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Le Brésil a besoin de Neymar pour « déstabiliser » les défenses adverses, explique Danilo, qui souligne à quel point la Seleção impatiente de retrouver sa star malgré ses problèmes de blessures
Le Brésil attend le rétablissement de Neymar
Neymar continue de focaliser l’attention au sein du camp brésilien, bien qu’il ait manqué le match nul 1-1 contre le Maroc lors de l’entrée en lice de la Seleção dans la Coupe du monde. L’attaquant, qui se remet d’une blessure au mollet subie en mai sous les couleurs de Santos, travaille toujours à retrouver sa pleine forme.
Des signes encourageants ont été observés cette semaine : après avoir repris l’entraînement individuel, il a enchaîné avec des exercices ballon au pied auprès de ses coéquipiers, puis a été intégré au groupe via le traditionnel « tunnel de feu ». Toutefois, le staff technique brésilien reste prudent. Sa participation au prochain match contre Haïti demeure incertaine, l’encadrement souhaitant éviter toute récidive musculaire.
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Danilo met en lumière l’influence de Neymar
Lors d’une conférence de presse, Danilo a expliqué pourquoi Neymar restait si important dans les plans du Brésil. Le défenseur chevronné a souligné la conviction au sein de l’équipe selon laquelle l’influence de Neymar va bien au-delà des buts et des passes décisives : il contraint les adversaires à modifier leurs schémas défensifs et crée des occasions pour ses coéquipiers.
« Quand on a un joueur comme Neymar, les adversaires sont plus tendus et demandent de l’aide pour le marquer », a expliqué Danilo aux journalistes. « Ainsi, avec deux joueurs qui le marquent, un de nos joueurs se retrouve seul. Ça peut beaucoup nous aider. Le simple fait qu’il soit sur le terrain suffit à déstabiliser l’adversaire. Il faut bien sûr faire face à la réalité. On espère qu’il va bien et qu’il pourra nous aider. Il a déjà prouvé sa valeur. »
Le Brésil ne doit pas relâcher sa vigilance
Après un match nul décevant face au Maroc qui le relègue à la troisième place du groupe C, le Brésil affronte Haïti sous la pression d’un impératif de victoire. Malgré l’écart supposé entre les deux équipes, Danilo met en garde contre toute sous-estimation de l’adversaire.
Il a déclaré : « Vous avez vu comment le Cap-Vert a défendu face à l’Espagne ? Il faut tout donner sur chaque ballon, protéger le score et produire du beau jeu. Le Brésil doit aborder cette rencontre avec une bonne organisation tactique, jouer avec prudence, maîtriser le match et chercher la victoire. Mais nous ne devons pas penser à une victoire écrasante ; ce serait manque de respect. On ne peut pas s’attendre à garder le ballon tout le temps, il faut montrer qu’on veut le résultat. »
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Une série de matchs décisifs
Le prochain défi du Brésil est un match décisif contre Haïti à Philadelphie, où il tentera de consolider sa position dans le groupe C. Le résultat de cette rencontre pourrait avoir un impact significatif sur ses chances de se qualifier sans encombre pour la phase suivante. De son côté, Neymar continuera de se concentrer sur sa convalescence, même s'il est peu probable qu'il participe au match contre Haïti.