Le Brésil s'associe à la Jordanie alors que Nike dévoile un nouveau maillot extérieur révolutionnaire à l'approche de la Coupe du monde

La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé un partenariat historique avec Jordan Brand. Dévoilé lors d’un événement réunissant de nombreuses stars à São Paulo, le nouveau maillot extérieur rompt avec la tradition : le « Swoosh » de Nike est remplacé par l’emblématique motif « Jumpman » de Michael Jordan, alliant ainsi l’héritage du football de haut niveau à la royauté mondiale du streetwear.

Le maillot conserve la palette classique de bleu et de jaune, mais intègre le légendaire motif « elephant print », une texture synonyme de la basket Air Jordan 3 de 1988. Conçu avec la technologie innovante Aero-FIT, le maillot est 11 % plus léger et nettement plus respirant, utilisant 100 % de déchets textiles recyclés pour allier performances de haut niveau et durabilité environnementale.