Le BVB envisage-t-il un virage stratégique sur le marché des transferts ? Selon toute vraisemblance, Borussia Dortmund s’apprête à explorer une nouvelle voie sous l’égide de son directeur sportif, Ole Book

À en croire les observateurs, Kennet Eichhorn serait un candidat très sérieux pour le BVB. Ce jeune talent de 16 ans, actuellement au Hertha BSC, possède déjà les qualités que les « Noir et Jaune » attendent de leurs futures recrues.

Milieu de terrain doué d’une grande intelligence de jeu, mais aussi solide dans les duels et physiquement robuste, Eichhorn possède déjà, malgré son jeune âge, les qualités nécessaires pour s’imposer en Bundesliga. De plus, son indemnité de transfert, qui se situerait dans la fourchette basse des dizaines de millions, est relativement modique grâce à une clause de sortie.

Pour autant, le BVB devra affronter une concurrence féroce, tant sur le plan national qu’international. Eichhorn figurerait en effet sur les radars du FC Bayern Munich, de Bayer 04 Leverkusen, de RB Leipzig, voire de Manchester City.