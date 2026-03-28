Le Brésil subit un coup dur avec la blessure de Vinicius Jr, l'attaquant du Real Madrid ayant manqué l'entraînement avant le match contre la Croatie

La Seleção vit dans l'angoisse quant à l'état de forme de Vinicius Jr. à la veille du match de mardi contre la Croatie au Camping World Stadium. Le joueur de 25 ans était absent de la séance d'entraînement collective de samedi, préférant rester en salle de sport pour suivre un programme de récupération spécifique tandis que ses coéquipiers s'entraînaient sur la pelouse à Orlando.

Selon ESPN, l'attaquant s'est plaint de douleurs musculaires après la récente défaite du Brésil face à la France. Bien que les premiers examens médicaux effectués récemment n'aient pas révélé de déchirure grave, le problème a été qualifié de fatigue musculaire. La décision de le tenir à l'écart de l'entraînement complet était une mesure de précaution prise par le staff médical afin d'éviter d'aggraver le problème.