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Le Brésil a connu un gros frisson lors de sa victoire en Coupe du monde contre Haïti : Raphinha a dû quitter le terrain sur blessure
La blessure de Raphinha vient ternir la première victoire du Brésil en Coupe du monde
Le Brésil a enregistré sa première victoire dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026 en dominant Haïti 3-0. Un doublé de Matheus Cunha et un but de Vinicius Junior ont scellé l’issue de la rencontre et consolidé la position de la Seleção en tête du groupe C.
Néanmoins, le sujet le plus discuté après la rencontre concernait l’état physique de Raphinha. L’ailier du FC Barcelone s’est blessé aux ischio-jambiers et a cédé sa place à Rayan, le jeune joueur de Bournemouth, à la 40e minute. Cette lésion, survenant après d’autres problèmes similaires cette année, a immédiatement suscité l’inquiétude ; le staff médical brésilien va désormais évaluer sa gravité.
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Ancelotti et Paquetá répondent aux inquiétudes
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a reconnu ne pas encore connaître la gravité de la blessure. « Raphinha passera des examens médicaux demain ; pour l’instant, nous ignorons ce qu’il s’est passé », a déclaré l’Italien après la rencontre.
Le milieu de terrain Lucas Paquetá a confié son inquiétude au sujet de l’état de santé de son coéquipier : « Nous sommes tous inquiets. Nous espérons que ce n’est rien de grave. Je n’ai pas encore de résultats, il doit passer des examens », a-t-il ajouté.
Le retour de Neymar intervient à point nommé
Si la blessure de Raphinha a créé une certaine incertitude, la sélection brésilienne a reçu un signal positif concernant Neymar. L’attaquant, absent lors des deux premières rencontres de la phase de groupes en raison d’une lésion au mollet, est sur le point de faire son retour. Ancelotti a confirmé que le joueur serait réintégré à l’entraînement collectif lundi.
Ancelotti a déclaré : « Neymar s'entraînera demain individuellement, puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse. »
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Le Brésil se concentre sur la bataille du groupe C
Le Brésil aborde désormais une étape décisive dans sa quête du titre de vainqueur du groupe C. Le retour attendu de Neymar devrait renforcer les options d'Ancelotti, mais tous les regards resteront rivés sur les résultats des examens médicaux de Raphinha. La Seleção occupe actuellement la tête du groupe C avec quatre points et affrontera l'Écosse mercredi au Miami Stadium.