Le BVB serait-il délibérément mis sous pression ? Deux grands clubs flaireraient une nouvelle opportunité avec Nico Schlotterbeck

Selon ces informations, l'objectif de Schlotterbeck serait de revoir les modalités de son contrat à son avantage et de renégocier son salaire ainsi que sa clause de départ. Jusqu'à présent, on parlait d'un salaire annuel de 14 millions d'euros et d'une clause de départ de 60 millions d'euros applicable à partir de 2027.

Entre-temps, une option de départ après la Coupe du monde serait également très en vogue auprès du joueur de 26 ans. En cas de bon parcours avec l'équipe nationale allemande, Schlotterbeck souhaiterait avoir la possibilité de quitter le BVB dès cet été pour rejoindre un autre club.

On ajoute que, compte tenu de cette nouvelle situation confuse, Manchester United et le FC Liverpool envisageraient à nouveau de le recruter. Les deux clubs anglais seraient prêts à intervenir si Dortmund et Schlotterbeck ne parvenaient pas à s'entendre sur la poursuite de leur collaboration.