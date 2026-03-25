Le Brésil divisé au sujet de Neymar, Romario s'en prend à Ancelotti sans le nommer : « Ce monsieur ferait bien de se méfier… »

C'est en quelque sorte un avertissement lancé par le champion du monde 1994 à un entraîneur à qui incombe la tâche ingrate de ramener l'équipe à un titre qui lui échappe depuis 2002. Ancelotti, quant à lui, ne se plie pas aux attentes du public et poursuit sa voie, tout en sachant qu'il a fait un choix impopulaire concernant un joueur qui, bien que controversé, reste une idole au Brésil.





Bouleversé de ne pas avoir été retenu dans la liste, l’ancien joueur du FC Barcelone a déclaré qu’il n’abandonnerait pas et qu’il tenterait de faire changer d’avis le sélectionneur. Son comportement en dehors du terrain reste toutefois discutable : récemment, écarté d’un match de son club de Santos, il a passé des heures et des heures à jouer au casino.





Il convient toutefois de rappeler que ces sélections sont provisoires et ont été annoncées pour tester l’équipe lors des prochains matchs amicaux contre la France et la Croatie. Elles devront être confirmées ou modifiées dans trois mois, lorsque sera publiée la liste officielle de l’équipe qu’Ancelotti emmènera avec lui au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Le sélectionneur sera alors confronté au choix le plus difficile : Neymar oui ou Neymar non ?