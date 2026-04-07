La direction du Signal Iduna Park ne veut pas se laisser surprendre par un éventuel exode au cœur de sa défense. Selon des informations de Sky, le Borussia Dortmund aurait jeté son dévolu sur Abdelhamid Ait Boudlal, la jeune sensation de 19 ans qui évolue actuellement à Rennes. Le jeune joueur est devenu une cible prioritaire pour le directeur sportif Ole Book, alors que le club se prépare à une nouvelle ère en défense.

Ait Boudlal est un joueur dont la cote ne cesse de monter, après avoir récemment été sacré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations à la suite d'une série de circonstances particulières impliquant le Maroc et d'une décision de justice rendue après le tournoi. Il faisait partie de l'équipe mais n'a jamais été utilisé comme remplaçant, n'ayant fait jusqu'à présent qu'une brève apparition avec l'équipe senior. Sous contrat en France jusqu'en 2028, le défenseur est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Ligue 1, et Dortmund est impatient de devancer les autres grands clubs européens pour s'attacher ses services avant que sa valeur ne s'envole encore davantage.



