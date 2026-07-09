Le Brésil et Ancelotti en route vers la Coupe du monde 2030 : d’Estevao aux « Italiens », voici les joueurs sur lesquels compter pour relancer la machine

«Ce n’est pas la fin, mais le début.» Par ces mots, Carlo Ancelotti a tiré un trait sur la campagne désastreuse de la Coupe du monde 2026 et, dans la foulée, a lancé le cycle censé conduire les Verdeoro jusqu’à l’édition 2030, année où son contrat expirera. Cette campagne aux États-Unis, au Canada et au Mexique s’est soldée par un véritable fiasco, le pire résultat depuis l’Italie 1990, où l’élimination avait également eu lieu en huitièmes de finale face à l’Argentine de Maradona.





Il faudra donc tourner la page et révolutionner un effectif dont la moyenne d’âge dépasse les 29 ans. Cette fois, le sélectionneur sera seul, son fils Davide ayant pris les rênes du LOSC, et il devra remanier en profondeur le groupe ainsi que le style de jeu, pour qu’il soit plus brésilien et moins européen. Il faudra repartir de ces 33 % de possession contre la Norvège, le plus faible pourcentage de l’histoire de la Seleção en Coupe du monde, une histoire qui ne s’est pas conclue par un triomphe depuis 24 ans – et qui en comptera 28 lors de la prochaine édition. Place au talent, place aux attaquants et à la technique, mais y a-t-il au Brésil des joueurs capables de renouveler la sélection nationale ? Et qui sont-ils ?



