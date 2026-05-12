Backhaus est considéré comme l’un des plus grands talents du football allemand à son poste et a été le numéro un des Vert et Blanc cette saison. Toutes compétitions confondues, il a disputé 31 matches, encaissé 54 buts et réalisé cinq clean sheets.

Au Borussia Dortmund, c’est toutefois Gregor Kobel qui occupe fermement le poste de gardien titulaire. En cas de transfert, Backhaus serait donc d’abord envisagé comme un numéro deux prometteur, avec la perspective de devenir numéro un à l’avenir.