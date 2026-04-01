Selon un article du journal Bild, l'international allemand aurait profité de la situation chaotique liée au départ du directeur sportif Sebastian Kehl pour exercer une pression plus forte sur les dirigeants du Borussia Dortmund.
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Le BVB serait-il délibérément mis sous pression ? Deux grands clubs flaireraient une nouvelle opportunité avec Nico Schlotterbeck
Selon ces informations, l'objectif de Schlotterbeck serait de revoir les modalités de son contrat à son avantage et de renégocier son salaire ainsi que sa clause de départ. Jusqu'à présent, on parlait d'un salaire annuel de 14 millions d'euros et d'une clause de départ de 60 millions d'euros applicable à partir de 2027.
Entre-temps, une option de départ après la Coupe du monde serait également très en vogue auprès du joueur de 26 ans. En cas de bon parcours avec l'équipe nationale allemande, Schlotterbeck souhaiterait avoir la possibilité de quitter le BVB dès cet été pour rejoindre un autre club.
On ajoute que, compte tenu de cette nouvelle situation confuse, Manchester United et le FC Liverpool envisageraient à nouveau de le recruter. Les deux clubs anglais seraient prêts à intervenir si Dortmund et Schlotterbeck ne parvenaient pas à s'entendre sur la poursuite de leur collaboration.
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Schlotterbeck fait parler de lui avec ses déclarations concernant son contrat
Après la victoire 2-1 de l'équipe nationale allemande lundi soir contre le Ghana, Schlotterbeck avait catégoriquement démenti les informations faisant état d'un accord dans les négociations contractuelles avec les « Schwarzgelben », alimentant ainsi de nouvelles spéculations.
« Nous n'en sommes malheureusement pas encore au stade où la signature serait imminente. C'est pourquoi je me dois d'aborder ce sujet. Je dois, en toute honnêteté, démentir catégoriquement ces rumeurs. J'ai longuement négocié avec Sebastian (Kehl, ndlr), qui n'est plus là aujourd'hui. J'aurais probablement pris une décision dans les prochaines semaines. Maintenant, la situation a un peu changé, je dois simplement voir ce qu'il en est », a expliqué le joueur de 26 ans.
Au sein du BVB, on soupçonne que Schlotterbeck utilise la rumeur du transfert de Book vers Kehl pour se donner un peu plus de temps de réflexion. De plus, le club n’aurait pas l’intention de retirer son offre, car les choses se déroulent toujours dans les délais convenus.
BVB - Calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date
Match
4 avril, 18h30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 avril, 15h30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 avril, 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)