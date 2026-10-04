Dortmund a pris la décision inhabituelle de contacter les instances dirigeantes de la sélection grecque afin de demander une gestion plus mesurée du temps de jeu de Karetsas. Le joueur de 18 ans s’est imposé comme un élément essentiel pour son club comme pour sa sélection, mais les dirigeants du BVB se méfient de l’usure physique croissante du jeune joueur. Selon des informations de Sky Sports, le club de Bundesliga a spécifiquement demandé que le joueur soit utilisé avec prévoyance et modération.

Karetsas a été un titulaire régulier dans le onze grec lors de sa récente campagne de Ligue des nations, débutant les trois rencontres disputées jusqu’ici. Son endurance a notamment été mise à l’épreuve lors de la victoire historique de la Grèce contre l’Allemagne, où l’adolescent est resté sur le terrain pendant l’intégralité des 90 minutes. L’intervention de Dortmund intervient à un moment délicat, alors que le club cherche à concilier la fierté de voir son talent réussir sur la scène internationale avec la nécessité concrète de le garder en forme pour la saison nationale.