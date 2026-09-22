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Le Brésil agit pour protéger la prochaine génération alors que la CBF réduit le quota de joueurs étrangers dans les championnats de l’élite
L’instance dirigeante limite les importations
Les autorités du football brésilien ont officiellement ratifié une réduction progressive du quota de joueurs étrangers en Serie A et en Serie B. La nouvelle directive prévoit que le plafond actuel de neuf joueurs étrangers par groupe pour un jour de match passera à huit en 2027, avant d’atteindre cinq d’ici 2030. Cette intervention décisive vise à freiner l’afflux rapide de recrues internationales tout en ramenant la réglementation des compétitions nationales à son niveau de 2022.
- AFP
Un dirigeant défend une transition progressive
En plus de limiter le personnel étranger, la CBF exigera que chaque club réserve au moins 25 places sur ses 50 inscriptions d’effectif exclusivement à des talents de moins de 23 ans d’ici 2030. Cette refonte réglementaire a reçu un soutien écrasant de la part des 40 clubs professionnels et des fédérations régionales d’État, étant adoptée avec seulement deux votes dissidents.
L’instance dirigeante insiste sur le fait que cet ajustement progressif préserve les standards de compétitivité sans compromettre le développement durable à la base. Exposant la logique stratégique du cadre révisé, le directeur exécutif de la CBF, Helder Melillo, a insisté, comme cité par Marca : « La mesure que nous proposons désormais maintient encore un nombre important de joueurs étrangers. »
Une démographie alarmante déclenche une refonte
Une étude interne de la confédération a révélé une hausse spectaculaire du nombre de joueurs importés, passé de 95 en 2022 à 162 d’ici 2025. Selon l’étude présentée par la CBF, cet afflux a fait grimper l’âge moyen de l’élite à 28,5 ans, un chiffre sensiblement plus élevé que dans les grands championnats européens. La diminution du temps de jeu en équipe première pour les jeunes espoirs menaçait les clubs nationaux, qui dépendent fortement des ventes à l’étranger de talents formés au club.
Les clubs remanient les parcours de formation au sein de leur académie
Les clubs brésiliens de l’élite disposent désormais d’une période de grâce jusqu’en 2027 pour ajuster leurs stratégies de recrutement et gérer méthodiquement les quotas de joueurs étrangers. Les directions des clubs doivent réorienter leurs investissements vers leurs centres de formation afin de se conformer aux quotas obligatoires de joueurs de moins de 23 ans dans les effectifs professionnels. Ce réalignement structurel à long terme devrait renforcer le statut du Brésil en tant que principale pépinière de talents du football mondial.
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