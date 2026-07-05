Le Brésil dispose-t-il d'un « plan anti-Erling Haaland » ? Carlo Ancelotti explique comment son équipe compte contenir l'attaquant norvégien, véritable machine à marquer, lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde

Haaland a inscrit cinq buts dans ce tournoi, et Ancelotti est pleinement conscient de la menace que représente le meilleur buteur de la Premier League alors que son équipe s'apprête à contenir l'attaquant de Manchester City et à se qualifier face à la Norvège pour décrocher une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Le légendaire entraîneur italien estime que ses défenseurs sont déjà bien armés pour relever ce défi après des années passées à évoluer au plus haut niveau du football européen.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Ancelotti a déclaré : « Je ne pense pas qu’il existe de plan “anti-Haaland”. Je n’ai pas besoin de dire à mes joueurs comment défendre, ils l’ont déjà affronté à plusieurs reprises. Notre équipe est en pleine forme. Cependant, nous devons continuer à nous améliorer. Tout le monde sait comment il fonctionne. Je n’ai rien à expliquer à mes défenseurs sur la manière de jouer contre lui. »