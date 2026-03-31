Le Brésil est dans une situation très délicate : la Seleção de Carlo Ancelotti continue de peiner à un peu plus de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde

Matheus Cunha n'a inscrit qu'un seul but en 20 sélections avec le Brésil, João Pedro n'a toujours pas ouvert son compteur, tandis que Vinicius et Raphinha continuent d'être critiqués pour ne pas être aussi performants en équipe nationale qu'en club.
Les difficultés de Vinicius sont particulièrement préoccupantes, car la nomination d'Ancelotti était censée permettre enfin à l'ailier madrilène de donner le meilleur de lui-même – et pourtant, l'héritier le plus évident de Neymar continue de décevoir. Quant à Raphinha, le problème aux ischio-jambiers qui l'a contraint à quitter le terrain à la mi-temps contre la France devrait l'écarter des terrains pendant cinq semaines – et c'est la disponibilité de l'attaquant de Barcelone qui devrait préoccuper bien davantage les supporters de la Seleção, étant donné qu'il est l'un des rares joueurs de l'équipe à posséder la classe et le caractère nécessaires pour briller lors de la Coupe du monde cet été.
Bien sûr, l'attention restera sans doute focalisée sur Neymar, au grand dam d'Ancelotti, qui aurait décidé de refuser de répondre aux questions concernant les joueurs qui ne font pas partie de son effectif. Il n'y a toutefois aucune chance que le débat autour de Neymar s'éteigne, même s'il serait bien plus logique que les médias et les supporters se concentrent sur la forme et la condition physique d'Endrick à Lyon et d'Estevao à Chelsea.
L'ancien milieu de terrain Felipe Melo est même allé jusqu'à affirmer que Neymar, même sur une seule jambe, resterait une meilleure option au poste de numéro 10 que n'importe qui d'autre – ce qui ne contribuera guère à redonner confiance aux attaquants brésiliens en manque de réussite.
Le fait est que de nombreux membres de l'équipe du Brésil aimeraient voir Neymar sélectionné pour la Coupe du monde – notamment Joao Pedro, Fabinho et Casemiro – et Ancelotti sera donc sans doute tenté d'inclure l'ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, ne serait-ce que pour apaiser la presse, les supporters et même ses propres joueurs.
Cependant, Neymar n’a pas réussi à mener le Brésil à la gloire en Coupe du monde il y a quatre ans, il n’y a donc aucune raison de croire qu’il pourra faire de même cet été. Cette sélection est plus faible que celle que Tite avait emmenée au Qatar et son manque de confiance est inquiétant.
La nomination d'Ancelotti était censée remonter le moral et améliorer les résultats, mais il n'a remporté que quatre des neuf matches qu'il a dirigés jusqu'à présent, et le Brésil a finalement terminé cinquième des qualifications de la CONMEBOL, alors qu'il était quatrième lorsqu'il a pris les rênes.
Oublions donc le fait que Neymar ne figure pas dans l'effectif d'Ancelotti. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que le Brésil manque à la fois d'élan, de confiance et de stabilité.