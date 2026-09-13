La direction du Borussia Mönchengladbach a réagi rapidement après une série de résultats catastrophiques qui a laissé le club sous le choc. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour le conseil d’administration a été une humiliante défaite 5-0 à Fribourg, un résultat qui a mis en lumière les fragilités défensives et le manque de cohésion qui minent l’équipe depuis la journée d’ouverture. Après avoir échoué à prendre le moindre point lors de ses trois premiers matches, le club a estimé n’avoir d’autre choix que de résilier le contrat d’un homme auparavant considéré comme une solution à long terme pour le banc technique.

Le mandat de Polanski dans l’exercice en cours a commencé par une défaite 3-0 contre le RB Leipzig, suivie d’un frustrant revers 4-3 à domicile face au promu Elversberg. Ces performances tranchaient nettement avec l’optimisme qui entourait le club pendant l’été. Le directeur sportif Rouven Schroder a exprimé la déception au sein du club, déclarant : « Malgré une bonne pré-saison et des signes positifs, l’équipe n’est pas parvenue à obtenir les résultats souhaités en Bundesliga. Les récentes performances ont conduit à la décision de relever Eugen de ses fonctions avec effet immédiat. »







