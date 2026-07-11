Le ballon ayant effleuré le câble de suspension d’une Sky-Cam avant de finir dans les filets, une brève confusion a régné lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la Norvège et l’Angleterre. Le but de Bellingham, inscrit dans le temps additionnel de la première mi-temps, a néanmoins été validé.

Après un dégagement, le ballon avait effleuré le câble, puis l’égalisation était intervenue. Selon l’ancien arbitre FIFA Mark Clattenburg, le VAR aurait dû intervenir et revoir cette action.