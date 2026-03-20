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Nike x Jordan x BrazilGOAL
Krishan Davis

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Le Brésil et Nike changent complètement la donne ! Pourquoi la collaboration historique entre la Seleção et Jordan fait l'effet d'une bombe en cette année de Coupe du monde

Nous savions déjà que Nike avait créé quelque chose d'exceptionnel grâce à sa collaboration entre Jordan Brand et le Paris Saint-Germain, le logo « Jumpman » ayant remplacé le « Swoosh » sur les maillots du club français ces huit dernières années, mais la marque a atteint des sommets encore plus élevés depuis son partenariat avec la fédération brésilienne.

Cet été, la sélection nationale de football la plus célèbre de la planète arborera l'emblématique « Jumpman » de Michael Jordan sur sa poitrine lors de la Coupe du monde, un moment qui s'annonce décisif dans la relation entre Nike et Jordan, ainsi que dans l'expansion de la marque de basket-ball dans le monde du football.

Nike a dévoilé le nouveau maillot extérieur révolutionnaire Brésil x Jordan, ainsi qu’une vaste collection de streetwear qui dégage une véritable ambiance « Joga Bonito » alors que les univers du football et du basket-ball se rencontrent. C’est la toute première fois que Jordan Brand collabore avec une équipe nationale de football, après le succès lucratif de son partenariat avec le PSG, et en cette année de Coupe du monde, cela s’apparente à un tournant décisif.

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  • BASKET-PSG-JERSEY-JORDANAFP

    Un partenariat lucratif

    La collaboration avec la ligne de basket-ball de Nike s'est avérée particulièrement fructueuse pour les Parisiens. Aussi lucrative qu'innovante, cette collaboration a débuté en 2018 avec la signature d'un accord portant sur la commercialisation de divers vêtements et chaussures co-brandés.

    Depuis, le logo « Jumpman » de Jordan a orné les maillots extérieurs, tertiaires et quaternaires du PSG à la place du « Swoosh » de Nike, apparaissant même sur leur maillot domicile en 2021-2022, alors que les superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar évoluaient tous au Parc des Princes – un véritable rêve d'un point de vue marketing.

    Bien sûr, la collaboration s'est étendue bien au-delà du terrain, faisant référence à la popularité du basket-ball en France avec des baskets co-brandées pour le terrain et surfant sur le boom du streetwear avec des vestes et des pantalons de survêtement.

    La collection de streetwear de luxe Jordan Wings x PSG 2025 a été particulièrement emblématique, lancée l'année où le club allait mettre fin à sa malédiction en Ligue des champions.

    « Alors que nous célébrons notre 40e anniversaire, Jordan Brand continue de repousser les limites de l'excellence », a déclaré à l'époque Jason Mayden, directeur de la création chez Nike. « Grâce à notre collaboration continue avec le PSG, nous élevons le sport, le style et la culture. »

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  • Brazil's National Soccer Team Unveils New UniformGetty Images Sport

    Imprégné de prestige

    Travailler aux côtés du PSG était une chose, alors que ce géant français soutenu par le Qatar est passé du statut de multiple vainqueur de la Ligue 1 au début de la collaboration à celui de champion d'Europe en 2025. Mais s'associer à l'équipe nationale du Brésil ? Eh bien, c'est une tout autre histoire

    Il n'existe aucune équipe au monde plus vénérée dans le football masculin, la Seleção dégageant toujours une certaine prestance, quelle que soit la composition de son effectif à un moment donné. Les quintuples vainqueurs de la Coupe du monde sont largement considérés comme la nation qui a su sublimer ce sport.

    Pelé, Garrincha, R9, Ronaldinho, Kaká, Thiago Silva, Neymar : le pays a produit une liste quasi infinie de grands noms, et les yeux du monde entier seront donc toujours rivés sur eux lors des grands tournois. Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la prochaine génération arborera le « Jumpman » sur sa poitrine.

  • Nike Brazil kitNike Football

    La collaboration Nike x Jordan x Brésil est enfin disponible

    Le Brésil n'a jamais occupé le devant de la scène dans sa collaboration avec Nike Football, le logo « Jumpman » figurant généralement sur les maillots alternatifs du PSG, et cette tendance se poursuit avec le lancement par les deux marques d'un tout nouveau maillot extérieur pour le Brésil, qui s'impose d'emblée comme une icône.

    Réinterprétation des couleurs bleues habituelles du maillot extérieur de la nation, ce maillot – fabriqué à partir de déchets textiles à 100 % – présente un superbe motif bicolore à rayures verticales inspiré des grands prédateurs du Brésil, avec l’imprimé éléphant de Jordan issu de l’emblématique basket Air Jordan 3 également intégré en clin d’œil à la collaboration avec le basket. Le « Jumpman » est jaune, tandis que les couleurs de l'équipe à domicile, le jaune et le vert, apparaissent sur les bordures latérales. Ce look est conçu pour semer la terreur chez les adversaires, et il ne serait guère surprenant que leurs rivaux en restent bouche bée.

    Le maillot a été conçu à l'aide de la technologie de refroidissement Aero-FIT spécialement mise au point, qui devrait s'avérer très utile sous la chaleur torride de la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord.

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  • Nike x Brazil x Jordan Vinicius JrNike

    « Quelque chose d'énorme »

    Sans surprise, Vinicius Jr, superstar du Real Madrid et athlète Nike, est l’un des visages de cette campagne, et il a pleinement saisi l’importance de cette collaboration.

    « Pour tous les enfants brésiliens qui rêvent les pieds sur un ballon, ce partenariat revêt une importance considérable », a-t-il déclaré. « L'union entre Jordan Brand et notre Seleção va au-delà du football : c'est la culture, la joie et la grandeur réunies. Lorsque le Jumpman côtoie nos couleurs, cela montre au monde entier la créativité, la passion et l'énergie qui font du Brésil un pays si spécial.

    Cela nous inspire, nous, la nouvelle génération, à jouer avec panache, liberté et fierté chaque fois que nous entrons sur le terrain. »

  • Nike x Brazil x JordanNike

    Au-delà du terrain

    Mais Nike et Jordan ne se sont pas arrêtés là : cette collection s'étend bien au-delà du terrain pour former ce qui restera dans les mémoires comme une collection emblématique. Ils ont su recréer une ambiance résolument rétro en associant le « Jumpman » à Joga Bonito – la ligne emblématique de Nike Football des années 2000 – au sein d'une vaste collection de streetwear aux accents rétro.

    Pas moins de 35 pièces sont proposées, dont des sweats à capuche, des survêtements oversize, des t-shirts et des accessoires, en hommage à l’une des communautés de fans les plus passionnées de la planète.

    Bien sûr, on retrouve également des clins d’œil à Jordan et au monde du basket, sous la forme d’un maillot hybride football x basket, de shorts de basket, des baskets Air Jordan 1 Low, Jordan Brand Ultra et Jordan Brand Trunner, ainsi que d’une chaussure de futsal Nike Tiempo Gato au look revisité.

    Nike a également lancé une chaussure de football Tiempo Maestro d'un rouge vif saisissant, arborant le « Jumpman » – une autre première – pour compléter la collection.

  • Nike Brazil kitNike

    « Vraiment extraordinaire »

    « Aujourd’hui, Jordan donne naissance à quelque chose de véritablement extraordinaire. Notre partenariat avec la Fédération brésilienne de football est bien plus qu’une simple collaboration ; c’est une célébration de la grandeur, de la créativité et de l’énergie électrisante du football mondial, avec le Brésil en son cœur vibrant », a déclaré Sarah Mensah, présidente de Jordan Brand.

    « Partout où l’on trouve la grandeur, la confiance et le souffle de la compétition, Jordan s’épanouit. Il ne s’agit pas simplement d’une rencontre entre deux univers, mais d’une fusion dynamique où la performance et l’expression se nourrissent mutuellement. Ensemble, nous redéfinissons ce que signifie être ancré dans la grandeur de la compétition, en écoutant attentivement les athlètes et la culture, et en laissant leur esprit alimenter notre parcours. Le monde entier nous observe, et nous ne faisons que commencer. »

    Jordan Brand prend clairement les choses très au sérieux dans le monde du football, le « Jumpman » étant sur le point d’être représenté sur la plus grande scène. La nouvelle collection Brésil pourrait être un avant-goût révélateur de ce qui nous attend.

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