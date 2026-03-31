Le Brésil est dans une situation très délicate : la Seleção de Carlo Ancelotti continue de peiner à un peu plus de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde

Pour un pays qui pouvait autrefois aligner Roberto Carlos et Cafu dans la même équipe, le Brésil manque cruellement de joueurs de classe mondiale au poste d’arrière latéral. En effet, le forfait de Wesley, contraint de déclarer forfait pour le match amical de mardi contre la Croatie en raison d’une blessure, signifie qu’il n’y a plus un seul arrière droit de métier dans l’effectif, ce qui laisse le défenseur central polyvalent Danilo comme seul candidat pour combler le vide laissé par le joueur de la Roma.

Au milieu de terrain, Ancelotti pourrait bien estimer que sa décision de rappeler Casemiro a été justifiée, mais le simple fait que ce joueur de 34 ans soit toujours titulaire avec la Seleção en dit long sur la qualité des autres options disponibles.

Par ailleurs, tout ce qu’il faut savoir sur les candidats à la pointe de l’attaque en Amérique du Nord se résume parfaitement par une statistique assez stupéfiante : les défenseurs brésiliens ont marqué plus de buts (six) depuis la dernière Coupe du monde que l’ensemble de leurs attaquants réunis (cinq). Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi de nombreux supporters, experts et anciens joueurs réclament le retour d’un attaquant qui a inscrit 79 buts en 129 sélections.

« Il vaut mieux avoir un joueur vedette comme Neymar, même s’il n’est pas à 100 %, que de convoquer n’importe quel autre joueur », a fait valoir Romario, vainqueur de la Coupe du monde 1994, dans une interview accordée au Jornal O Dia. « Le talent ne doit pas être gaspillé. Et un entraîneur ne peut jamais s’en passer. Je garde l'espoir de voir Neymar prouver sur le terrain, lors du championnat brésilien, qu'il mérite de figurer sur la liste finale et de ramener à la maison le sixième titre mondial. »

À l’heure actuelle, cependant, Neymar n’a pratiquement rien fait depuis la dernière Coupe du monde pour mériter de jouer l’édition 2026 – et le problème bien plus grave pour Ancelotti est que cela vaut également pour bon nombre des prétendants à la succession de la star de Santos en tant que figure de proue de l’équipe nationale.

Il lui reste encore du temps pour y parvenir, car Ancelotti ne devrait pas dévoiler sa sélection pour la Coupe du monde avant la fin du mois de mai. Il convient de noter, au milieu de toute la controverse actuelle, que le sélectionneur a clairement exprimé son espoir de voir Neymar retrouver sa pleine forme dans les semaines à venir.