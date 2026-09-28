Selon Marca, Rodrygo a franchi lundi l’une des étapes les plus attendues de sa récupération personnelle. Le Brésilien a de nouveau retouché le ballon à Valdebebas, un geste qui peut sembler routinier mais qui revêt une importance immense pour un athlète éloigné des terrains depuis plus de six mois. Ce moment représente la dernière ligne droite d’un parcours que l’ailier aborde avec une immense patience depuis l’hiver dernier, avec la ligne d’arrivée désormais en vue.

Pour saisir pleinement l’importance de cette évolution, il faut remonter à la soirée du 2 mars. Lors d’un match à domicile contre Getafe au Santiago Bernabéu, tout a basculé pour l’ancien joueur de Santos dans une séquence dévastatrice qui a complètement fait dérailler sa saison. Le diagnostic médical a été terrible : rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit.