Adeyemi a signé un contrat jusqu’en 2031 à Barcelone. Le BVB n’encaisse dans un premier temps qu’une indemnité de transfert de base de 22 millions d’euros, qui peut encore grimper à 29 millions d’euros grâce à des bonus. Malgré cela, les Dortmundois, qui avaient recruté Adeyemi il y a quatre ans en provenance du RB Salzbourg pour environ 30 millions d’euros, essuient d’abord une perte. Cela pourrait toutefois encore changer grâce à une clause.
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Le BVB enregistre d’abord de lourdes pertes : le transfert de Karim Adeyemi au FC Barcelone est officiel
Selon toute vraisemblance, les Schwarzgelben se sont assurés un pourcentage à la revente de 35 % sur Adeyemi. Si le joueur de 24 ans devait donc quitter le Barça un jour contre une indemnité de transfert élevée, le BVB en profiterait encore une fois énormément.
« Karim a été un élément important du Borussia Dortmund au cours des quatre dernières années. En 2024, nous avons disputé avec lui la finale de la Ligue des champions. Et pourtant, nous sommes convenus cet été que Karim comme nous souhaitions nous orienter différemment à l’avenir. Lorsque Karim nous a fait part de son souhait de rejoindre le FC Barcelone, nous y avons consenti après avoir pesé tous les intérêts du Borussia Dortmund », a déclaré le directeur sportif Lars Ricken.
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