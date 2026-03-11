Getty
Traduit par
Le Borussia Dortmund repousse l'intérêt de la Premier League alors que Felix Nmecha signe un nouveau contrat
Sécuriser le métronome du milieu de terrain
Dortmund a confirmé mercredi que Nmecha avait signé un nouveau contrat après avoir conclu un accord avec les nouveaux représentants du milieu de terrain, l'agence anglaise The Talent Table.
Ce nouveau contrat lui permettra de rester au club jusqu'en 2030, soit deux ans de plus que la date d'expiration précédente, fixée à 2028. Il s'agit là d'une déclaration d'intention significative de la part de la direction du BVB, notamment du directeur sportif Sebastian Kehl. Dans le cadre de cet accord, Nmecha devrait rejoindre les rangs des joueurs les mieux payés du club.
Kehl a déclaré dans l'annonce : « Après avoir connu quelques malchances avec des blessures au début de son séjour ici à Dortmund, Felix est devenu un élément très important de notre équipe. Sa capacité à couvrir le terrain et à dépasser ses adversaires le rend extrêmement précieux pour nous au centre du terrain, et il trouve toujours des solutions créatives, même sous pression. Il apporte une qualité incroyable sur le terrain, tant pour nous que pour l'équipe nationale allemande. Nous sommes convaincus que sa courbe de progression continuera à monter à l'avenir. »
Les géants de la Premier League frustrés
L'urgence manifestée par le conseil d'administration allemand était en grande partie alimentée par une liste croissante d'admirateurs dans la Premier League. Nmecha bénéficie d'un marché énorme en Angleterre, ayant passé ses années de formation au sein du centre de formation de Manchester City. Plusieurs poids lourds suivaient de près ses progrès, le manager de City, Pep Guardiola, étant réputé pour son vif intérêt à faire revenir son ancien espoir.
Manchester United, Chelsea et Tottenham Hotspur auraient également suivi la situation de l'international allemand en vue d'un éventuel transfert cet été. En le retenant, le BVB a mis fin à tout espoir de conclure un accord à prix réduit. Il s'agit d'un moment charnière pour un joueur initialement recruté pour 30 millions d'euros à Wolfsburg en 2023 afin de remplacer Jude Bellingham.
« J'ai vécu de nombreuses expériences formidables avec ce club et ses supporters au cours des dernières années et je suis très reconnaissant de la confiance que m'accorde le club », déclare Nmecha. « Je veux rendre cette confiance en donnant le meilleur de moi-même pour le Borussia Dortmund. »
Le manager salue l'évolution tactique
L'ascension du milieu de terrain n'est pas passée inaperçue aux yeux de l'entraîneur Niko Kovac, qui n'a pas tari d'éloges sur son évolution tactique. S'adressant aux médias, Kovac a déclaré : « Felix évolue dans la bonne direction. Il est notre métronome au milieu de terrain, il dirige et mène notre jeu. Nous avons besoin de lui. Je suis heureux qu'il progresse aussi bien. »
Initialement critiqué pour son prix élevé que beaucoup jugeaient injustifié, Nmecha a fait taire ses détracteurs en devenant le leader incontesté du milieu de terrain de Dortmund. Cette maturité tactique lui a permis d'accumuler 108 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, marquant 13 buts.
- Getty Images Sport
Les ambitions pour la Coupe du monde se profilent à l'horizon
Au-delà de son succès en club, Nmecha se positionne également comme un élément essentiel de l'équipe nationale. Le joueur, qui compte six sélections, est largement considéré comme ayant de fortes chances de décrocher une place dans l'équipe pour le prochain tournoi. Évaluant les chances du joueur, Kovac a expliqué que le milieu de terrain serait présent à la Coupe du monde s'il restait en bonne santé.
En restant au Signal Iduna Park, Nmecha s'assure de rester au centre d'une grande équipe européenne. Cela lui offre une plateforme idéale pour maintenir sa forme avant le grand rendez-vous international. Conserver leur joueur vedette est une grande victoire pour Kehl et la direction du BVB, qui s'assurent ainsi les services de leur milieu de terrain pour l'avenir.
Publicité