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Oliver Maywurm

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Le Brésil a connu une première mi-temps inquiétante, et un joueur courtisé par Kompany a encore monté en puissance : voici trois points à retenir du match nul 1-1 de la Seleção face au Maroc pour son entrée en lice dans la Coupe du monde

Coupe du monde
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Brésil vs Maroc
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Maroc

Le Maroc a bousculé le Brésil en première période et a failli prendre les devants, mais le talent individuel de Vinicius a permis à la Seleção de rester dans le match. La rencontre a basculé après la mi-temps.

Champion du monde en titre, le Brésil n’a pas dominé la première période de son entrée en lice face au Maroc. Les Nord-Africains, bien organisés, ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire d’Ismael Saibari, joueur du Bayern Munich.

Vinicius Junior, du Real Madrid, a dû multiplier les initiatives en solo durant les quarante-cinq premières minutes, et c’est logiquement lui qui a permis aux siens de revenir au score. Après la pause, la Seleção est revenue sur la pelouse comme transformée : elle a pris le contrôle du ballon et étouffé le jeu créatif marocain.

Au final, les grands favoris pour les deux premières places du groupe C se sont séparés sur le score de 1-1, dans ce qui reste, à ce stade, la rencontre la plus aboutie de la Coupe du monde 2026. Trois points ont particulièrement retenu l’attention.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • Surtout pour Vinicius : Neymar reste une pièce maîtresse, même depuis le banc.

    In extremis dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde, Neymar n’a pas pris part à la rencontre face au Maroc, son mollet récalcitrant l’en ayant empêché. Au sein du camp de la Seleção, l’optimisme règne : le joueur de 34 ans, qui évolue au FC Santos, devrait être opérationnel pour le deuxième match de groupe contre Haïti.

    Carlo Ancelotti ne l’a pas inclus dans son onze de départ, donc, sur le plan sportif, la star ne sera pas immédiatement sous les feux des projecteurs. Pourtant, comme l’a déjà démontré la rencontre d’ouverture face au Maroc, Neymar conserve une influence majeure sur le groupe, même depuis le banc. Son simple présence rassure ses coéquipiers, et notamment Vinicius Junior, son successeur désigné dans le rôle de joueur décisif de la Seleção.

    Vinicius n’a ainsi pas à porter à lui seul l’immense pression qui accompagne le maillot de la Seleção. Un fardeau dont l’enjeu dépasse le simple cadre du terrain et que Neymar allège naturellement pour son cadet.

    Blessé et assis sur le banc face au Maroc, Neymar est pourtant resté sous les projecteurs, captant l’attention des caméras et des supporters. Cette exposition médiatique permanente détourne la pression de Vinicius, qui peut ainsi se consacrer sereinement au jeu.

    Ainsi, en première période, alors que les Brésiliens souffraient face au pressing agressif et au jeu de haut niveau des Marocains, Vinicius a pu assumer pleinement son rôle de one-man-show. Presque toutes ses actions individuelles ont créé le danger devant le but marocain. Et à la 32^e minute, c’est lui qui, après une nouvelle chevauchée solitaire, a inscrit le but somptueux de l’égalisation (1-1).

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    Brésil - Maroc : le joueur que Kompany convoite renforce encore son attrait

    Ismael Saibari a réalisé un choix de course judicieux, tandis que Brahim Diaz lui adressait une passe au moment parfait. Face à Alisson, le gardien brésilien sorti à sa rencontre, Saibari a frappé avec précision et sang-froid. Ce but, qui a donné l’avantage au Maroc face au champion du monde en titre lors de son premier match de groupe de la Coupe du monde, illustre à merveille l’efficacité collective et individuelle.

    Saibari, dont l’arrivée au FC Bayern Munich semble imminente, a justifié à lui seul l’intérêt de l’entraîneur Vincent Kompany. Le technicien belge pousserait même les dirigeants bavarois à recruter l’international marocain, actuellement sous contrat avec le PSV Eindhoven.

    Outre son but exceptionnel, l’avant-centre a été un maillon essentiel du jeu combiné, parfois étincelant, de ce prétendant désormais moins discret. À maintes reprises, il s’est montré malin, a distillé des passes précises et a su orienter le jeu avec intelligence. Un véritable neuf mobile, que Harry Kane incarne aujourd’hui à la perfection sur la scène mondiale. Et servir de doublure à l’Anglais devrait d’ailleurs être l’une des missions confiées à Saibari au Bayern.

    À 25 ans, il a aussi fait valoir son dynamisme, sa vitesse, son intelligence de jeu et sa bonne technique. Capable de jouer aussi bien en soutien de l’attaquant que dans l’axe ou sur les ailes, il présente déjà le profil polyvalent recherché par les Bavarois. Sa performance face au Brésil a encore fait monter sa cote.

  • Le Brésil a d’abord inquiété en première période, avant de nettement se reprendre après la mi-temps.

    Pendant une bonne partie des 45 premières minutes, le quintuple champion du monde a inquiété ses supporters. Lents, parfois à court d’idées et même dépassés par moments, les Brésiliens ont souffert face à des Marocains bien en place. La performance des hommes d’Ancelotti a été bien trop timide, notamment dans l’entrejeu.

    Les Auriverdes ont même eu de la chance que le Maroc ne rentre pas au vestiaire avec un ou deux buts d’avance. La Seleção a trop souvent tenté des ballons en profondeur, et la créativité au milieu de terrain était pratiquement inexistante. Pire : face à la vivacité des Marocains, les hommes de cette équipe traditionnellement composée d’artistes du ballon semblaient souvent maladroits.

    Au retour des vestiaires, les Brésiliens semblaient métamorphosés. Ancelotti avait notamment soustrait Casemiro, parfois en difficulté, pour le remplacer par Fabinho, tandis que Danilo prenait le relais d’un Roger Ibanez également en deçà de son niveau. Leurs remplaçants, Fabinho et Danilo, ont nettement mieux tenu leur rang, contribuant à une intensité collective enfin digne de la Seleção.

    Le jeu de position brésilien, mieux structuré, a alors rendu la vie difficile aux Marocains : distances plus courtes, contrôle du ballon retrouvé, domination confirmée. Une base solide pour libérer les éclats de ses génies offensifs. Vinicius n’a plus eu besoin de porter l’équipe à lui seul, et Raphinha a enfin pu s’exprimer.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brésil - Maroc : 1-1 (1-1) – les stats de la rencontre

    Match

    Brésil vs Maroc

    Compétition

    Coupe du monde 2026, phase de groupes, 1re journée

    Résultat

    1-1 (1-1)

    Buts

    0-1 Saibari (21^e), 1-1 Vinicius (32^e)

    Lieu

    New York/New Jersey (États-Unis)

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