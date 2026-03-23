Goal.com
En direct
FC Augsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Le BVB pourrait encore longtemps tirer profit d'une grave erreur : ce que laissera derrière lui le directeur sportif Sebastian Kehl au Borussia Dortmund

Après plus de 21 ans passés au BVB, Sebastian Kehl fait ses adieux au Borussia Dortmund. Que retiendra-t-on du directeur sportif Kehl ? Un bilan.

C'est une nouvelle fracassante que le Borussia Dortmund a annoncée dimanche midi, surprenant ainsi le monde du football allemand : Sebastian Kehl quitte le club avec effet immédiat et n'est désormais plus directeur sportif du BVB.

« Le Borussia Dortmund m'a accompagné pendant la moitié de ma vie et je suis extrêmement attaché à ce grand club. Néanmoins, nous avons désormais le sentiment commun qu'il est temps de prendre de nouvelles directions – tant pour le BVB que pour moi », a déclaré Kehl à propos de son départ, qui a été délibérément anticipé afin que les deux parties aient suffisamment de temps pour se réorganiser d'ici l'été. Comme on le sait, Kehl était récemment pressenti pour succéder à Stefan Kuntz au poste de directeur sportif du Hambourg SV. Il souhaiterait apparemment occuper le poste de numéro un, actuellement détenu à Dortmund par Lars Ricken, le directeur sportif lui-même controversé.

En tant que joueur ayant porté le maillot du BVB de 2002 à 2015, Kehl a surtout laissé au Borussia trois titres de champion d’Allemagne (2002, 2011 et 2012), une victoire en Coupe d'Allemagne (2012) et l'héritage d'un capitaine de l'une des équipes les plus titrées de l'histoire du club, qui rayonnait d'enthousiasme sous la houlette de l'entraîneur emblématique Jürgen Klopp. À partir de 2018, Kehl a ensuite appris les ficelles du métier aux côtés du directeur sportif de longue date Michael Zorc, avant de prendre finalement sa succession en 2022.

Un peu plus de trois ans et demi plus tard, la question se pose : que reste-t-il du directeur sportif Kehl au BVB ? Un bilan.

  • Lorsque Zorc a quitté son poste de directeur sportif en 2022, marquant ainsi la fin d'une époque, et que Kehl a pris la relève en assumant officiellement davantage de responsabilités, Dortmund sortait d'une saison mitigée. Certes, le club avait terminé deuxième derrière le FC Bayern, mais en Ligue des champions, le BVB, malgré un groupe abordable (Ajax Amsterdam, Sporting Lisbonne et Besiktas), avait manqué de peu la qualification pour les huitièmes de finale en terminant troisième. Pour couronner le tout, après avoir été relégué en Ligue Europa, le club a été éliminé dès le tour intermédiaire contre les Glasgow Rangers, tandis qu'en Coupe d'Allemagne, le FC St. Pauli, alors en deuxième division, a mis fin à son parcours en huitièmes de finale.

    L'entraîneur Marco Rose a donc dû quitter le club après seulement un an. Avec Edin Terzic, un entraîneur qui connaît bien le club et qui avait remporté la Coupe d'Allemagne en tant qu'entraîneur par intérim en 2020/21, les Westphaliens devaient retrouver le chemin du succès. Au niveau de la direction sportive, les Borussiens avaient délibérément choisi, après le long mandat de Zorc, de faire à nouveau appel à un ancien joueur méritant. « Bien sûr, il a de grandes chaussures à remplir, mais nous sommes convaincus que Sebastian dispose des atouts nécessaires pour mener à bien sa mission », avait souligné Hans-Joachim Watzke, alors directeur général, à propos de la promotion de Kehl.

    Sa toute première grande mission en tant que responsable sportif a été, à l’été 2022, de recruter un successeur pour le buteur Erling Haaland, dont le transfert de 60 millions d’euros à Manchester City avait déjà été annoncé en mai 2022. Une tâche compliquée, car trouver un remplaçant de la même envergure que Haaland pour le BVB relevait de l’utopie. Sébastien Haller faisait partie du vivier d’attaquants dans lequel Dortmund pouvait puiser, et son transfert à 31 millions d’euros en a fait la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club après Ousmane Dembélé (35 millions d’euros).

    Recruter Haller était une décision logique. À 28 ans, l’Ivoirien était alors dans la fleur de l’âge, avait inscrit onze buts en huit matches de Ligue des champions la saison précédente avec l’Ajax Amsterdam et avait mené son équipe au titre de champion des Pays-Bas grâce à ses 21 buts en championnat. Il s’était notamment immédiatement mis en valeur face au BVB en marquant un but et en délivrant deux passes décisives lors de la victoire 4-0 dans l’un des deux matchs de phase de groupes de la Ligue des champions contre les Westphaliens. De plus, Haller connaissait parfaitement la Bundesliga grâce à ses deux années couronnées de succès à l’Eintracht Francfort (2017 à 2019).

    Malheureusement, comme on le sait, l’attaquant a été diagnostiqué d’un cancer des testicules à l’été 2022, avant même d’avoir pu disputer son premier match officiel pour son nouveau club. Kehl et ses coéquipiers ont toujours soutenu Haller pendant cette période difficile et ont patiemment attendu son rétablissement, qui a heureusement eu lieu. Et Haller, qui évolue désormais au FC Utrecht, s’est battu pour retrouver sa forme optimale après plusieurs mois de souffrance et a encore joué un rôle important dans la phase finale de cette saison qui a failli être couronnée de titre. Par exemple, lors de la victoire 3-0 à Augsbourg, considérée comme décisive, lors de l'avant-dernière journée, il a d'abord brisé le sort en ouvrant le score, puis a enchaîné avec un deuxième but crucial. Si Haller avait converti le penalty six jours plus tard lors de la finale de saison traumatisante contre Mayence, nous dirions peut-être aujourd'hui que Kehl a fait venir le faiseur de champions de Dortmund pour remplacer Haaland.

    • Publicité
  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Avec Nico Schlotterbeck, Sebastian Kehl a recruté une figure emblématique potentielle à long terme pour le BVB

    Les choses se sont passées autrement et Haller n’a finalement pas connu de succès sportif durable au BVB. Mais compte tenu de sa maladie, cela n’a en réalité qu’une importance secondaire, et une analyse purement factuelle de ce transfert ne rendrait certainement pas justice à la situation. Il faut plutôt retenir que Kehl a toujours soutenu Haller sur le plan humain.

    La deuxième grande tâche de Kehl lors de son premier été en tant que directeur sportif a été de remplacer Manuel Akanji, qui souhaitait partir. Le fait que le défenseur central ait remporté, à peine un an plus tard, le triplé (Ligue des champions, championnat d'Angleterre et FA Cup) en tant que titulaire avec Manchester City est certes assez malheureux rétrospectivement du point de vue de Dortmund. Mais on ne peut rien reprocher à Kehl à ce sujet.

    Le BVB aurait volontiers conservé Akanji, mais le Suisse a refusé une offre de prolongation de son contrat expirant en 2023 et a fait savoir aux dirigeants qu’il souhaitait relever un nouveau défi. Kehl et ses collègues ont donc été contraints de vendre Akanji à l’été 2022 afin de récupérer une indemnité de transfert. Manchester a versé 20 millions d’euros, ce qui a permis de récupérer exactement la somme qui avait été versée auparavant au SC Fribourg pour Nico Schlotterbeck.

    L'actuel pilier de la défense avait certes déjà signé en mai 2022, alors que Zorc était encore officiellement directeur sportif du BVB. Mais Kehl était bien sûr déjà très impliqué dans le transfert et a su convaincre Schlotterbeck grâce à son propre parcours. « Le parcours de Nico me rappelle le mien, car moi aussi, j’étais un jeune international de son âge venu de Fribourg pour rejoindre le BVB », a déclaré Kehl à propos de la signature du gaucher. D’autant plus que le FC Bayern Munich aurait déjà été sur les traces de Schlotterbeck à l’époque, ce transfert peut être considéré comme un véritable coup de maître. Le joueur de 26 ans est devenu une figure emblématique à Dortmund et, d'après les discussions de ces derniers mois – auxquelles Kehl a bien sûr encore pris part en tant que figure importante –, il semblerait désormais, malgré des prétendants de renom, qu'il soit enclin à prolonger son contrat avec le BVB, qui expire en 2027. Et peut-être à devenir le visage d'une équipe qui remportera à nouveau des titres à l'avenir.

    Avec Niklas Süle, Zorc et Kehl ont recruté en 2022 un autre défenseur central, dont le transfert sans indemnité de transfert du FC Bayern Munich au Signal-Iduna-Park a été salué comme un coup de maître. À juste titre, car Süle reste l’un des meilleurs défenseurs centraux allemands en termes de potentiel et était titulaire en équipe nationale au moment du transfert. Mais même si Süle a connu de bons moments au BVB, il faut le considérer comme une déception après quatre ans sous le maillot noir et jaune, car il n’a tout simplement pas su répondre aux attentes. Comme on le sait, Süle quittera Dortmund cet été sans indemnité de transfert.

  • Le mauvais service rendu par Terzic à Kehl, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui

    Les deux premières recrues, dont Kehl a dû assumer l'entière responsabilité sans l'aide de Zorc, ont ensuite connu des parcours très différents. De manière quelque peu surprenante, il a fait venir Julian Ryerson de l'Union Berlin à Dortmund en janvier 2023, et ce pour seulement cinq millions d'euros. Si l'on considère la régularité dont Ryerson fait preuve depuis son arrivée et la façon dont il s'est même imposé comme un joueur décisif cette saison grâce à ses coups de pied arrêtés puissants et à ses centres de plus en plus précis, Kehl a fait une véritable bonne affaire pour le BVB.

    Julien Duranville, quant à lui, était un espoir pour l’avenir, mais le jeune homme, alors âgé de 16 ans, n’a pas encore pu tenir ses promesses, notamment en raison de fréquents problèmes de blessures. Depuis janvier, ce talent offensif est prêté au FC Bâle, où il accumule régulièrement du temps de jeu en Suisse. L’espoir ténu qu’il finisse par s’imposer au BVB persiste.

    À l’été 2023, après avoir laissé filer de manière dramatique le titre de champion, Kehl a dû à nouveau remplacer une superstar partie. Jude Bellingham a rejoint le Real Madrid pour un transfert de base d’un peu plus de 100 millions d’euros, dont environ 67 millions devaient être investis par le directeur sportif pour rajeunir l’effectif. Le plan prévoyait de répartir la charge de la succession de Bellingham, au mieux, entre deux joueurs, car le problème était le même qu’avec Haaland : Dortmund n’a tout simplement aucune chance de recruter des joueurs confirmés de la catégorie de Bellingham.

    Kehl a d'abord poussé pour le recrutement du joueur international mexicain Edson Alvarez, un milieu défensif classique. Mais comme l'entraîneur Edin Terzic préférait miser sur Emre Can, le transfert a échoué – et la position de Kehl s'est trouvée affaiblie aux yeux du public à la suite de ces révélations. Pour couronner le tout, le poste d'Alvarez reste à ce jour un point faible de l'effectif du BVB. En ce sens, Terzic a rendu un bien mauvais service à Kehl en opposant son veto.

    Le fait qu'il ait recruté Felix Nmecha pour 30 millions d'euros en remplacement de Bellingham, plutôt qu'Alvarez, s'est désormais avéré payant après les deux premières années mitigées de ce dernier à Dortmund. Sous Niko Kovac, le joueur de 25 ans est devenu incontournable au milieu de terrain du Borussia et une figure clé absolue ; il pourrait également jouer un rôle important au sein de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde. Kehl a récemment été à l'origine de la prolongation du contrat de Nmecha, très courtisé, qui pourrait, avec Schlotterbeck et quelques autres joueurs, constituer la base d'un avenir couronné de succès.

    Outre Nmecha, Marcel Sabitzer est arrivé en provenance du FC Bayern Munich pour 19 millions d’euros, afin de devenir le deuxième pilier de l’héritage de Bellingham. Au cours de ses presque trois années passées au BVB, l’Autrichien n’a toutefois que rarement eu l’impact que l’on attendait de lui.

    Puis Kehl s'est sans doute laissé convaincre par Terzic de recruter un autre attaquant de grande taille à l'été 2023. Le choix s'est porté sur Niclas Füllkrug, qui a affiché un bon ratio de buts et a notamment contribué à la qualification pour la finale de la Ligue des champions, perdue contre le Real Madrid. De plus, le club a réalisé un bénéfice sur le transfert de l’international allemand en 2024, lorsqu’il a rejoint West Ham United après seulement un an (acheté 17,25 millions d’euros, vendu 27 millions d’euros). Rien qui restera vraiment dans les mémoires de l’ère Kehl, mais tout de même une très bonne affaire sur le plan économique.

    Ce qui a pu être interprété négativement pour Kehl en 2023, c'est la succession de Raphael Guerreiro, parti à l'époque au FC Bayern. Le recrutement de Ramy Bensebaini comme nouveau défenseur gauche aurait été poussé par Kehl – l'Algérien a certes ses qualités et est arrivé libre de Mönchengladbach, mais il représentait un recul par rapport à Guerreiro. De plus : Dortmund aurait apparemment pu recruter à l’époque Alejandro Grimaldo pour le côté gauche à la place de Bensebaini, l’Espagnol ayant vraisemblablement été proposé à Kehl et ses collaborateurs. Après que le BVB eut laissé passer cette occasion, Grimaldo est, comme on le sait, parti sans indemnité de transfert du Benfica au Bayer Leverkusen et a joué un rôle important la saison suivante dans la conquête du titre de champion par la Werkself.

    Le fait que Kehl ait recruté en janvier 2024 un autre arrière gauche, Ian Maatsen, qui correspondait bien mieux au profil de Guerreiro que Bensebaini, était en quelque sorte un aveu. Et avec Maatsen, il avait vu juste : le Néerlandais, prêté à l'époque par le FC Chelsea, est immédiatement devenu titulaire et a joué un rôle important dans la course vers la finale de la Ligue des champions. À l’été 2024, Dortmund n’a pas non plus réussi à conclure un transfert définitif, tout comme dans le cas de Jadon Sancho, avec lequel Kehl a posé un jalon tant sur le plan sportif qu’émotionnel. Il a fait revenir le chouchou des supporters de Manchester United au BVB sous forme de prêt ; après un temps d’adaptation, Sancho n’a cessé de s’améliorer et a également suscité l’enthousiasme des supporters. Mais au bout de six mois, il a dû repartir.

  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB : l'amère déception de Sebastian Kehl en 2024

    Le printemps et l'été 2024 ont été assez difficiles pour Kehl sur le plan personnel et professionnel. Ce n'est un secret pour personne qu'il aurait aimé prendre la relève au poste de directeur sportif après le départ de Hans-Joachim Watzke. « Cela aurait été une évolution logique pour moi », avait déclaré Kehl en mars 2024 dans l'émission Doppelpass sur Sport1 à propos de ses ambitions. Mais au lieu de Kehl, c'est finalement son ancien coéquipier Lars Ricken qui, en mai 2024, a été promu de responsable de la formation au poste de nouveau directeur sportif.

    Et puis, Kehl s’est également vu attribuer comme nouveau partenaire dans la responsabilité sportive Sven Mislintat, aujourd’hui directeur sportif du Fortuna Düsseldorf. Une configuration qui était sans doute vouée à l’échec dès le départ, qui a rapidement suscité des désaccords et qui a abouti au départ prématuré de Mislintat en février 2025.

    À ce moment-là, Nuri Sahin était déjà reparti lui aussi, alors que le BVB l’avait fait revenir au club début 2024 en tant qu’entraîneur adjoint de Terzic avant de le promouvoir entraîneur principal six mois plus tard. Une décision à laquelle Kehl a bien sûr largement contribué, lui qui connaît parfaitement Sahin pour avoir joué à ses côtés au Borussia. « Nuri a travaillé avec beaucoup de passion et d’intensité et s’est donné à fond, mais les choses n’ont pas fonctionné pendant un certain temps », a dû admettre Kehl en mai 2025 dans l’émission Doppelpass sur Sport1.

    Au bout d’environ six mois seulement, Sahin a été remercié, car le BVB ne parvenait pas à convaincre et risquait de rater la Ligue des champions. Et pourtant, le mercato estival 2024 de Dortmund avait été tant loué.

    Avec Serhou Guirassy, c'est avec deux ans de retard qu'est enfin arrivé l'avant-centre capable de faire oublier Haaland, du moins en partie. De plus, Kehl a fait venir à Dortmund trois internationaux allemands : Waldemar Anton, Maximilian Beier et Pascal Groß. Même si Groß est reparti à Brighton début 2026, ces recrutements se sont tous avérés judicieux rétrospectivement, car Anton, Beier et Guirassy comptent actuellement parmi les joueurs les plus importants du Borussia. Beier a permis de vendre Donyell Malen à Aston Villa début 2025 pour 25 millions d’euros. Anton a repris, de manière au moins satisfaisante, le lourd héritage de l’icône du club Mats Hummels, qui n’a pas obtenu de nouveau contrat en 2024. Et Guirassy, malgré quelques déboires et l’une ou l’autre période de faiblesse, marque généralement des buts de manière fiable.

    De plus, Kehl a réussi à corriger l'erreur commise avec Sahin en engageant Kovac. Le Croate a permis à Dortmund de se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière, a nettement stabilisé l'équipe et, cette saison, le BVB devrait décrocher sa qualification pour la Ligue des champions sans trop de soucis.

    Pourtant, les dernières périodes de transfert ont connu des déboires qui soulèvent encore des questions aujourd’hui. Dans le cas de Yan Couto, par exemple, Dortmund s'est engagé, lors de son prêt par Manchester City à l'été 2024, à une option d'achat qui a été levée assez rapidement. Le BVB a ainsi dû débourser un total de 25 millions d'euros pour le défenseur droit, qui n'a jamais réussi à convaincre de manière constante au cours de ses quelque dix-huit mois passés en Westphalie et qui n'est le plus souvent qu'un joueur de rotation.

    Pour renforcer l'effectif au poste de défenseur central, Aaron Anselmino est arrivé l'été dernier en prêt du FC Chelsea. Au départ, un excellent choix : l'Argentin a immédiatement montré son grand potentiel lors de ses premiers matchs, mais il a été régulièrement écarté des terrains pour cause de blessure. Après seulement quelques apparitions, il a dû retourner chez les Blues dès l’hiver et a été prêté à Strasbourg. Un véritable désastre, si l’on considère que le BVB évolue en défense à trois sous Kovac et que les défenseurs centraux confirmés et prêts à jouer sont désormais une denrée rare dans l’effectif du BVB.

    Mais peut-être que les Dortmundois profiteront rétrospectivement de cette grave erreur de gestion de l'effectif. Après tout, Luca Reggiani, âgé de seulement 18 ans et appelé à la rescousse en cas d'urgence, s'est révélé être un espoir peut-être encore plus prometteur. Le BVB a récompensé les bonnes premières impressions qu'il a laissées en lui proposant une prolongation de contrat. La bonne affaire réalisée avec Daniel Svensson, pour lequel Dortmund n’a déboursé que huit millions d’euros au total et qui est une valeur sûre sur le côté gauche, a quant à elle été très appréciée.

    Et puis il y a eu quelques transferts assez coûteux, pour lesquels le BVB pourrait bien être très reconnaissant envers Kehl à l’avenir. Jobe Bellingham, par exemple, était l’un des joueurs les plus convoités par l’entraîneur de 46 ans l’été dernier ; le Borussia s’est imposé face à une concurrence de taille pour recruter ce talentueux milieu de terrain et a finalement remporté la mise pour un transfert de 30,5 millions d’euros. Les premiers mois de Bellingham au BVB ont ensuite été marqués par des problèmes et des performances souvent insatisfaisantes, mais le potentiel de ce joueur de 20 ans est énorme – et s’est récemment manifesté de plus en plus clairement. Le temps de jeu de Bellingham a augmenté, tout comme sa régularité et sa valeur ajoutée pour l’équipe. Dortmund pourrait encore tirer beaucoup de satisfaction de ce jeune joueur dans les années à venir.

    Cela vaut potentiellement aussi pour Fabio Silva, arrivé de Wolverhampton en tant que remplaçant et successeur potentiel à moyen terme de Guirassy. Et également pour Carney Chukwuemeka, qui ne cesse de montrer par intermittence ses qualités exceptionnelles. S’il reste durablement épargné par les blessures, les efforts acharnés déployés par Kehl pour faire venir le milieu de terrain du FC Chelsea au BVB pourraient s’avérer payants.

    Quel que soit le successeur de Kehl : si Schlotterbeck prolonge son contrat après Nmecha, il trouvera au BVB un effectif de grande qualité et doté de la substance nécessaire, capable de viser de grands objectifs avec l’un ou l’autre renfort de haut niveau. Les décisions de ne pas prolonger les contrats de Julian Brandt, Salih Özcan et Süle nécessitent un léger remaniement de la structure. Ce sur quoi Dortmund devrait se concentrer pour l'instant en matière de nouvelles recrues : un joueur décisif pour remplacer Brandt et un défenseur central supplémentaire, capable d'assurer de la profondeur au cœur de la défense et, si possible, d'apporter davantage à l'attaque que Süle ces derniers temps. Tout le reste dépendra également des décisions encore en suspens concernant l'avenir de stars de premier plan telles que Karim Adeyemi ou Guirassy.

  • Les étapes de la carrière de Sebastian Kehl en tant que joueur professionnel et dirigeant


    Période

    Rôle

    Club

    1998 à 2000

    Joueur

    Hanovre 96

    2000 à 2002

    Joueur

    SC Fribourg

    2002 à 2015

    Joueur

    Borussia Dortmund

    2018 à 2022

    Responsable du département des licences

    Borussia Dortmund

    2022 à mars 2026

    Directeur sportif

    Borussia Dortmund


Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB