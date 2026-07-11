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Jude BellinghamGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Le but égalisateur anglais serait-il illégal ? Une vive polémique entoure la réalisation de Jude Bellingham en quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège

Coupe du monde
J. Bellingham
Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre

Lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la Norvège et l’Angleterre, le but égalisateur de Jude Bellingham a provoqué des débats.

Après l’égalisation anglaise (1-1), le gardien norvégien Örjan Nyland s’est immédiatement précipité vers l’arbitre français Clément Turpin et a pointé le ciel d’un geste vif, en vain.

  • Le ballon ayant effleuré le câble de suspension d’une Sky-Cam juste avant d’entrer dans les filets, une brève confusion a régné lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la Norvège et l’Angleterre. Le but de Bellingham, inscrit dans le temps additionnel de la première mi-temps, a néanmoins été validé.

    Après un coup franc indirect, le ballon avait effleuré le câble, puis l’égalisation était intervenue. Selon l’ancien arbitre FIFA Mark Clattenburg, le VAR aurait dû intervenir et examiner la scène.

    «Lorsque le ballon touche un objet étranger, le jeu doit être interrompu», a expliqué l’Anglais de 51 ans sur FOX. L’arbitre Turpin n’avait toutefois pas remarqué la scène.

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