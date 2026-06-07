Selon Bild, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre le club saxon et le Berlinois de naissance, même si les négociations en sont encore à un stade très précoce et que rien n’est acté.
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Le BVB s’intéresse également à lui ! Selon les dernières informations, le RB Leipzig aurait déjà pris contact avec l’une des jeunes pépites de la Bundesliga
Sous contrat avec Hoffenheim jusqu’au 30 juin 2029, Asllani peut néanmoins partir dès cet été contre un chèque de 30 millions d’euros, montant de sa clause libératoire.
Cette clause a alerté plusieurs grands clubs, outre Leipzig. Depuis plusieurs semaines, le BVB est régulièrement cité parmi les prétendants du joueur de 23 ans ; les spéculations se sont intensifiées après l’arrivée d’Ole Book chez les Jaune et Noir, avec qui il a évolué au SV Elversberg, fraîchement promu en Bundesliga.
Par ailleurs, le FC Barcelone, dirigé par l’entraîneur allemand Hansi Flick, a également jeté son dévolu sur l’attaquant. Son conseiller a récemment confirmé l’existence de contacts avec les Catalans.
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Le RB Leipzig a déjà sous contrat trois avant-centres.
À Leipzig, le transfert de ce joueur de 23 ans interpelle. Les « Taureaux » disposent déjà de trois attaquants de pointe : Romulo, Conrad Harder et le jeune Samba Konate. Romulo, en particulier, a brillé la saison passée, participant à 13 buts (9 réalisations, 4 passes décisives) en 30 matchs de Bundesliga.
Asllani, lui, affiche des statistiques encore plus impressionnantes : en 2025/26, il a disputé 33 matchs de première division allemande avec le TSG, inscrivant dix buts et délivrant neuf passes décisives.