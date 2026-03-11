Le Borussia Dortmund repousse l'intérêt de la Premier League alors que Felix Nmecha signe un nouveau contrat

Dortmund a confirmé mercredi que Nmecha avait signé un nouveau contrat après avoir conclu un accord avec les nouveaux représentants du milieu de terrain, l'agence anglaise The Talent Table.

Ce nouveau contrat lui permettra de rester au club jusqu'en 2030, soit deux ans de plus que la date d'expiration précédente, fixée à 2028. Il s'agit là d'une déclaration d'intention significative de la part de la direction du BVB, notamment du directeur sportif Sebastian Kehl. Dans le cadre de cet accord, Nmecha devrait rejoindre les rangs des joueurs les mieux payés du club.

Kehl a déclaré dans l'annonce : « Après avoir connu quelques malchances avec des blessures au début de son séjour ici à Dortmund, Felix est devenu un élément très important de notre équipe. Sa capacité à couvrir le terrain et à dépasser ses adversaires le rend extrêmement précieux pour nous au centre du terrain, et il trouve toujours des solutions créatives, même sous pression. Il apporte une qualité incroyable sur le terrain, tant pour nous que pour l'équipe nationale allemande. Nous sommes convaincus que sa courbe de progression continuera à monter à l'avenir. »