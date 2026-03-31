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Carlo Ancelotti Brazil trouble GFXGOAL
Mark Doyle

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Le Brésil est dans une situation très délicate : la Seleção de Carlo Ancelotti continue de peiner à un peu plus de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde

Analysis
Brésil
Coupe du monde
C. Ancelotti
Neymar
Vinicius Junior
Raphinha
FEATURES
Brésil vs Croatie

Les chants en l'honneur de Neymar ont retenti quelques instants après qu'Hugo Ekitike eut donné l'avantage 2-0 à la France face au Brésil au Gillette Stadium. C'était la dernière chose que Carlo Ancelotti aurait voulu entendre, mais sans doute la première à laquelle il s'attendait dans ces circonstances. La décision de l'Italien d'écarter le meilleur buteur de tous les temps de la Seleção de sa dernière sélection avait dominé l'actualité avant le match amical très médiatisé de jeudi à Foxborough.

Il n’était donc pas du tout surprenant d’entendre le nom de Neymar résonner dans le stade alors que Vinicius Jr et ses coéquipiers peinaient face à une équipe réduite à dix. Cependant, l’idée que Neymar aurait pu changer la donne ce jour-là était risible.

À 34 ans, il n'est actuellement pas en état de jouer au plus haut niveau, mais les appels de plus en plus pressants pour qu'il soit rappelé en vue de la Coupe du monde 2026 illustrent parfaitement à quel point le Brésil est en difficulté à un peu plus de deux mois de son match d'ouverture contre le Maroc à East Rutherford...

  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    « Le plus grand entraîneur de l'histoire »

    Le 12 mai 2025, la Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé avoir enfin trouvé l'homme de la situation. Après deux ans de négociations, Ancelotti avait accepté de prendre les rênes de la Seleção. Le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a salué la nomination de l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions comme étant « bien plus qu'une simple décision stratégique ».

    « C'est une déclaration au monde entier que nous sommes déterminés à reconquérir la première place du podium », a déclaré Rodrigues. « C'est le plus grand entraîneur de l'histoire et il est désormais à la tête de la plus grande équipe de la planète. Ensemble, nous écrirons de nouveaux chapitres glorieux pour le football brésilien. »

    Jusqu’à présent, cependant, l’histoire a été marquée par des difficultés et des incertitudes, avec peu d’éléments laissant présager une fin heureuse. Au contraire, elle pourrait connaître une fin plutôt abrupte, car si Ancelotti se dit ouvert à l’idée de prolonger son contrat au-delà de la Coupe du monde, il y a désormais de fortes chances qu’il passe moins de temps à entraîner le Brésil que la CBF n’en a passé à le courtiser.


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  • Brazil v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les entraîneurs par intérim

    Le rêve avait toujours été qu'Ancelotti prenne la relève dès que possible après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 du Brésil de Tite, une équipe pleine de panache. Ancelotti n'avait toutefois aucune intention de quitter le Real Madrid à ce moment-là, ce qui a conduit Rodrigues à prendre une série de décisions étranges, cherchant à stabiliser la Seleção tout en laissant la porte ouverte à Ancelotti.

    Cependant, engager Ramon Menezes, qui n’avait pas les qualifications requises, comme entraîneur par intérim en février 2023 était une chose, confier le même rôle à Fernando Diniz en était une autre. Diniz faisait un travail incroyable à Fluminense, mais le nommer entraîneur par intérim n’avait aucun sens, car il était évident qu’il lui faudrait beaucoup de patience pour mettre en œuvre sa philosophie footballistique complexe au niveau international, où le temps passé sur le terrain d’entraînement est si limité.

    Sans surprise, Diniz ne s'est pas révélé être la solution miracle aux nombreux problèmes du Brésil, et il a été limogé à mi-parcours de son contrat d'un an.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-BRAAFP

    Un moment triste pour le football brésilien

    Le successeur de Diniz, Dorival Jr, avait au moins été nommé à plein temps, mais celui que l'on croyait être une valeur sûre a échoué dans sa mission, l'ancien entraîneur de Flamengo ayant été limogé à peine 18 mois après avoir pris ses fonctions. Son sort avait été scellé par une douloureuse défaite 4-1 à domicile face à son grand rival, l'Argentine, lors des qualifications pour la Coupe du monde – mais la fin était prévisible depuis la lamentable défaite en quarts de finale de la Copa América contre l'Uruguay.

    Au moment du limogeage de Dorival, le Brésil était en plein désarroi. Rodrigues et la CBF étaient empêtrés dans un scandale électoral tout à fait embarrassant, centré sur des documents prétendument falsifiés, tandis que des joueurs légendaires du passé accusaient de fait la génération actuelle d’être des imposteurs, Ronaldinho allant même jusqu’à démissionner de manière théâtrale de son statut de supporter de la Seleção avant la campagne désastreuse de la Copa América.

    « Ça suffit, les amis, j’en ai assez », a posté l’emblématique numéro 10 sur Instagram. « C’est un moment triste pour ceux qui aiment le football brésilien. Il devient difficile de trouver l’envie de regarder les matchs. C’est peut-être l’une des pires équipes de ces dernières années, elle n’a pas de leaders dignes de ce nom, seulement des joueurs moyens pour la plupart. »

    Dans ce contexte, l’arrivée d’Ancelotti a été perçue comme une aubaine. Mais si l’Italien peut encore prétendre être le plus grand entraîneur de l’histoire grâce à ses exploits avec des clubs comme le Real Madrid et l’AC Milan, le Brésil ne semble toujours pas en mesure de reconquérir son titre de meilleure équipe du monde.

  • FBL-BRA-COACH-PRESSERAFP

    « Nous pouvons rivaliser avec les meilleurs »

    Ancelotti était, à juste titre, agacé par l'attention persistante portée à Neymar après la défaite 2-1 face à la France. « Nous devrions parler de ceux qui étaient là, qui ont joué, qui se sont donnés à fond, qui ont su se montrer à la hauteur et qui ont travaillé dur », a-t-il déclaré aux journalistes.

    Cependant, les journalistes ont, à juste titre, haussé les sourcils à la manière d’Ancelotti lorsque l’entraîneur s’est déclaré « satisfait » de la performance réalisée dans le Massachusetts.

    « Je pense que le match d’aujourd’hui m’a clairement montré que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde », a affirmé l’ancien international italien. « Nous avons affronté une équipe très forte et de grande qualité, et nous nous sommes battus jusqu’au tout dernier moment, alors que l’adversaire perdait du temps pour s’assurer la victoire. »

    La France s’est incontestablement rendue coupable de perdre du temps en fin de match, mais c’était uniquement parce qu’elle jouait à 10 – ce qui explique aussi pourquoi le Brésil a pu exercer une quelconque pression durant la dernière demi-heure. Avant l'expulsion de Dayot Upamecano à la 55e minute, la Seleção n'avait pas réussi à mettre les Bleus en difficulté. Elle n'avait obtenu que 35,4 % de possession de balle en première mi-temps et n'avait pas réussi un seul tir cadré.

    Ainsi, si ce match a peut-être « convaincu » Ancelotti de la capacité du Brésil à se montrer un adversaire redoutable en Coupe du monde, en réalité, il n’a fait que jeter davantage le doute sur la force de son équipe.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    « Il ne faut pas gaspiller le talent »

    Pour un pays qui pouvait autrefois aligner Roberto Carlos et Cafu dans la même équipe, le Brésil manque cruellement de joueurs de classe mondiale au poste d’arrière latéral. En effet, le forfait de Wesley, contraint de déclarer forfait pour le match amical de mardi contre la Croatie en raison d’une blessure, signifie qu’il n’y a plus un seul arrière droit de métier dans l’effectif, ce qui laisse le défenseur central polyvalent Danilo comme seul candidat pour combler le vide laissé par le joueur de la Roma.

    Au milieu de terrain, Ancelotti pourrait bien estimer que sa décision de rappeler Casemiro a été justifiée, mais le simple fait que ce joueur de 34 ans soit toujours titulaire avec la Seleção en dit long sur la qualité des autres options disponibles.

    Par ailleurs, tout ce qu’il faut savoir sur les candidats à la pointe de l’attaque en Amérique du Nord se résume parfaitement par une statistique assez stupéfiante : les défenseurs brésiliens ont marqué plus de buts (six) depuis la dernière Coupe du monde que l’ensemble de leurs attaquants réunis (cinq). Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi de nombreux supporters, experts et anciens joueurs réclament le retour d’un attaquant qui a inscrit 79 buts en 129 sélections.

    « Il vaut mieux avoir un joueur vedette comme Neymar, même s’il n’est pas à 100 %, que de convoquer n’importe quel autre joueur », a fait valoir Romario, vainqueur de la Coupe du monde 1994, dans une interview accordée au Jornal O Dia. « Le talent ne doit pas être gaspillé. Et un entraîneur ne peut jamais s’en passer. Je garde l'espoir de voir Neymar prouver sur le terrain, lors du championnat brésilien, qu'il mérite de figurer sur la liste finale et de ramener à la maison le sixième titre mondial. »

    À l’heure actuelle, cependant, Neymar n’a pratiquement rien fait depuis la dernière Coupe du monde pour mériter de jouer l’édition 2026 – et le problème bien plus grave pour Ancelotti est que cela vaut également pour bon nombre des prétendants à la succession de la star de Santos en tant que figure de proue de l’équipe nationale.

    Il lui reste encore du temps pour y parvenir, car Ancelotti ne devrait pas dévoiler sa sélection pour la Coupe du monde avant la fin du mois de mai. Il convient de noter, au milieu de toute la controverse actuelle, que le sélectionneur a clairement exprimé son espoir de voir Neymar retrouver sa pleine forme dans les semaines à venir.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Les prétendants au trône

    Matheus Cunha n'a inscrit qu'un seul but en 20 sélections avec le Brésil, João Pedro n'a toujours pas ouvert son compteur, tandis que Vinicius et Raphinha continuent d'être critiqués pour ne pas être aussi performants en équipe nationale qu'en club.

    Les difficultés de Vinicius sont particulièrement préoccupantes, car la nomination d'Ancelotti était censée permettre enfin à l'ailier madrilène de donner le meilleur de lui-même – et pourtant, l'héritier le plus évident de Neymar continue de décevoir. Quant à Raphinha, le problème aux ischio-jambiers qui l'a contraint à quitter le terrain à la mi-temps contre la France devrait l'écarter des terrains pendant cinq semaines – et c'est la disponibilité de l'attaquant de Barcelone qui devrait préoccuper bien davantage les supporters de la Seleção, étant donné qu'il est l'un des rares joueurs de l'équipe à posséder la classe et le caractère nécessaires pour briller lors de la Coupe du monde cet été.

    Bien sûr, l'attention restera sans doute focalisée sur Neymar, au grand dam d'Ancelotti, qui aurait décidé de refuser de répondre aux questions concernant les joueurs qui ne font pas partie de son effectif. Il n'y a toutefois aucune chance que le débat autour de Neymar s'éteigne, même s'il serait bien plus logique que les médias et les supporters se concentrent sur la forme et la condition physique d'Endrick à Lyon et d'Estevao à Chelsea.

    L'ancien milieu de terrain Felipe Melo est même allé jusqu'à affirmer que Neymar, même sur une seule jambe, resterait une meilleure option au poste de numéro 10 que n'importe qui d'autre – ce qui ne contribuera guère à redonner confiance aux attaquants brésiliens en manque de réussite.

    Le fait est que de nombreux membres de l'équipe du Brésil aimeraient voir Neymar sélectionné pour la Coupe du monde – notamment Joao Pedro, Fabinho et Casemiro – et Ancelotti sera donc sans doute tenté d'inclure l'ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, ne serait-ce que pour apaiser la presse, les supporters et même ses propres joueurs.

    Cependant, Neymar n’a pas réussi à mener le Brésil à la gloire en Coupe du monde il y a quatre ans, il n’y a donc aucune raison de croire qu’il pourra faire de même cet été. Cette sélection est plus faible que celle que Tite avait emmenée au Qatar et son manque de confiance est inquiétant.

    La nomination d'Ancelotti était censée remonter le moral et améliorer les résultats, mais il n'a remporté que quatre des neuf matches qu'il a dirigés jusqu'à présent, et le Brésil a finalement terminé cinquième des qualifications de la CONMEBOL, alors qu'il était quatrième lorsqu'il a pris les rênes.

    Oublions donc le fait que Neymar ne figure pas dans l'effectif d'Ancelotti. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que le Brésil manque à la fois d'élan, de confiance et de stabilité.

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