Le Burkina Faso menacé d’une suspension par la FIFA alors que le président Ibrahim Traore menace de prendre le contrôle du football après l’humiliation 7-0 face à l’Argentine

Une lourde défaite de sept buts à Buenos Aires a mis en lumière le grave chaos logistique subi par la délégation de l'équipe nationale du Burkina Faso avant le match. Des problèmes de visas de transit et des itinéraires de vol tortueux ont contraint le groupe à un voyage de plusieurs jours, avec une arrivée quelques heures seulement avant le coup d'envoi, sans plusieurs habitués évoluant à l'étranger.

La vive attention se tourne désormais directement vers la direction du colonel-major Oumarou Sawadogo à la fédération, considéré comme ayant failli à la gestion des besoins fondamentaux de l'équipe.