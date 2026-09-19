APL
Traduit par
Le bouclier d'Iraola face au prix à payer ! Le manager de Liverpool défend le duo à 239 M£, Wirtz et Barcola, avant les retrouvailles avec Bournemouth
Iraola défend les recrues phares avant les retrouvailles avec Bournemouth
L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a fermement défendu les recrues très médiatisées Florian Wirtz et Bradley Barcola avant des retrouvailles personnelles avec son ancien club de Bournemouth. Le technicien espagnol reste invaincu en six matches depuis sa prise de fonctions à Anfield, poursuivant des débuts impressionnants à son poste.
Répondant à l’attention médiatique autour de son attaque coûteuse, Iraola a insisté sur le fait que les deux meneurs de jeu apportent une immense valeur au-delà des simples statistiques.
Il a souligné que l’évaluation des contributions individuelles exige d’analyser la performance globale de l’équipe lorsque les joueurs sont sur le terrain.
- Getty Images Sport
Wirtz reçoit un fort soutien malgré un début lent sur le plan des buts
S'exprimant au sujet de l'international allemand Florian Wirtz, évalué à 116 M£, Iraola a repris de récents propos de soutien tenus par le sélectionneur national Jurgen Klopp. Malgré une seule passe décisive en cinq apparitions cette saison, le meneur de jeu de 23 ans continue de recevoir de grands éloges de la part de son entraîneur pour son volume de travail.
Iraola a mis en avant la compréhension tactique de Wirtz et son abnégation dans l'exécution à chaque phase de jeu.
« Il doit être jugé comme tout le monde, selon qu'il joue bien ou non, ou comme je le dis toujours : comment l'équipe joue-t-elle quand vous êtes sur le terrain ? », a déclaré Iraola. « Je suis très content de Florian. Il s'entraîne pour nous aider dans tous les aspects du jeu. Évidemment, il voudra ajouter des buts et des passes décisives, mais il nous aide dans beaucoup de domaines différents. »
Barcola promis à s’épanouir à mesure qu’il retrouve le rythme de la compétition
Iraola a également appelé à la patience concernant Bradley Barcola, arrivé cet été pour 123 millions de livres sterling et qui a rejoint le Paris Saint-Germain à la fin du mercato. Arrivé sans avoir disputé de minutes en pré-saison, l’ailier français n’a pas encore disputé un match complet de 90 minutes sous les couleurs de Liverpool.
L’entraîneur a salué la concurrence au sein de l’effectif, estimant que disposer d’options de très haut niveau à chaque poste était un luxe bienvenu.
« Avec Bradley, plus il joue, meilleur il deviendra, a expliqué Iraola. Il est arrivé directement sans minutes de pré-saison, mais en bonne forme. Comme toutes les recrues venant d’autres championnats, il aura besoin d’un peu de temps pour s’adapter au rythme de la Premier League. »
- Getty Images Sport
Un terrain familier attend les Cherries pour ce choc
La prochaine rencontre de Premier League revêt une importance particulière pour Iraola, qui s’apprête à affronter Bournemouth, le club qu’il a dirigé avant sa nomination à Anfield. Après avoir passé du temps à développer l’effectif des Cherries, l’entraîneur a souligné que les deux staffs comprennent intimement les nuances tactiques de l’autre.
L’Espagnol s’attend à un sérieux défi tactique face à un adversaire qu’il connaît bien.
« J’ai l’avantage de très bien les connaître. Ils ont l’avantage de très bien me connaître », a noté Iraola. « On ne sait jamais qui a le plus d’avantage. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles