partie de la saison, mais des performances trop irrégulières pour totalement convaincre. Comme à l’époque du Bayern Munich, ses meilleures performances sont parfois suivies de erreurs inexplicables et de sorties plus laborieuses, ce qui ternit son bilan général et incite la direction olympienne à le renvoyer à Milan à la fin du mois de juin.