L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a fermement défendu les recrues très médiatisées Florian Wirtz et Bradley Barcola avant des retrouvailles personnelles avec son ancien club de Bournemouth. Le technicien espagnol reste invaincu en six matches depuis sa prise de fonctions à Anfield, poursuivant des débuts impressionnants à son poste.

Répondant à l’attention médiatique autour de son attaque coûteuse, Iraola a insisté sur le fait que les deux meneurs de jeu apportent une immense valeur au-delà des simples statistiques.

Il a souligné que l’évaluation des contributions individuelles exige d’analyser la performance globale de l’équipe lorsque les joueurs sont sur le terrain.



