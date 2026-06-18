Le Brésil a besoin de Neymar pour « déstabiliser » les défenses adverses, explique Danilo, qui souligne à quel point la Seleção impatiente de retrouver sa star malgré ses problèmes de blessures

Neymar continue de focaliser l’attention au sein du camp brésilien, bien qu’il ait manqué le match nul 1-1 contre le Maroc lors de l’entrée en lice de la Seleção dans la Coupe du monde. L’attaquant, qui se remet d’une blessure au mollet subie en mai sous les couleurs de Santos, travaille toujours à retrouver sa pleine forme.

Des signes encourageants ont été observés cette semaine : après avoir repris l’entraînement individuel, il a enchaîné avec des exercices ballon au pied auprès de ses coéquipiers, puis a été intégré au groupe via le traditionnel « tunnel de feu ». Toutefois, le staff technique brésilien reste prudent. Sa participation au prochain match contre Haïti demeure incertaine, l’encadrement souhaitant éviter toute récidive musculaire.