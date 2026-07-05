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Le Brésil dispose-t-il d'un « plan anti-Erling Haaland » ? Carlo Ancelotti explique comment son équipe compte contenir l'attaquant norvégien, véritable machine à marquer, lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde
Pas de traitement de faveur pour Haaland
Haaland a inscrit cinq buts dans ce tournoi, et Ancelotti est pleinement conscient de la menace que représente le meilleur buteur de la Premier League alors que son équipe s'apprête à contenir l'attaquant de Manchester City et à se qualifier face à la Norvège pour décrocher une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Le légendaire entraîneur italien estime que ses défenseurs sont déjà bien armés pour relever ce défi après des années passées à évoluer au plus haut niveau du football européen.
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Ancelotti a déclaré : « Je ne pense pas qu’il existe de plan “anti-Haaland”. Je n’ai pas besoin de dire à mes joueurs comment défendre, ils l’ont déjà affronté à plusieurs reprises. Notre équipe est en pleine forme. Cependant, nous devons continuer à nous améliorer. Tout le monde sait comment il fonctionne. Je n’ai rien à expliquer à mes défenseurs sur la manière de jouer contre lui. »
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Des rivaux de longue date se retrouvent au MetLife Stadium.
Dimanche au MetLife Stadium, plusieurs rivalités entre clubs resurgiront sur la scène internationale. Le défenseur d’Arsenal Gabriel Magalhaes devrait mener la défense brésilienne et retrouver un attaquant qu’il croise régulièrement en Premier League. Ancelotti est convaincu que cette familiarité profitera aux quintuples champions du monde, qui visent une place en quarts de finale, où une éventuelle rencontre avec l’Angleterre ou le Mexique les attend.
« Ils l’ont déjà affronté à plusieurs reprises, donc nous nous concentrons uniquement sur notre préparation, en analysant les caractéristiques fondamentales de l’adversaire. Nous savons qu’ils sont très dangereux en attaque », a ajouté Ancelotti. « La Norvège est une équipe exigeante, structurée et très bien organisée ; nous devrons donc jouer à notre meilleur niveau, mais je pense que nous en sommes capables à ce stade, car nous sommes confiants et nous venons de disputer un match difficile contre le Japon. »
Actualités des équipes et inquiétudes concernant les blessures au sein de la Seleção
Le Brésil aborde cette rencontre après une fin de match haletante lors de son match des 32e de finale, où l’exploit de Gabriel Martinelli dans le temps additionnel a permis de s’imposer 2-1 face au Japon. Cependant, l’équipe a connu son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant les blessures. Le milieu de terrain Lucas Paquetá est forfait pour affronter les Norvégiens après avoir ressenti une douleur aux ischio-jambiers lors du tour précédent, créant un vide au cœur du jeu de la Seleção. Sur une note plus positive pour les géants sud-américains, l’attaquant du FC Barcelone Raphinha pourrait faire son retour après une blessure à la cuisse. Son come-back offrirait à Ancelotti davantage d’options dans une attaque déjà redoutable.
La Norvège, elle, s’inquiète de l’état de forme de Julian Ryerson et Holmgren Pedersen, même si Stale Solbakken espère que sa défense pourra résister à la pression exercée par la talentueuse ligne d’attaque brésilienne.
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Solbakken se concentre sur le collectif plutôt que sur les individus.
Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken affirme que la rencontre de dimanche à East Rutherford ne se réduira pas au duel entre Haaland et la redoutable charnière brésilienne composée de Gabriel et de Marquinhos, défenseur du Paris Saint-Germain. Si tous les regards seront tournés vers le candidat au Soulier d’or, Solbakken est convaincu que la qualification se jouera sur la performance collective.
« Le Brésil possède l’une des meilleures paires de défenseurs de la compétition, deux joueurs qui évoluent à un niveau international d’exception », a déclaré Solbakken. « Il y aura des duels difficiles entre eux et Erling, mais pour moi, c’est surtout le Brésil contre la Norvège. Le Brésil est favori, bien sûr, mais nous espérons leur donner du fil à retordre – et nous devrons être au tout, tout meilleur de notre forme, sinon nous n’aurons aucune chance. »
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