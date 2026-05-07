Le Brésil, c’est « un peu Jesse », mais un transfert de Lingard à Wrexham n’est pas exclu, alors que l’ancien entraîneur de Manchester United réagit aux rumeurs selon lesquelles la marque JLingz s’associerait à Ryan Reynolds et Rob Mac

Si Wrexham devait poursuivre son ascension fulgurante jusqu’à la Premier League, accompagné d’une série documentaire primée, Lingard pourrait-il imposer sa marque, en tant que figure emblématique des réseaux sociaux, au Racecourse Ground aux côtés de stars hollywoodiennes de premier plan ?

Interrogé sur le sujet, René Meulensteen, ancien adjoint de Sir Alex Ferguson – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Best Betting Bonuses – a confirmé : « Je suis resté en contact avec Jesse même lorsqu’il est parti en Corée, car je l’ai suivi dès son arrivée à l’académie à huit ans. J’ai travaillé plusieurs années à ses côtés et j’ai continué de surveiller sa carrière.

Il a ensuite rejoint le Brésil, un choix qui lui ressemble : rythme de vie plus détendu, samba… Tout lui convient là-bas.

Peut-il envisager un retour ? Il approche la trentaine, possède une solide expérience de la Premier League et des grands clubs, donc Wrexham, en cas de promotion, pourrait représenter une option crédible.

S’il a signé pour une saison, son adaptation et son appréciation de la vie sur place entreront en ligne de compte. Si, au bout d’un an, il estime ne pas s’épanouir là-bas, un retour pourrait se dessiner. »