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Le bout du tunnel ! Rodrygo franchit une étape majeure dans sa convalescence avec le Real Madrid puisque le Brésilien retouche le ballon pour la première fois en six mois
Une longue route vers le rétablissement pour la star brésilienne
Selon Marca, Rodrygo a franchi lundi l’une des étapes les plus attendues de sa récupération personnelle. Le Brésilien a de nouveau retouché le ballon à Valdebebas, un geste qui peut sembler routinier mais qui revêt une importance immense pour un athlète éloigné des terrains depuis plus de six mois. Ce moment représente la dernière ligne droite d’un parcours que l’ailier aborde avec une immense patience depuis l’hiver dernier, avec la ligne d’arrivée désormais en vue.
Pour saisir pleinement l’importance de cette évolution, il faut remonter à la soirée du 2 mars. Lors d’un match à domicile contre Getafe au Santiago Bernabéu, tout a basculé pour l’ancien joueur de Santos dans une séquence dévastatrice qui a complètement fait dérailler sa saison. Le diagnostic médical a été terrible : rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit.
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Naviguer dans le processus de rééducation à Valdebebas
À la suite de sa blessure, Rodrygo a subi avec succès une opération le 10 mars, marquant le début d’une période de récupération estimée entre huit et neuf mois. Tout au long de ce processus éprouvant, l’attaquant a franchi ses objectifs de rééducation sans se précipiter, pleinement conscient que l’impatience est le pire ennemi lorsqu’il s’agit de reconstructions du genou.
La première avancée majeure est intervenue au début du mois de septembre, lorsque le Brésilien est revenu sur les pelouses de la Ciudad Deportiva pour effectuer des exercices de course individuels. Il a célébré ce cap avec ses abonnés sur les réseaux sociaux en déclarant : « Quel bonheur de courir à nouveau sur le terrain ! » Ce footing contrôlé a désormais évolué vers un travail technique avec ballon après plusieurs semaines de préparation physique intense.
En attendant un retour hivernal pour l’ailier
Maintenant qu’il a repris le ballon avec ses pieds, Rodrygo entre dans la phase finale d’un processus de récupération que le club espère voir s’achever entre décembre et janvier. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, suit de près ses progrès, après s’être rendu à Valdebebas le mois dernier pour évaluer l’état de l’attaquant, en sachant parfaitement que Rodrygo reste un élément essentiel de ses plans pour l’équipe nationale.
Rodrygo a rejoint le Real Madrid en 2019 en provenance du club brésilien de Santos et s’est depuis imposé comme une figure majeure du Santiago Bernabéu. L’attaquant a disputé 297 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, inscrivant 71 buts et remportant de nombreux trophées, notamment trois titres de Liga et deux Ligues des champions.
- AFP
La pression monte alors que le Real Madrid est distancé par le Barça
Jose Mourinho sera impatient de récupérer Rodrygo, d’autant plus au vu de la baisse de forme de Vinicius Junior cette saison. Le Real Madrid a connu un début de campagne nationale poussif sous les ordres du technicien portugais, occupant actuellement la quatrième place du classement de la Liga avec 15 points pris lors de ses sept premiers matches, déjà à six points du leader, le FC Barcelone.
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