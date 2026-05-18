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Le Borussia Dortmund renonce à la piste Jadon Sancho et se tourne vers un joueur d’Arsenal comme alternative
L'intérêt pour Sancho s'est refroidi à mesure que le changement de stratégie s'installe
La piste menant à Sancho est « mise en suspens » : Dortmund explore de nouvelles options tactiques. Malgré l’histoire qui lie l’international anglais au BVB, le dossier s’est refroidi, le club examinant ses besoins à long terme au regard de son dispositif actuel. Si Sancho demeure une option pour la fin de l’été, il n’est plus la priorité immédiate du nouveau directeur sportif, Book.
Ce revirement s’explique par l’attachement de Dortmund à son système défensif à trois, qui a fait ses preuves. Ce choix tactique signifie que l’équipe de recrutement se concentre moins sur les ailiers traditionnels et recherche plutôt un « numéro 10 » capable de déborder sur les ailes. S’adressant à Sky Sport, Book a confirmé l’approche active du club : « Cela peut se faire tôt ou tard. Nous aimerions tous, staff technique compris, finaliser un ou deux renforts avant le début de la préparation estivale. »
- AFP
Nwaneri se positionne en tête de liste des priorités
Dans une démarche audacieuse pour remplacer Brandt, qui s’apprête à quitter le club, Dortmund a réactivé son intérêt pour Nwaneri, jeune prodige d’Arsenal. Le milieu de terrain de 19 ans, qui vient de boucler son prêt à Marseille, a de nouveau attiré l’attention des dirigeants du BVB. Le club s’est renseigné sur la disponibilité du jeune joueur, à la recherche d’un pivot créatif capable d’animer le jeu depuis l’entrejeu.
Dortmund avait déjà tenté de recruter le jeune milieu de terrain il y a un an, avant qu’il ne prolonge son contrat avec les Gunners jusqu’en 2030. Si Nwaneri se montre ouvert à un départ vers la Bundesliga, la transaction s’annonce complexe en raison du prix élevé réclamé par Arsenal et des difficultés à obtenir un nouveau prêt. Reste que le talent du joueur le place parmi les candidats les plus prometteurs.
La bataille pour le joyau du Hertha
Nwaneri, jeune joueur d’Arsenal, n’est pas le seul adolescent à intéresser Dortmund : Kennet Eichhorn, prodige de 16 ans évoluant au Hertha Berlin, attire également les regards. Malgré la concurrence de Manchester City, du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen, le club allemand reste en lice pour recruter ce milieu offensif doué. Lors d’une récente tournée médiatique, Book a ouvertement admis son admiration pour le joueur, soulignant la profondeur du vivier de talents du BVB.
« Je pense vraiment qu’il possède une certaine créativité. Nous le connaissons bien ; nous l’apprécions aussi. Comme probablement beaucoup d’autres clubs, nous apprécions ce joueur. Pour le reste, tout reste à voir », a-t-il déclaré.
Si Eichhorn dispose d’une clause libératoire estimée à 9 millions d’euros, le coût global de l’opération – frais de transfert et salaire compris – représenterait un investissement conséquent pour un joueur de son âge.
- AFP
Planification stratégique dans un contexte de restrictions budgétaires
Après les arrivées de la star du Cruzeiro, Kaua Prates, et du défenseur du Red Bull Salzbourg, Joane Gadou – ce dernier ayant coûté environ 24 millions d’euros, primes comprises –, Dortmund dispose désormais d’un budget plus restreint. Le club affirme néanmoins rester en mesure d’intervenir sur le marché des transferts. Outre un attaquant créatif, Book recherche également un milieu défensif capable d’organiser le jeu, dont le profil se démarquerait de ceux actuellement présents dans l’effectif.