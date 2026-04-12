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Le but de McTominay offre un précieux sauvetage au Napoli à Parme, tandis que l’ancien milieu de Manchester United refuse de renoncer au Scudetto
Naples surpris par un départ fulgurant
L'équipe d'Antonio Conte est arrivée au Stadio Ennio Tardini avec une série de cinq victoires consécutives, mais elle a été prise de court dès les premières secondes.
Il n’a fallu que 33 secondes aux locaux pour prendre l’avantage : Gabriel Strefezza a repris un ballon dévié par Nesta Elphège avant d’expédier une frappe précise qui a battu Vanja Milinkovic-Savic en frappant le poteau opposé.
Ce but précoce a donné des ailes à Parme, dont le jeu physique – mené par l’imposant Elphege – a causé de sérieux problèmes à la défense de Naples.
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McTominay vient à la rescousse
Malgré un début de match cauchemardesque, Naples a fini par entrer dans la partie à mesure que ses stars de renom commençaient à faire la différence. La percée est finalement survenue à l’heure de jeu lorsque Rasmus Hojlund s’est transformé en passeur décisif, servant McTominay qui a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but pour inscrire son 12^e but d’une nouvelle saison impressionnante.
Les dernières minutes, frénétiques, ont vu les deux formations chercher le but de la victoire. Alisson Santos a failli battre Meret à deux reprises pour Parme, concluant hors cadre puis butant sur Suzuki dans le temps additionnel. De l’autre côté, Milinkovic-Savic a réalisé une parade décisive face à Mandela Keita, permettant à Naples de quitter l’Émilie-Romagne avec un point et de préserver sa place dans le duo de tête du classement.
La course au Scudetto n'est pas encore terminée.
À l’issue de la rencontre, Naples accuse désormais six points de retard sur l’Inter, leader du championnat, un écart qui pourrait passer à neuf si les Nerazzurri remportaient leur match en retard contre Côme.
Malgré ce revers, McTominay conserve son optimisme quant aux chances de son équipe de défendre son Scudetto. Après le coup de sifflet final, l’international écossais a immédiatement affirmé que le groupe n’avait pas l’intention de baisser les bras.
« Évidemment, nous savons que rien n’est jamais joué et qu’il est important de continuer », a déclaré McTominay à DAZN Italia. « Aujourd’hui, c’était un match très difficile, nous avons eu des occasions avec Elmas et Hojlund également. C’est le football, on obtient parfois des résultats qui ne nous plaisent pas et celui-ci en fait partie. Nous devons jouer les six prochains matchs à un haut niveau et essayer de prendre le maximum de points. »
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Pas d’excuses malgré la vague de blessures
Conte a traversé une période tumultueuse, plusieurs joueurs clés étant à l’infirmerie. Toutefois, McTominay a immédiatement écarté l’idée que la longue liste des blessés puisse servir d’alibi aux performances actuelles.
S’il a concédé que les absences ont pesé tout au long de la saison, il a insisté sur la nécessité pour le groupe d’assumer ses performances durant cette phase cruciale.
« Les interviews d’après-match sont souvent empreintes d’émotion, on dit des choses vraies : oui, nous avons eu beaucoup de blessés, beaucoup de matchs où des joueurs manquaient à l’appel. C’est le cœur du sujet : avec un calendrier aussi chargé, il faut des joueurs disponibles, et nous n’en avons pas eu suffisamment », a-t-il ajouté.