Le BVB s’intéresse également à lui ! Selon les dernières informations, le RB Leipzig aurait déjà pris contact avec l’une des jeunes pépites de la Bundesliga

Sous contrat avec Hoffenheim jusqu’au 30 juin 2029, Asllani peut néanmoins partir dès cet été contre un chèque de 30 millions d’euros, montant de sa clause libératoire.

Cette clause a alerté plusieurs grands clubs, outre Leipzig. Depuis plusieurs semaines, le BVB est régulièrement cité parmi les prétendants du joueur de 23 ans ; les spéculations se sont intensifiées après l’arrivée d’Ole Book chez les Jaune et Noir, avec qui il a évolué au SV Elversberg, fraîchement promu en Bundesliga.

Par ailleurs, le FC Barcelone, dirigé par l’entraîneur allemand Hansi Flick, a également jeté son dévolu sur l’attaquant. Son conseiller a récemment confirmé l’existence de contacts avec les Catalans.