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Le Borussia Dortmund supplie la Grèce de laisser au repos la sensation de 18 ans Konstantinos Karetsas avant le choc contre l’Allemagne
Dortmund exprime des inquiétudes concernant la charge de travail
Dortmund a pris la décision inhabituelle de contacter les instances dirigeantes de la sélection grecque afin de demander une gestion plus mesurée du temps de jeu de Karetsas. Le joueur de 18 ans s’est imposé comme un élément essentiel pour son club comme pour sa sélection, mais les dirigeants du BVB se méfient de l’usure physique croissante du jeune joueur. Selon des informations de Sky Sports, le club de Bundesliga a spécifiquement demandé que le joueur soit utilisé avec prévoyance et modération.
Karetsas a été un titulaire régulier dans le onze grec lors de sa récente campagne de Ligue des nations, débutant les trois rencontres disputées jusqu’ici. Son endurance a notamment été mise à l’épreuve lors de la victoire historique de la Grèce contre l’Allemagne, où l’adolescent est resté sur le terrain pendant l’intégralité des 90 minutes. L’intervention de Dortmund intervient à un moment délicat, alors que le club cherche à concilier la fierté de voir son talent réussir sur la scène internationale avec la nécessité concrète de le garder en forme pour la saison nationale.
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Se prépare à un retour exigeant après la trêve
L’urgence qui entoure cette demande s’explique par le calendrier chargé qui attend le joueur à son retour en Westphalie. Dortmund doit accueillir le Werder Brême lors d’un match crucial vendredi soir, seulement cinq jours après que la Grèce aura terminé ses engagements internationaux, ce qui laisse une fenêtre très réduite pour la préparation et la récupération.
Comme Karetsas vient tout juste de revenir après une blessure, la direction de Dortmund est déterminée à protéger sa condition physique. La hiérarchie du club tient à réduire au maximum sa charge de travail pendant cette trêve internationale afin d’éviter une éventuelle rechute causée par la fatigue ou un effort excessif.
Le sélectionneur répond à Dortmund
Malgré la demande officielle formulée depuis le Signal Iduna Park, le sélectionneur de la Grèce, Ivan Ivanovic, semble peu enclin à accéder au souhait de Dortmund. Le sélectionneur a évoqué la situation, en précisant clairement que les besoins de l’équipe nationale restent sa priorité absolue. S’il a reconnu l’existence d’un dialogue entre les clubs et les fédérations, il a adopté un ton ferme concernant la sélection des joueurs et les attentes placées envers ceux qui représentent leur pays.
« Les fédérations sont en contact avec les clubs européens chaque semaine », a déclaré Ivanovic. « Depuis que je suis sélectionneur ici, aucun club en Europe n’a encore exigé de traitement spécial de notre part. Il est également tout à fait clair que chaque joueur veut jouer pour son équipe nationale. Tant que je serai l’entraîneur, il n’y aura aucune exception. »
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L’étoile montante suscite beaucoup de convoitises
Ce bras de fer met en lumière l’importance croissante de Karetsas au sein de la sélection grecque, où il est rapidement devenu un titulaire incontournable. Alors que Dortmund est concentré sur son prochain match face au Werder Brême, Ivanovic se prépare pour une revanche cruciale contre l’Allemagne à Thessalonique, ce dimanche. Les médias grecs indiquent que, malgré les demandes pressantes du BVB, l’adolescent devrait largement conserver sa place dans le onze de départ pour cette rencontre.
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