Selon le magazine « kicker », le Borussia Dortmund envisagerait de puiser davantage de talents en 2. Bundesliga. Cette orientation serait principalement inspirée par Book, qui connaît parfaitement le niveau de la deuxième division allemande pour y avoir évolué avec le SV Elversberg.
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Le BVB envisage-t-il un virage stratégique sur le marché des transferts ? Selon toute vraisemblance, Borussia Dortmund s’apprête à explorer une nouvelle voie sous l’égide de son directeur sportif, Ole Book
Les avantages de cette nouvelle orientation sont évidents. L’intégration de joueurs majoritairement nationaux dans un nouvel environnement s’avère généralement plus aisée ; par ailleurs, les indemnités de transfert des professionnels de deuxième division sont nettement inférieures à celles pratiquées en première division ou dans d’autres grands championnats européens.
Selon le magazine spécialisé, le BVB attend de ses nouvelles recrues qu’elles fassent preuve d’une réelle soif de succès, qualité que possèdent de nombreux joueurs de la 2^e Bundesliga. Plus généralement, l’ambition devrait redevenir un critère majeur lors des transferts à Dortmund.
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Kennet Eichhorn serait un candidat très sérieux au poste au BVB.
À en croire les observateurs, Kennet Eichhorn serait un candidat très sérieux pour le BVB. Ce jeune talent de 16 ans, actuellement au Hertha BSC, possède déjà les qualités que les « Noir et Jaune » attendent de leurs futures recrues.
Milieu de terrain doué d’une grande intelligence de jeu, mais aussi solide dans les duels et physiquement robuste, Eichhorn possède déjà, malgré son jeune âge, les qualités nécessaires pour s’imposer en Bundesliga. De plus, son indemnité de transfert, qui se situerait dans la fourchette basse des dizaines de millions, est relativement modique grâce à une clause de sortie.
Pour autant, le BVB devra affronter une concurrence féroce, tant sur le plan national qu’international. Eichhorn figurerait en effet sur les radars du FC Bayern Munich, de Bayer 04 Leverkusen, de RB Leipzig, voire de Manchester City.
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Alexander Meyer est la dernière recrue du BVB en provenance de la deuxième division.
La dernière recrue du BVB en provenance de la deuxième division était le gardien remplaçant Alexander Meyer, arrivé à l’été 2022 en provenance du Jahn Regensburg. Si l’on se limite aux joueurs de champ, il faut remonter à 2015 pour trouver la précédente recrue issue de l’antichambre de la Bundesliga.
Pour un joueur de champ, il faut remonter à 2015 et à l’arrivée de Julian Weigl, alors recruté au 1860 Munich, alors pensionnaire de D2.