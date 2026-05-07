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Le Brésil, c’est « un peu Jesse », mais un transfert de Lingard à Wrexham n’est pas exclu, alors que l’ancien entraîneur de Manchester United réagit aux rumeurs selon lesquelles la marque JLingz s’associerait à Ryan Reynolds et Rob Mac
Lingard a échangé la Corée du Sud contre l’Amérique du Sud.
Un temps envisagé au nord du Pays de Galles, Lingard a finalement quitté le FC Séoul (K League) en tant qu’agent libre. Le meneur de jeu imprévisible, âgé de 33 ans, a brillé en Asie où il était traité comme une véritable « rock star ».
Plutôt que de rentrer au pays, le vainqueur de la FA Cup et de l’Europa League a fait le choix audacieux de s’envoler vers l’Amérique du Sud. Il a paraphé un contrat d’un an avec le prestigieux club brésilien Corinthians, où il retrouvera son ancien partenaire d’Old Trafford, Memphis Depay.
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Un ancien international anglais fait entrer l’histoire au Brésil
Il est devenu le premier Britannique à jouer en Série A brésilienne, avant de marquer l’histoire en inscrivant son premier but en coupe nationale puis en trouvant le chemin des filets en Copa Libertadores.
Compte tenu de son goût pour le jeu offensif et de son sourire permanent sur le terrain, Lingard semble avoir trouvé le cadre idéal dans un pays qui vit pour le football et le carnaval. Il lui restera néanmoins à clarifier ses choix pour l’avenir à long terme, le moment venu.
Lingard pourrait-il être séduit par l’idée de rejoindre Reynolds et Mac à Wrexham ?
Si Wrexham devait poursuivre son ascension fulgurante jusqu’à la Premier League, accompagné d’une série documentaire primée, Lingard pourrait-il imposer sa marque, en tant que figure emblématique des réseaux sociaux, au Racecourse Ground aux côtés de stars hollywoodiennes de premier plan ?
Interrogé sur le sujet, René Meulensteen, ancien adjoint de Sir Alex Ferguson – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Best Betting Bonuses – a confirmé : « Je suis resté en contact avec Jesse même lorsqu’il est parti en Corée, car je l’ai suivi dès son arrivée à l’académie à huit ans. J’ai travaillé plusieurs années à ses côtés et j’ai continué de surveiller sa carrière.
Il a ensuite rejoint le Brésil, un choix qui lui ressemble : rythme de vie plus détendu, samba… Tout lui convient là-bas.
Peut-il envisager un retour ? Il approche la trentaine, possède une solide expérience de la Premier League et des grands clubs, donc Wrexham, en cas de promotion, pourrait représenter une option crédible.
S’il a signé pour une saison, son adaptation et son appréciation de la vie sur place entreront en ligne de compte. Si, au bout d’un an, il estime ne pas s’épanouir là-bas, un retour pourrait se dessiner. »
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L’ancien attaquant de Manchester United, Jesse Lingard, pourrait revenir dans sa région natale du Nord-Ouest de l’Angleterre.
Pour l’instant, Lingard savoure sa vie sous le soleil brésilien, où il rivalise avec des stars telles que Neymar pour rester sous les projecteurs et conquérir les plus grands titres.
Ses motivations personnelles et ses ambitions sportives seront déterminantes ; un éventuel transfert à Wrexham lui offrirait l’occasion de revenir à ses racines géographiques et de boucler sa carrière sur les terrains anglais.