Le Borussia Dortmund redoute une blessure « grave » au genou pour son défenseur vedette, qui pourrait subir une troisième rupture du ligament croisé antérieur

L’incident s’est produit à la 42^e minute de la rencontre à la PreZero Arena. Sule a mal glissé en tentant de dégager le ballon et s’est immédiatement tenu le genou gauche, visiblement touché. La situation s’est aggravée lorsque le ballon a frappé son bras levé au moment de la chute, entraînant un penalty pour les locaux après intervention de la VAR.

Après le coup de sifflet final, la direction de Dortmund n’a pas minimisé la gravité de la situation. Le directeur sportif, Lars Ricken, a confirmé que le diagnostic initial était préoccupant : « On soupçonne déjà une blessure grave. Il est assis dans les vestiaires, le genou bandé. Nous devons maintenant attendre les résultats d’examens complémentaires », a-t-il déclaré aux journalistes.