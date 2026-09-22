En plus de limiter le personnel étranger, la CBF exigera que chaque club réserve au moins 25 places sur ses 50 inscriptions d’effectif exclusivement à des talents de moins de 23 ans d’ici 2030. Cette refonte réglementaire a reçu un soutien écrasant de la part des 40 clubs professionnels et des fédérations régionales d’État, étant adoptée avec seulement deux votes dissidents.

L’instance dirigeante insiste sur le fait que cet ajustement progressif préserve les standards de compétitivité sans compromettre le développement durable à la base. Exposant la logique stratégique du cadre révisé, le directeur exécutif de la CBF, Helder Melillo, a insisté, comme cité par Marca : « La mesure que nous proposons désormais maintient encore un nombre important de joueurs étrangers. »