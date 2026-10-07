Interrogé sur le fait de savoir s’il s’attend à ce que City entame la saison 2027-2028 en tant qu’équipe de Premier League, Dickov, héros de la montée en Division Two en 1999, a déclaré à GOAL, en association avec 247Bet : « Je n’esquive pas la question. Je l’ai dit depuis le début, depuis que c’est sorti, je pense que c’est une question vraiment difficile à laquelle répondre.

« J’ai entendu beaucoup de choses des deux côtés. J’ai entendu beaucoup d’anciens joueurs, de consultants, en parler, dire quelle devrait être la sanction, ce qui devrait se passer, ce qui ne devrait pas se passer, à quel point cela devrait être sévère. De l’autre côté, il y a City et les déclarations qu’ils ont faites.

« La vérité, c’est que personne ne sait vraiment. Nous ne savons pas vraiment, et je le dis de manière générale, je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Je ne pense pas que nous ici, les gens à la télévision, probablement même la Premier League et Man City, sachions à l’heure actuelle ce qui va se passer avec l’appel, s’ils vont gagner, si ce n’est pas le cas, quelles seront les sanctions, à quel point elles seront sévères, s’il y aura des sanctions.

« C’est vraiment difficile pour moi de répondre, parce qu’il a été intéressant d’entendre le point de vue de beaucoup de gens à ce sujet, de mon point de vue. Beaucoup de gens ont eu des opinions très tranchées, ce que je comprends.

« Mais je pense sincèrement que parfois, il faut peut-être simplement attendre de voir quel sera le résultat, le résultat final, avant de pouvoir réellement hasarder une supposition sur ce qui va se passer. Parce que je ne vais pas vous mentir, je n’ai aucune idée de ce que sera l’issue. »