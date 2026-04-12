L'équipe d'Antonio Conte est arrivée au Stadio Ennio Tardini avec une série de cinq victoires consécutives, mais elle a été prise de court dès les premières secondes.

Il n’a fallu que 33 secondes aux locaux pour prendre l’avantage : Gabriel Strefezza a repris un ballon dévié par Nesta Elphège avant d’expédier une frappe précise qui a battu Vanja Milinkovic-Savic en frappant le poteau opposé.

Ce but précoce a donné des ailes à Parme, dont le jeu physique – mené par l’imposant Elphege – a causé de sérieux problèmes à la défense de Naples.