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Le Burkina Faso menacé d’une suspension par la FIFA alors que le président Ibrahim Traore menace de prendre le contrôle du football après l’humiliation 7-0 face à l’Argentine
Le chaos logistique provoque des retombées diplomatiques
Une lourde défaite de sept buts à Buenos Aires a mis en lumière le grave chaos logistique subi par la délégation de l'équipe nationale du Burkina Faso avant le match. Des problèmes de visas de transit et des itinéraires de vol tortueux ont contraint le groupe à un voyage de plusieurs jours, avec une arrivée quelques heures seulement avant le coup d'envoi, sans plusieurs habitués évoluant à l'étranger.
La vive attention se tourne désormais directement vers la direction du colonel-major Oumarou Sawadogo à la fédération, considéré comme ayant failli à la gestion des besoins fondamentaux de l'équipe.
- Getty Images Sport
Traore promet une refonte en profondeur de la fédération
Le président de transition, le capitaine Traore, a fustigé l’incapacité des dirigeants à subvenir aux besoins élémentaires de la sélection nationale. Comme l’a rapporté le diffuseur français RMC Sport, il a insisté sur la nécessité d’une action décisive de l’État : « Il est vrai que notre football est malade, et nous trouverons le remède. Pour investir à nouveau, nous devons guérir la maladie. Je crois que nous avons des décisions majeures à prendre cette semaine pour que les choses puissent avancer. »
L’intervention de l’État risque un isolement mondial
La détermination du gouvernement à réformer la fédération est devenue de plus en plus évidente à travers l'avertissement direct adressé par Traore à la direction de l'organisation. Il a poursuivi : « La dernière fois, j'ai dit au président de la fédération : “Jusqu'à présent, nous ne voulions pas nous immiscer dans vos affaires, mais maintenant nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire, que nous soyons suspendus ou non. Mais si nous intervenons, ce sera pour mettre de l'ordre et assurer un fonctionnement correct.” »
- AFP
Les sanctions se profilent sur fond d’incertitude continentale
Le projet de prise de contrôle entre directement en conflit avec l’article 14 des statuts de la FIFA, qui interdit strictement toute ingérence de tiers. Si le gouvernement dissout le comité exécutif ou met en place une direction parallèle, une suspension de l’adhésion s’ensuivrait automatiquement, à l’image des précédents établis avec le Kenya et le Zimbabwe.
Une telle sanction exclurait l’équipe nationale des qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique des nations, empêcherait les clubs nationaux de participer aux compétitions de la CAF, et interromprait le versement des financements FIFA Forward.
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