Selon toute vraisemblance, les Schwarzgelben se sont assurés un pourcentage à la revente de 35 % sur Adeyemi. Si le joueur de 24 ans devait donc quitter le Barça un jour contre une indemnité de transfert élevée, le BVB en profiterait encore une fois énormément.

« Karim a été un élément important du Borussia Dortmund au cours des quatre dernières années. En 2024, nous avons disputé avec lui la finale de la Ligue des champions. Et pourtant, nous sommes convenus cet été que Karim comme nous souhaitions nous orienter différemment à l’avenir. Lorsque Karim nous a fait part de son souhait de rejoindre le FC Barcelone, nous y avons consenti après avoir pesé tous les intérêts du Borussia Dortmund », a déclaré le directeur sportif Lars Ricken.