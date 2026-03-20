Le Brésil et Nike changent complètement la donne ! Pourquoi la collaboration historique entre la Seleção et Jordan fait l'effet d'une bombe en cette année de Coupe du monde

Cet été, la sélection nationale de football la plus célèbre de la planète arborera l'emblématique « Jumpman » de Michael Jordan sur sa poitrine lors de la Coupe du monde, un moment qui s'annonce décisif dans la relation entre Nike et Jordan, ainsi que dans l'expansion de la marque de basket-ball dans le monde du football.
Nike a dévoilé le nouveau maillot extérieur révolutionnaire Brésil x Jordan, ainsi qu’une vaste collection de streetwear qui dégage une véritable ambiance « Joga Bonito » alors que les univers du football et du basket-ball se rencontrent. C’est la toute première fois que Jordan Brand collabore avec une équipe nationale de football, après le succès lucratif de son partenariat avec le PSG, et en cette année de Coupe du monde, cela s’apparente à un tournant décisif.