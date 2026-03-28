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Le Brésil subit un coup dur avec la blessure de Vinicius Jr, l'attaquant du Real Madrid ayant manqué l'entraînement avant le match contre la Croatie
Une fatigue musculaire met le numéro 10 de la Seleção sur la touche
La Seleção vit dans l'angoisse quant à l'état de forme de Vinicius Jr. à la veille du match de mardi contre la Croatie au Camping World Stadium. Le joueur de 25 ans était absent de la séance d'entraînement collective de samedi, préférant rester en salle de sport pour suivre un programme de récupération spécifique tandis que ses coéquipiers s'entraînaient sur la pelouse à Orlando.
Selon ESPN, l'attaquant s'est plaint de douleurs musculaires après la récente défaite du Brésil face à la France. Bien que les premiers examens médicaux effectués récemment n'aient pas révélé de déchirure grave, le problème a été qualifié de fatigue musculaire. La décision de le tenir à l'écart de l'entraînement complet était une mesure de précaution prise par le staff médical afin d'éviter d'aggraver le problème.
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Ancelotti confronté à un casse-tête croissant pour composer son équipe
L'indisponibilité potentielle de Vinicius Jr. vient s'ajouter à une liste croissante de complications pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. L'Italien a déjà vu son effectif s'amenuiser suite aux départs de Wesley et Raphinha, tous deux officiellement écartés de l'effectif après s'être blessés pendant la trêve internationale. Avec la participation désormais incertaine de la superstar du Real Madrid, les options offensives deviennent de plus en plus limitées.
Malgré ces contretemps, la Confédération brésilienne de football (CBF) reste optimiste quant à un retour rapide de son joueur vedette. La position officielle est que le joueur devrait reprendre l'entraînement normal dimanche. Cependant, sa capacité à débuter le match contre les finalistes de la Coupe du monde 2018 reste très incertaine, le staff surveillant de près sa réaction à une charge physique accrue au cours des prochaines 48 heures.
Changements tactiques et renforts défensifs
Du côté des bonnes nouvelles pour la Seleção, le défenseur vétéran Marquinhos a repris l'entraînement à plein temps après avoir manqué le match contre la France. Il a participé à la séance sans aucune restriction, apportant un renfort bienvenu à la défense. Ancelotti a profité de cette séance pour tester différentes combinaisons défensives, alignant dans un premier temps une défense à quatre composée de Danilo, Bremer, Leo Pereira et Douglas Santos, avant que Marquinhos ne remplace Bremer.
Au milieu de terrain, Casemiro a également été associé à Andrey Santos, laissant entrevoir la structure que le Brésil pourrait adopter s'il devait se montrer plus compact face à une équipe croate très technique. Avec 23 joueurs actuellement en stage, dont trois gardiens, l'accent est désormais mis sur la recherche d'une composition équilibrée capable de compenser l'absence potentielle de la vitesse explosive de Vinicius sur le flanc gauche.
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Derniers préparatifs pour le match amical à Orlando
Le Brésil doit affronter la Croatie mardi. Ce match constitue un élément essentiel de son cycle de préparation, mais l'attention s'est presque entièrement reportée sur l'infirmerie. Ancelotti a choisi de ne pas faire appel à des remplaçants pour les attaquants blessés, à l'exception du jeune défenseur Vitor Reis, ce qui signifie que le groupe actuel devra se montrer à la hauteur si le numéro 10 est indisponible.