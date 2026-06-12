Ses exploits en club – où il a brillé tout au long de la saison, décrochant le doublé Liga-Ligue des champions avec le Real Madrid – ne lui ont pas suffi pour remporter le Ballon d’Or. Ce sont finalement ses performances en sélection qui ont hypothéqué ses chances.

Le Brésil attendait que son ailier vedette brille lors de la Copa América 2024, mais il a écopé d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes et a manqué le quart de finale contre l’Uruguay. Les Auriverdes ont finalement chuté aux tirs au but, et Vinicius, impuissant sur le banc, a endossé la responsabilité de l’élimination.

Ce qui aurait dû être son heure de gloire s’est donc transformé en occasion manquée. Deux ans et zéro Ballon d’Or plus tard, direction la Coupe du monde. Vinicius demeure la pièce maîtresse de la Seleção (même si Neymar est de retour). Il reste l’un des joueurs les plus doués de la planète. Une fois encore, les espoirs d’une nation reposent sur ses épaules. Le moment est venu pour lui de répondreprésent et de consolider son héritage parmi les véritables légendes du football brésilien.