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Le Borussia Mönchengladbach limoge l’entraîneur principal Eugen Polanski après un début de saison de Bundesliga catastrophique
Un début cauchemardesque mène à une élimination inévitable
La direction du Borussia Mönchengladbach a réagi rapidement après une série de résultats catastrophiques qui a laissé le club sous le choc. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour le conseil d’administration a été une humiliante défaite 5-0 à Fribourg, un résultat qui a mis en lumière les fragilités défensives et le manque de cohésion qui minent l’équipe depuis la journée d’ouverture. Après avoir échoué à prendre le moindre point lors de ses trois premiers matches, le club a estimé n’avoir d’autre choix que de résilier le contrat d’un homme auparavant considéré comme une solution à long terme pour le banc technique.
Le mandat de Polanski dans l’exercice en cours a commencé par une défaite 3-0 contre le RB Leipzig, suivie d’un frustrant revers 4-3 à domicile face au promu Elversberg. Ces performances tranchaient nettement avec l’optimisme qui entourait le club pendant l’été. Le directeur sportif Rouven Schroder a exprimé la déception au sein du club, déclarant : « Malgré une bonne pré-saison et des signes positifs, l’équipe n’est pas parvenue à obtenir les résultats souhaités en Bundesliga. Les récentes performances ont conduit à la décision de relever Eugen de ses fonctions avec effet immédiat. »
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Les adieux émouvants d’une légende du club
Polanski est une figure profondément ancrée dans l’histoire du club, lui qui est passé par le centre de formation avant de faire ses débuts en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach en 2005. Son départ est particulièrement poignant au vu de sa longue histoire avec l’équipe, où l’entraîneur légendaire Jupp Heynckes l’avait un jour décrit comme un joueur qui donnait toujours tout au cours de ses 54 apparitions en compétition officielle.
Évoquant son départ, Polanski n’a pas caché son affection pour l’institution qu’il a servie à la fois comme joueur et comme entraîneur. Il a déclaré : « Borussia Mönchengladbach a toujours été et reste mon club. C’est pourquoi cela fait si mal que les choses se soient passées ainsi. Après avoir réussi à éviter la relégation, nous avons procédé à quelques changements pour cette saison. Nous nous étions fixé des objectifs ambitieux, mais nous n’avons pas réussi à les atteindre. J’en suis vraiment désolé. J’espère sincèrement que le Borussia retrouvera très vite le bon chemin. »
Changements internes et remaniement du staff technique
Le grand ménage au Borussia-Park ne s’est pas limité au seul entraîneur principal. Le club a confirmé que l’entraîneur adjoint Tobias Trulsen a lui aussi été démis de ses fonctions, dans le cadre d’une tentative plus large de renouveler l’environnement de l’équipe première. Schroder n’a pas tardé à saluer les contributions professionnelles des membres du staff sur le départ, ajoutant : « Eugen est un homme de Borussia jusqu’au bout. Nous tenons à le remercier, ainsi que Tobias Trulsen, pour leur engagement envers le Borussia. »
Alors que la recherche d’un successeur permanent est désormais en cours, le club a pris des mesures pour assurer sa stabilité à court terme. Jan-Moritz Lichte a été nommé entraîneur principal par intérim et dirigera l’équipe lors des prochaines séances d’entraînement et des matches à venir. Lichte est un visage bien connu dans le milieu des entraîneurs allemands et sera épaulé par Markus Gellhaus ainsi que par les autres membres du staff.
- AFP
Avant un match crucial à domicile
Le timing du limogeage offre au staff intérimaire une fenêtre claire pour préparer une rencontre cruciale de la 4e journée. Gladbach doit recevoir Mayence samedi prochain au Borussia-Park, dans un match qui a désormais pris une immense importance alors que le club cherche désespérément à décrocher ses premiers points de la saison. Les supporters à domicile attendront une réaction immédiate après avoir vu leur équipe tant souffrir lors des premières semaines, en particulier après l’effondrement défensif observé lors de la récente correction infligée par Fribourg.
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