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Le Brésil s'associe à la Jordanie alors que Nike dévoile un nouveau maillot extérieur révolutionnaire à l'approche de la Coupe du monde
Le tout nouveau maillot révolutionnaire du Brésil
La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé un partenariat historique avec Jordan Brand. Dévoilé lors d’un événement réunissant de nombreuses stars à São Paulo, le nouveau maillot extérieur rompt avec la tradition : le « Swoosh » de Nike est remplacé par l’emblématique motif « Jumpman » de Michael Jordan, alliant ainsi l’héritage du football de haut niveau à la royauté mondiale du streetwear.
Le maillot conserve la palette classique de bleu et de jaune, mais intègre le légendaire motif « elephant print », une texture synonyme de la basket Air Jordan 3 de 1988. Conçu avec la technologie innovante Aero-FIT, le maillot est 11 % plus léger et nettement plus respirant, utilisant 100 % de déchets textiles recyclés pour allier performances de haut niveau et durabilité environnementale.
Vinicius Jr salue l'impact culturel
Vinicius Jr, icône du Real Madrid, a été choisi comme ambassadeur de cette collaboration, soulignant ainsi que cette initiative dépasse le cadre du terrain. « Pour tous les enfants brésiliens qui rêvent d’avoir un ballon à leurs pieds, ce partenariat revêt une signification profondément importante », a déclaré Vinicius Jr sur le site officiel de la CBF.
« Jordan Brand et notre équipe nationale sont unies par bien plus que le football : c’est une alliance entre culture et grandeur. Lorsque le Jumpman apparaît aux couleurs de notre équipe, il montre au monde entier la créativité, la passion et l’énergie qui font du Brésil un pays unique. Cela inspire une nouvelle génération à jouer avec style, liberté et fierté à chaque fois que nous entrons sur le terrain. »
L'excellence technique à la rencontre de la rue
Ce partenariat marque une refonte technique conçue pour l'athlète moderne. Sarah Mensah, présidente de Jordan Brand, a décrit cette initiative comme une fusion dynamique où performance et expression se nourrissent mutuellement. La ligne de vêtements comprend des tenues d'entraînement spécialisées et une chaussure Tiempo personnalisée afin d'assurer une esthétique cohérente.
« Aujourd’hui, Jordan a donné naissance à quelque chose de véritablement extraordinaire. Ce partenariat avec l’équipe nationale brésilienne est plus qu’une simple collaboration ; c’est une célébration de l’incroyable génie, de la créativité et de l’énergie du football mondial, avec le Brésil en son cœur dynamique. Là où règnent le génie, la confiance et l’esprit de compétition, Jordan s’épanouit. Ce n’est pas seulement une rencontre entre deux mondes ; c’est une fusion dynamique où la performance et l’expression s’alimentent mutuellement », a déclaré Sarah Mensah.
La collection comprend également une vaste gamme de vêtements streetwear, notamment une veste de survêtement et un haut de basket aux couleurs emblématiques identiques.
- Nike Football
Première rencontre contre les Bleus
Les supporters verront le « Jumpman » en action pour la première fois le 26 mars, lorsque le Brésil affrontera la France lors d’un match amical très attendu. C’est une scène à la hauteur de ces débuts historiques, alors que la Seleção cherche à se mesurer à l’élite européenne.
Le Brésil aborde ce match avec l'intention de poursuivre sur sa lancée après une série de résultats mitigés lors de ses cinq dernières sorties, au cours desquelles il a remporté deux victoires et concédé un match nul. La Seleção profitera de ce match amical intercontinental pour peaufiner son effectif avant la Coupe du monde de cet été, où elle a été tirée au sort dans le Groupe C aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse.
La nouvelle collection Brésil x Jordan est disponible dès maintenant sur jordan.com et dans les magasins Nike.
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