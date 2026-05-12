Selon le portail Deichstube, le Borussia Dortmund aurait pris des renseignements sur Mio Backhaus, gardien de but de 22 ans actuellement sous contrat avec le SV Werder Brême. La nature exacte de cet intérêt n’est toutefois pas précisée.
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Le BVB préparerait un coup de tonnerre dans les cages : le Borussia Dortmund s’intéresserait de très près à un gardien évoluant en Bundesliga
Backhaus est considéré comme l’un des plus grands talents du football allemand à son poste et a été le numéro un des Vert et Blanc cette saison. Toutes compétitions confondues, il a disputé 31 matches, encaissé 54 buts et réalisé cinq clean sheets.
Au Borussia Dortmund, c’est toutefois Gregor Kobel qui occupe fermement le poste de gardien titulaire. En cas de transfert, Backhaus serait donc d’abord envisagé comme un numéro deux prometteur, avec la perspective de devenir numéro un à l’avenir.
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Le SC Fribourg s’intéresse également à Backhaus.
Le BVB dispose déjà de deux gardiens au sein de son effectif : Alexander Meyer, actuel numéro 2, et Diant Ramaj, attendu cet été après son prêt au 1. FC Heidenheim. Âgé de 35 ans, Meyer n’est plus tout jeune, tandis que Ramaj pourrait partir plus tôt que prévu, selon les rumeurs.
Pour recruter Backhaus, le BVB devra toutefois affronter une concurrence, notamment celle du SC Fribourg, qui s’intéresse de près au gardien afin de pallier un éventuel départ de Noah Atubolu.
Le contrat de Backhaus avec Brême court jusqu’au 30 juin 2028.