AFP
Traduit par
Le Borussia Dortmund se prépare au départ de Nico Schlotterbeck, le club de Bundesliga ayant jeté son dévolu sur le tout nouveau vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations pour le remplacer
Dortmund considère Boudlal comme une priorité
La direction du Signal Iduna Park ne veut pas se laisser surprendre par un éventuel exode au cœur de sa défense. Selon des informations de Sky, le Borussia Dortmund aurait jeté son dévolu sur Abdelhamid Ait Boudlal, la jeune sensation de 19 ans qui évolue actuellement à Rennes. Le jeune joueur est devenu une cible prioritaire pour le directeur sportif Ole Book, alors que le club se prépare à une nouvelle ère en défense.
Ait Boudlal est un joueur dont la cote ne cesse de monter, après avoir récemment été sacré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations à la suite d'une série de circonstances particulières impliquant le Maroc et d'une décision de justice rendue après le tournoi. Il faisait partie de l'équipe mais n'a jamais été utilisé comme remplaçant, n'ayant fait jusqu'à présent qu'une brève apparition avec l'équipe senior. Sous contrat en France jusqu'en 2028, le défenseur est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Ligue 1, et Dortmund est impatient de devancer les autres grands clubs européens pour s'attacher ses services avant que sa valeur ne s'envole encore davantage.
- getty
L'incertitude autour de Schlotterbeck oblige le BVB à agir
Le principal facteur à l'origine de cette agitation sur le marché des transferts est l'incertitude grandissante qui entoure Schlotterbeck. L'international allemand est un pilier de l'équipe première de Dortmund, mais la longueur des négociations contractuelles a placé la direction du club dans une situation délicate.
L'absence d'avancée dans les négociations aurait frustré une partie des supporters, qui en ont assez de cette saga médiatique sans fin concernant l'engagement à long terme du défenseur.
L'avenir de Schlotterbeck étant loin d'être assuré, le BVB doit agir de manière décisive pour éviter une crise au niveau de son effectif. Même si le club préférerait conserver un joueur de son calibre, la réalité du football moderne impose de disposer d'un plan de secours. Si Schlotterbeck décide de relever un nouveau défi loin de Dortmund, la pression sur le service des transferts pour trouver un remplaçant de haut niveau sera immense.
Une refonte de la défense s'impose
Le besoin d'un joueur comme Ait Boudlal est d'autant plus pressant que le départ de Sule semble inévitable. L'ancien joueur du Bayern Munich devrait quitter le club lors du mercato estival, laissant un vide considérable en termes d'expérience et de puissance physique au sein de l'effectif.
Ce double coup dur – la perte de Sule et, potentiellement, de Schlotterbeck – signifie que le directeur Book devra peut-être recruter plusieurs défenseurs centraux pour maintenir la stabilité. Si Ait Boudlal est le nom qui fait actuellement le plus parler de lui, il n’est pas le seul défenseur dans le viseur de Dortmund. Le club continue de suivre plusieurs options de haut niveau à travers l’Europe. Des noms tels que Marcos Senesi et Joane Gadou ont été fréquemment cités ces derniers mois, les recruteurs du BVB ratissant large pour s'assurer d'avoir des remplaçants adéquats pour la saison prochaine.
- AFP
Renforts offensifs et changements stratégiques
La reconstruction estivale de Dortmund ne se limite pas strictement à la ligne défensive. Le club chercherait également à renouveler ses options offensives, en mettant particulièrement l'accent sur un retour à un système faisant appel à des ailiers classiques, de ceux qui ont de la poudre aux yeux. L'effectif actuel ne disposerait pas du profil nécessaire pour mettre en œuvre cette vision tactique, ce qui explique l'intérêt porté à des jeunes joueurs comme Diego Moreira, de Strasbourg. Moreira, sous contrat jusqu'en 2029, serait à la recherche d'une nouvelle étape dans sa carrière et correspondrait au profil de l'ailier dynamique recherché par le BVB.