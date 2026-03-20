Le Brésil et Nike changent complètement la donne ! Pourquoi la collaboration historique entre la Seleção et Jordan fait l'effet d'une bombe en cette année de Coupe du monde

La collaboration avec la ligne de basket-ball de Nike s'est avérée particulièrement fructueuse pour les Parisiens. Aussi lucrative qu'innovante, cette collaboration a débuté en 2018 avec la signature d'un accord portant sur la commercialisation de divers vêtements et chaussures co-brandés.

Depuis, le logo « Jumpman » de Jordan a orné les maillots extérieurs, tertiaires et quaternaires du PSG à la place du « Swoosh » de Nike, apparaissant même sur leur maillot domicile en 2021-2022, alors que les superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar évoluaient tous au Parc des Princes – un véritable rêve d'un point de vue marketing.

Bien sûr, la collaboration s'est étendue bien au-delà du terrain, faisant référence à la popularité du basket-ball en France avec des baskets co-brandées pour le terrain et surfant sur le boom du streetwear avec des vestes et des pantalons de survêtement.

La collection de streetwear de luxe Jordan Wings x PSG 2025 a été particulièrement emblématique, lancée l'année où le club allait mettre fin à sa malédiction en Ligue des champions.

« Alors que nous célébrons notre 40e anniversaire, Jordan Brand continue de repousser les limites de l'excellence », a déclaré à l'époque Jason Mayden, directeur de la création chez Nike. « Grâce à notre collaboration continue avec le PSG, nous élevons le sport, le style et la culture. »