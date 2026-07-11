Après l’égalisation anglaise (1-1), le gardien norvégien Örjan Nyland s’est immédiatement rué vers l’arbitre français Clément Turpin et a pointé le ciel d’un geste vif, en vain.
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Le but égalisateur anglais est-il illégal ? Une vive polémique entoure la réalisation de Jude Bellingham en quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège
Le ballon ayant effleuré le câble de suspension d’une Sky-Cam avant de finir dans les filets, une brève confusion a régné lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la Norvège et l’Angleterre. Le but de Bellingham, inscrit dans le temps additionnel de la première mi-temps, a néanmoins été validé.
Après un dégagement, le ballon avait effleuré le câble, puis l’égalisation était intervenue. Selon l’ancien arbitre FIFA Mark Clattenburg, le VAR aurait dû intervenir et revoir cette action.
Le but de Jude Bellingham était-il illégal ? La FIFA répond par la négative.
« Lorsque le ballon touche un objet étranger au terrain, la rencontre doit être interrompue », a affirmé l'Anglais de 51 ans sur FOX. L'arbitre Turpin n'a toutefois pas remarqué la scène.
La FIFA a toutefois précisé, alors que la rencontre était encore en cours, que le capteur intégré au ballon n’avait enregistré aucun « battement de cœur » : « Il n’y a donc aucune preuve que le ballon ait touché le câble et modifié sa trajectoire ».
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