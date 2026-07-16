Selon ces informations, le vice-champion d'Angleterre aurait placé cet attaquant de 18 ans en tête de sa liste de cibles pour le prochain mercato. Du côté des Skyblues, ce dossier ferait actuellement l'objet d'un examen approfondi, car des changements importants sont prévus cet été au sein de l'attaque, selon certaines sources.
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Le BVB et Leipzig sont-ils déjà hors course ? Un cador européen viendrait de s’immiscer dans le dossier du jeune prodige du PSG, faisant grimper les enchères
Après le transfert déjà effectif de Bernardo Silva au Real Madrid et les rumeurs persistantes concernant un éventuel départ de Savinho, l'entraîneur Enzo Maresca est à la recherche d'un remplaçant de haut niveau. Mbaye, dont l’avenir sportif à Paris semble incertain malgré son talent, aspire à un changement. Son club actuel, le Paris Saint-Germain, se montre quant à lui étonnamment disposé à laisser partir le jeune joueur si une offre satisfaisante se présente.
Ce joueur d’origine française, qui a choisi de représenter le Sénégal (15 sélections, 4 buts), est l’un des éléments les plus prometteurs de la génération 2008.
- Getty Images
Ibrahim Mbaye : le RB Leipzig s’intéresserait également au joueur.
Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le BVB a déjà pris contact avec Mbaye pour s’informer de sa situation au sein du PSG.
Selon Footmercato, le RB Leipzig s’intéresserait également au profil de l’ailier, dont la puissance physique correspondrait parfaitement au système de jeu des Rouge et Blanc. L’attrait de la Bundesliga, souvent présentée comme un tremplin idéal pour les jeunes issus des centres de formation français, pourrait s’avérer décisif pour Mbaye.
Pour quelle équipe Ibrahim Mbaye a-t-il joué lors de la Coupe du monde 2026 ?
La concurrence est toutefois féroce pour les clubs allemands. Avant même l'entrée de ManCity dans la course, des rivaux de Premier League comme Aston Villa et Tottenham Hotspur avaient déjà manifesté leur intérêt pour Mbaye et surveillent de près l'évolution du dossier. La pression monte donc considérablement sur le BVB et Leipzig, déterminés à recruter cet ailier redoutable.
Remplaçant lors de la Coupe du monde, l’attaquant s’est néanmoins distingué sous le maillot national. En 160 minutes, réparties sur quatre matchs, il a démontré l’étendue de son talent.
Il s’est notamment illustré en battant Mike Maignan d’une frappe puissante après avoir éliminé Theo Hernandez d’une feinte. Malgré son jeune âge, Mbaye totalise déjà 42 matchs professionnels, 4 buts et 4 passes décisives avec le PSG, un bagage statistique qui atteste de son expérience du très haut niveau.
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