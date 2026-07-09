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Simone Gervasio

Traduit par

Le Brésil et Ancelotti en route vers la Coupe du monde 2030 : d’Estevao aux « Italiens », voici les joueurs sur lesquels compter pour relancer la machine

Coupe du monde
C. Ancelotti
Brésil

Comment les « Verdeoro » vont-ils évoluer et qui seront les prochaines stars en vue de la Coupe du monde 2030 ? La transition s’annonce difficile, le groupe doit rajeunir et plusieurs champions manquent encore à l’appel…

«Ce n’est pas la fin, mais le début.» Par ces mots, Carlo Ancelotti a tiré un trait sur la campagne désastreuse de la Coupe du monde 2026 et, dans la foulée, a lancé le cycle censé conduire les Verdeoro jusqu’à l’édition 2030, année où son contrat expirera. Cette campagne aux États-Unis, au Canada et au Mexique s’est soldée par un véritable fiasco, le pire résultat depuis l’Italie 1990, où l’élimination avait également eu lieu en huitièmes de finale face à l’Argentine de Maradona. 


Il faudra donc tourner la page et révolutionner un effectif dont la moyenne dâge dépasse les 29 ans. Cette fois, le sélectionneur sera seul, son fils Davide ayant pris les rênes du LOSC, et il devra remanier en profondeur le groupe ainsi que le style de jeu, pour qu’il soit plus brésilien et moins européen. Il faudra repartir de ces 33 % de possession contre la Norvège, le plus faible pourcentage de l’histoire de la Seleção en Coupe du monde, une histoire qui ne s’est pas conclue par un triomphe depuis 24 ans – et qui en comptera 28 lors de la prochaine édition. Place au talent, place aux attaquants et à la technique, mais y a-t-il au Brésil des joueurs capables de renouveler la sélection nationale ? Et qui sont-ils ?


Voici, poste par poste, les joueurs sur lesquels s’appuyer pour rebondir.

  • GARDIENS DE BUT

    La situation dans les cages de la Seleção est l’un des sujets les plus brûlants. Pour cette tournée dans les Amériques, Ancelotti a emmené avec lui Alisson (33 ans), Ederson (32 ans) et Weverton (38 ans). Aucun des trois ne devrait participer à la prochaine Coupe du monde, ce qui ouvre la voie à de nouvelles options, même si, pour l’instant, aucun champion ne se profile à l’horizon.


    Bento, Hugo Souza et Carlos Miguel vont donc se disputer la place, à des années-lumière de l’époque de Dida, Julio César ou des gardiens actuels.

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  • DÉFENSEURS

    En défense, le renouvellement générationnel est devenu impératif. Danilo (34 ans) et Alex Sandro (35 ans) ne seront plus convoqués ; Marquinhos, dans un rôle de pilier, devrait encadrer Bremer, Gabriel et Eder Militao, de retour après avoir manqué la Coupe du monde sur blessure. En perspective, trois jeunes talents se détachent : Vitor Reis (20 ans, Manchester City), Murillo (Nottingham Forest) et la nouvelle recrue de la Fiorentina, Viery.


    Au poste de défenseur central, le Brésil peut donc souffler. En revanche, sur les côtés, la situation est bien différente et exige du sang neuf, capable de succéder aux légendes qui ont fait la gloire des Verdeoro. Vanderson aura sa chance, mais plusieurs « Italiens » pourraient s’imposer : Dodo (Fiorentina), Carlos Augusto (Inter) et, dès son retour de blessure, Wesley (Roma). Sans oublier Kaiki et Yan Couto, deux joueurs originaires de Côme, capables de bousculer la hiérarchie.

  • MILIEUX DE TERRAIN

    Un vent nouveau souffle également au milieu de terrain, où les milieux défensifs Fabinho (32 ans) et Casemiro (34 ans) prendront leur retraite et où Bruno Guimaraes prendra la relève. Ederson, sur le point de quitter l’Atalanta pour Manchester United, pourrait être promu titulaire : s’il parvient à prouver en Premier League qu’il est aussi indispensable qu’il l’était chez les Nerazzurri, alors sa place lui sera assurée. À ses côtés, il faudra surveiller André et João Gomes, milieux des Wolves, ainsi qu’Andrey Santos, de Chelsea, déjà dans le viseur de Manchester United. Plus jeunes, certes, mais pas encore dominants. D’ici quatre ans, les Brésiliens espèrent voir émerger de nouveaux talents capables de prendre les rênes de l’équipe.

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  • ATTAQUANTS

    Le chant du cygne de Neymar, 34 ans, va placer la Seleção entre les mains de Vinicius. L’attaquant du Real Madrid doit désormais assumer le rôle de « go-to guy », ce centre de gravité permanent que le Brésil attend de son leader technique. Plus question, en cas de nouvelle occasion, de laisser à un coéquipier la responsabilité d’un penalty potentiellement décisif, comme ce fut le cas face à la Norvège.


    La star du Real Madrid devra donc assumer un rôle de premier plan avec sa sélection, en sortant de l’ombre de Neymar pour devenir à son tour le symbole de son pays. À ses côtés, Raphinha (dont la blessure a pesé sur le Real d’Ancelotti), Martinelli et Cunha resteront des options solides. Mais, à l’avenir, ce sont les jeunes de 19 ans, Rayan, auteur d’une bonne Coupe du monde, et Endrick, décisif dans le mauvais sens après l’élimination de son équipe, qui prendront de plus en plus de poids.


    Juste derrière, on attend l’explosion définitive d’Estevao, freiné par les blessures mais auteur d’éclairs de classe à Chelsea, ainsi que la consécration de Rodrygo,qui devra chercher du temps de jeu, peut-être loin de Madrid, pour devenir le champion qu’il n’a montré que par intermittence. Impossible enfin de faire l’impasse sur Joao Pedro, grand absent selon Ancelotti et pourtant titulaire indiscutable à Chelsea.


    Enfin, plusieurs jeunes talents progressent en toile de fond sans encore prétendre à un rôle majeur : l’ex-Juventus Kaio Jorge,Antony relancépar le Betis, William Gomes (Porto), l’ancien Barcelonais Vitor Roque, Savinho écarté par Guardiola à Manchester City et le Napolitain Alisson Santos.