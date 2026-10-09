Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
BURKINA FASO DIPLOMACY BELGIAN MISSION PREVOT DAY 2AFP
Adhe Makayasa
Traduit par

Le Burkina Faso menacé d’une suspension par la FIFA alors que le président Ibrahim Traore menace de prendre le contrôle du football après l’humiliation 7-0 face à l’Argentine

Burkina Faso
Argentine vs Burkina Faso
Argentine
Matchs Amicaux

Le Burkina Faso risque une suspension mondiale potentielle de la part de la FIFA après que le dirigeant militaire Ibrahim Traore a menacé de prendre le contrôle de la fédération nationale de football. Cet ultimatum radical fait suite à un voyage désastreux à Buenos Aires, où une équipe épuisée a subi une humiliante défaite 7-0 en match amical contre l’Argentine.

  • Le chaos logistique provoque des retombées diplomatiques

    Une lourde défaite de sept buts à Buenos Aires a mis en lumière le grave chaos logistique subi par la délégation de l'équipe nationale du Burkina Faso avant le match. Des problèmes de visas de transit et des itinéraires de vol tortueux ont contraint le groupe à un voyage de plusieurs jours, avec une arrivée quelques heures seulement avant le coup d'envoi, sans plusieurs habitués évoluant à l'étranger.

    La vive attention se tourne désormais directement vers la direction du colonel-major Oumarou Sawadogo à la fédération, considéré comme ayant failli à la gestion des besoins fondamentaux de l'équipe.

  • Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport

    Traore promet une refonte en profondeur de la fédération

    Le président de transition, le capitaine Traore, a fustigé l’incapacité des dirigeants à subvenir aux besoins élémentaires de la sélection nationale. Comme l’a rapporté le diffuseur français RMC Sport, il a insisté sur la nécessité d’une action décisive de l’État : « Il est vrai que notre football est malade, et nous trouverons le remède. Pour investir à nouveau, nous devons guérir la maladie. Je crois que nous avons des décisions majeures à prendre cette semaine pour que les choses puissent avancer. »

  • L’intervention de l’État risque un isolement mondial

    La détermination du gouvernement à réformer la fédération est devenue de plus en plus évidente à travers l'avertissement direct adressé par Traore à la direction de l'organisation. Il a poursuivi : « La dernière fois, j'ai dit au président de la fédération : “Jusqu'à présent, nous ne voulions pas nous immiscer dans vos affaires, mais maintenant nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire, que nous soyons suspendus ou non. Mais si nous intervenons, ce sera pour mettre de l'ordre et assurer un fonctionnement correct.” »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-FRIENDLY-ARG-BFAAFP

    Les sanctions se profilent sur fond d’incertitude continentale

    Le projet de prise de contrôle entre directement en conflit avec l’article 14 des statuts de la FIFA, qui interdit strictement toute ingérence de tiers. Si le gouvernement dissout le comité exécutif ou met en place une direction parallèle, une suspension de l’adhésion s’ensuivrait automatiquement, à l’image des précédents établis avec le Kenya et le Zimbabwe.

    Une telle sanction exclurait l’équipe nationale des qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique des nations, empêcherait les clubs nationaux de participer aux compétitions de la CAF, et interromprait le versement des financements FIFA Forward.