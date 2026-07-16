Après le transfert déjà effectif de Bernardo Silva au Real Madrid et les rumeurs persistantes concernant un éventuel départ de Savinho, l'entraîneur Enzo Maresca est à la recherche d'un remplaçant de haut niveau. Mbaye, dont l’avenir sportif à Paris semble incertain malgré son talent, aspire à un changement. Son club actuel, le Paris Saint-Germain, se montre quant à lui étonnamment disposé à laisser partir le jeune joueur si une offre satisfaisante se présente.

Ce joueur d’origine française, qui a choisi de représenter le Sénégal (15 sélections, 4 buts), est l’un des éléments les plus prometteurs de la génération 2008.