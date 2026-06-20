Le Brésil a connu un gros frisson lors de sa victoire en Coupe du monde contre Haïti : Raphinha a dû quitter le terrain sur blessure

Le Brésil a enregistré sa première victoire dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026 en dominant Haïti 3-0. Un doublé de Matheus Cunha et un but de Vinicius Junior ont scellé l’issue de la rencontre et consolidé la position de la Seleção en tête du groupe C.

Néanmoins, le sujet le plus discuté après la rencontre concernait l’état physique de Raphinha. L’ailier du FC Barcelone s’est blessé aux ischio-jambiers et a cédé sa place à Rayan, le jeune joueur de Bournemouth, à la 40e minute. Cette lésion, survenant après d’autres problèmes similaires cette année, a immédiatement suscité l’inquiétude ; le staff médical brésilien va désormais évaluer sa gravité.