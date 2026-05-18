La piste menant à Sancho est « mise en suspens » : Dortmund explore de nouvelles options tactiques. Malgré l’histoire qui lie l’international anglais au BVB, le dossier s’est refroidi, le club examinant ses besoins à long terme au regard de son dispositif actuel. Si Sancho demeure une option pour la fin de l’été, il n’est plus la priorité immédiate du nouveau directeur sportif, Book.

Ce revirement s’explique par l’attachement de Dortmund à son système défensif à trois, qui a fait ses preuves. Ce choix tactique signifie que l’équipe de recrutement se concentre moins sur les ailiers traditionnels et recherche plutôt un « numéro 10 » capable de déborder sur les ailes. S’adressant à Sky Sport, Book a confirmé l’approche active du club : « Cela peut se faire tôt ou tard. Nous aimerions tous, staff technique compris, finaliser un ou deux renforts avant le début de la préparation estivale. »