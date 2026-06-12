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Vini Jr Brazil GFXGOAL
Thomas Hindle

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Le Brésil mise sur Vinicius Jr pour dynamiser sa Coupe du monde, pourtant le bilan contrasté de la star du Real Madrid avec la Seleção devra s’améliorer si l’équipe veut briguer un sixième titre en 2026

Analysis
Vinicius Junior
Brésil
Coupe du monde
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LaLiga
Real Madrid

Vinicius Jr a juré qu’il le referait « dix fois » s’il le fallait. C’est ce qu’il a déclaré après avoir manqué le Ballon d’Or 2024, malgré une saison individuelle exceptionnelle. À vrai dire, le Brésilien avait de solides arguments pour prétendre au trophée : Rodri le méritait peut-être, mais peu de observateurs auraient contesté une victoire de Vinicius.

Ses exploits en club – où il a brillé tout au long de la saison, décrochant le doublé Liga-Ligue des champions avec le Real Madrid – ne lui ont pas suffi pour remporter le Ballon d’Or. Ce sont finalement ses performances en sélection qui ont hypothéqué ses chances.

Le Brésil attendait que son ailier vedette brille lors de la Copa América 2024, mais il a écopé d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes et a manqué le quart de finale contre l’Uruguay. Les Auriverdes ont finalement chuté aux tirs au but, et Vinicius, impuissant sur le banc, a endossé la responsabilité de l’élimination.

Ce qui aurait dû être son heure de gloire s’est donc transformé en occasion manquée. Deux ans et zéro Ballon d’Or plus tard, direction la Coupe du monde. Vinicius demeure la pièce maîtresse de la Seleção (même si Neymar est de retour). Il reste l’un des joueurs les plus doués de la planète. Une fois encore, les espoirs d’une nation reposent sur ses épaules. Le moment est venu pour lui de répondreprésent et de consolider son héritage parmi les véritables légendes du football brésilien.

  • Vinicius Jr and NeymarGetty

    Un bilan modeste pour le Brésil

    Au Real Madrid, Vinicius a affiché une progression constante, saison après saison. Arrivé inexpérimenté et encore méconnu, il a dû faire ses preuves malgré la défiance ouverte d’un des cadres de l’équipe. Quelques années plus tard, il est devenu le meilleur joueur de Liga, un « Galactico » reconnu, et son nom figure désormais parmi les tout meilleurs mondiaux. C’est la trajectoire habituelle des grands joueurs : ils s’épanouissent avec le temps.

    Mais en sélection, ce passage de « bon » à « excellent » n’a jamais vraiment eu lieu : il n’a jamais pesé. En 49 sélections, il n’a marqué que neuf buts, dont six en amicaux ; les deux autres ont été inscrits lors d’une large victoire sur le Paraguay en phase de groupes de la Copa América. Il totalise également neuf passes décisives, mais seulement deux en compétitions officielles. Dès que les projecteurs éclairent le maillot jaune, Vinicius se met en veille.

    Tactiquement, son impact est limité : souvent chargé de créer seul, il souffre du marquage à deux et des fautes répétées des adversaires, qui lui laissent à peine l’espace d’un pas. La frustration prend le dessus, et son sang-froid s’évapore.

    • Publicité
  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    doit élever son niveau de jeu

    Cela ne poserait pas tant de problèmes si le Brésil disposait de plusieurs autres joueurs de ce calibre. Dans le passé, la Seleção foisonnait de stars : Ronaldinho était neutralisé ? Ronaldo Nazario prenait le relais. Kaká était muselé ? Adriano, alors au sommet de son art, prenait le pouvoir. Aujourd’hui, cette profondeur de banc a disparu.

    Neymar pouvait alors assumer le statut de star unique. On peut d’ailleurs se demander ce qu’il serait advenu de la Coupe du monde 2014 si le Brésilien n’avait pas subi cette blessure au dos. Malgré ses excès sur et en dehors des terrains, il a toujours répondu présent pour sa sélection, au point de dépasser le record de Pelé et de devenir le meilleur buteur de l’histoire du pays.

    Mais aujourd’hui, Neymar prend de l’âge et est en proie à des blessures récurrentes. Sa rupture du ligament croisé antérieur en octobre 2023 a marqué le début de la fin. S’il a brillé par intermittence lors d’un retour symbolique au Santos de son enfance, les blessures musculaires ont limité son impact. Sélectionné pour la Coupe du monde 2024, un problème au mollet compromet toutefois son influence sur la compétition (sa participation au match d’ouverture contre le Maroc reste incertaine).

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Vers qui d'autre les regards se tournent-ils ?

    Vinicius doit donc assumer ses responsabilités en solo, ne serait-ce que pour prouver qu’il en a les épaules. Et, au Brésil, d’autres étoiles sont sur le point d’éclore. Raphinha, par exemple, sent qu’il peut s’imposer au sein de cette sélection. Il connaît la pression d’une Coupe du monde.

    « La pression est forte. Représenter son pays est spécial : c’est l’équipe nationale la plus titrée au monde », a-t-il confié à GOAL en avril. « Endosser le maillot d’une nation exige beaucoup de ses joueurs, c’est un honneur. »

    Mais l’ailier du Barça a toujours été une option de choix, jamais la seule star. Il constitue un complément parfait, par exemple, à Lamine Yamal. Certes, il marque et fait marquer, mais il brille surtout comme pièce maîtresse d’une machine bien huilée. D’autres éléments pourraient aussi émerger : Endrick, de retour après une renaissance en prêt à Lyon, Estevao, en convalescence suite à une lésion aux ischio-jambiers, mais déjà promis à un grand avenir, ou encore Rodrygo, actuellement blessé et absent du tournoi, mais capable de faire la différence dès son retour.

    Les légendes brésiliennes ont d’ailleurs déjà apporté leur soutien à Vinicius.

    « Vinicius a réalisé une très bonne saison. Mais au Real Madrid, si tu ne gagnes pas, c’est une saison décevante. Il a marqué beaucoup de buts et a très bien joué. Cependant, Madrid n’a rien gagné », a déclaré Kaka à GOAL le mois dernier. « Du coup, tout le monde parle d’un échec. »

  • Vinicius Jr Brazil 2024Getty Images

    En 2024, les mêmes discussions persistent.

    En 2024, les mêmes débats faisaient déjà rage. À l’époque, Neymar était clairement hors jeu, Endrick manquait encore d’expérience et Raphinha n’avait pas encore retrouvé son meilleur niveau à Barcelone, au point que son départ semblait imminent. Pourtant, durant cette compétition, Raphinha s’est mis en évidence : il a été titulaire lors des quatre matchs et a mis fin à une disette de quatre ans sans but avec la Seleção. Moins sous les projecteurs, il a tout de même démontré son impact potentiel.

    Vinicius, de son côté, a connu des hauts et des bas. Son bilan de deux buts en trois matchs n’est pas alarmant, mais il s’est montré remarquablement inefficace lors du match d’ouverture, conclu par un nul terne et sans but contre le Costa Rica. Une victoire écrasante face au Paraguay, ponctuée d’une performance digne de l’homme du match, a suivi.

    Mais face à la Colombie, il est arrivé en retard sur James Rodríguez et a écopé d’un carton jaune dès la 7^e minute. Il a donc joué les 83 minutes suivantes en connaissant déjà son forfait pour le prochain match. Il n’a pas réussi à marquer, et le Brésil en a payé le prix fort en quarts de finale.

    « J’ai tout gâché en recevant deux cartons jaunes évitables. Une fois de plus, j’ai assisté à l’élimination depuis le banc de touche. Mais cette fois, c’était de ma faute. Je m’en excuse », a-t-il regretté après le tournoi.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti : un motif d’espoir ?

    Cette année, toutefois, la donne pourrait changer. Carlo Ancelotti, nouvel sélectionneur du Brésil, apparaît comme l’entraîneur idéal pour Vinicius, ayant déjà su tirer le meilleur de lui à Madrid.

    Le sélectionneur ne cesse de lui transmettre la confiance indispensable à son épanouissement. Jeudi, il a affirmé que Vinicius possédait « les mêmes qualités exceptionnelles que les plus grands joueurs brésiliens de tous les temps » et il le soutient régulièrement pour qu’il brille avec la Seleção lors de la Coupe du monde.

    Conscient de l’enjeu, Vinicius sait qu’il doit briller lors du tournoi. « Si je vais à la Coupe du monde, que je marque quatre ou cinq buts et que nous devenons champions, tout changera. Les gens diront alors que je me préparais pour la Coupe du monde depuis le début, même lors des matchs où je n’ai pas bien joué », a-t-il déclaré le mois dernier.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    La pression est retombée

    Pourtant, cette équipe pourrait créer la surprise. Si l’on établissait une liste des favoris, le Brésil n’y figurerait probablement pas. Elle se situe en effet un cran en dessous des Espagne, France, Angleterre et Argentine de ce tournoi. Si la familiarité avec les conditions estivales peut jouer en sa faveur, son effectif a perdu de sa qualité passée.

    À la Copa América, on exige qu’ils gagnent ; en Coupe du monde, l’attente est moindre, et l’on admet plus facilement que ce tournoi s’inscrive dans une phase de transition pour le groupe d’Ancelotti.

    Les quarante prochains jours pourraient donc permettre à Vinicius de s’imposer : les autres sont blessés ou pas encore prêts. Cet été pourrait bien être celui de Vini.

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