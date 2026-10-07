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Le « bullish » Manchester City a-t-il « quelques cartes dans sa manche » ? Le héros culte Paul Dickov évoque les 115 chefs d’accusation, les possibles sanctions et l’attitude « bolshy » après un communiqué « factice »
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La saga du fair-play financier dure depuis plus de trois ans
Plus de trois ans et demi se sont écoulés depuis que Manchester City a été informé pour la première fois que de supposés manquements financiers à l’Etihad Stadium faisaient l’objet d’un examen minutieux. Après une longue enquête, cette information a été révélée en février 2023.
Une audience de 10 semaines, menée par une commission indépendante, a eu lieu en septembre 2024 et s’est achevée à la fin de l’année civile. Il a fallu attendre l’automne 2026 pour que des informations émergent concernant la supposée culpabilité de City, la Premier League finissant par s’exprimer publiquement.
On ne sait pas ce qui se passera ensuite, diverses sanctions étant évoquées, allant de lourds retraits de points, qui entraîneraient une relégation inévitable hors de l’élite anglaise, à d’importantes indemnisations, des amendes et des interdictions de recrutement.
Tout au long de la procédure, City a toujours clamé son innocence et nié toute faute. Cela reste le cas, à la suite des déclarations du directeur général Ferran Soriano et du président du club Khaldoon Al Mubarak.
Manchester City sera-t-il une équipe de l’élite en 2027-2028 ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il s’attend à ce que City entame la saison 2027-2028 en tant qu’équipe de Premier League, Dickov, héros de la montée en Division Two en 1999, a déclaré à GOAL, en association avec 247Bet : « Je n’esquive pas la question. Je l’ai dit depuis le début, depuis que c’est sorti, je pense que c’est une question vraiment difficile à laquelle répondre.
« J’ai entendu beaucoup de choses des deux côtés. J’ai entendu beaucoup d’anciens joueurs, de consultants, en parler, dire quelle devrait être la sanction, ce qui devrait se passer, ce qui ne devrait pas se passer, à quel point cela devrait être sévère. De l’autre côté, il y a City et les déclarations qu’ils ont faites.
« La vérité, c’est que personne ne sait vraiment. Nous ne savons pas vraiment, et je le dis de manière générale, je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Je ne pense pas que nous ici, les gens à la télévision, probablement même la Premier League et Man City, sachions à l’heure actuelle ce qui va se passer avec l’appel, s’ils vont gagner, si ce n’est pas le cas, quelles seront les sanctions, à quel point elles seront sévères, s’il y aura des sanctions.
« C’est vraiment difficile pour moi de répondre, parce qu’il a été intéressant d’entendre le point de vue de beaucoup de gens à ce sujet, de mon point de vue. Beaucoup de gens ont eu des opinions très tranchées, ce que je comprends.
« Mais je pense sincèrement que parfois, il faut peut-être simplement attendre de voir quel sera le résultat, le résultat final, avant de pouvoir réellement hasarder une supposition sur ce qui va se passer. Parce que je ne vais pas vous mentir, je n’ai aucune idée de ce que sera l’issue. »
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Combien de clubs devraient voter pour une expulsion de Premier League
Si City devait être expulsé de la Premier League, alors 15 de ses 19 rivaux de l’élite devraient voter en faveur de cette exclusion. Interrogé sur le fait de savoir si cela semblait peu probable, étant donné l’importance des Blues pour l’image globale de la division et son attrait de masse, Dickov a ajouté : « On ne l’aurait pas pensé.
« On ne sait pas, je n’aurais pas pensé que les accusations sortiraient avec une telle gravité, mais elles sont sorties. Auriez-vous pensé qu’après cela, le club, le président, Ferran, Khaldoon, seraient aussi forts et aussi fermes dans leur défense ? Parce que c’est comme ça qu’ils ont réagi.
« Tout ce que je peux dire, c’est que d’après mes expériences avec le club, et surtout les propriétaires, ce sont vraiment, vraiment de bonnes personnes. Ce qu’ils ont fait, pas seulement sur le terrain, ce qu’ils ont fait pour Manchester en général en dehors du terrain, et la manière dont ils se sont comportés, nous ne les avons connus que comme de bonnes personnes qui ont fait de bonnes choses.
« Donc, à l’heure actuelle, avec les déclarations qu’ils ont publiées, tout ce que nous pouvons faire, c’est les suivre parce qu’ils ont toujours fait le bien depuis qu’ils sont là. Donc jusqu’à ce moment-là, pas seulement moi, mais évidemment beaucoup de supporters de City et leurs proches, nous devons simplement croire en eux pour l’instant. »
Man City a-t-il encore des atouts à jouer ?
City s’est montré si ferme dans sa position, malgré parfois de vives réactions en retour, qu’il serait quelque peu étrange de le voir finalement sanctionné pour plus de 100 chefs d’accusation de violations du règlement.
Interrogé sur le fait de savoir si le club aux huit titres de champion d’Angleterre avait encore quelques atouts dans sa manche, Dickov a déclaré : « Qu’il ait encore quelques cartes dans sa manche ou non, peu importe la façon de le dire, il a évidemment quelque chose.
« Ce sont sincèrement de bonnes personnes tout en haut. Et cela reste, une fois encore, mon opinion personnelle : s’ils n’avaient rien, je pense qu’ils reconnaîtraient leurs torts. Ils ont manifestement le sentiment qu’il y a quelque chose, ils s’estiment lésés, et c’est quelque chose pour quoi ils vont se battre jusqu’au bout.
« Et, en parlant avec tous mes amis qui sont de vrais supporters de City, c’est la seule chose qui leur donne de l’espoir en ce moment, parce qu’ils n’ont fait que du bien au club depuis qu’ils sont là. En plus, le fait que la défense soit si solide, j’irais jusqu’à dire combative et percutante, cela nous donne, de notre côté, un peu d’espoir. »
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Le déplacement à Anfield promet d’être animé
City a encore beaucoup dépensé lors du mercato estival, en recrutant notamment Elliot Anderson et Enzo Fernandez, et a, après avoir subi une défaite contre Arsenal lors du Community Shield, pris le maximum de points lors de ses cinq premiers matches de Premier League en 2026-2027 pour s’installer en tête du classement.
Son retour à la compétition après la trêve internationale s’annonce animé, avec un déplacement à Liverpool au programme. Anfield devrait être en ébullition dimanche, alors qu’il reste à déterminer ce que l’avenir, à court comme à long terme, réserve aux deux cadors engagés dans une affiche très attendue.
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