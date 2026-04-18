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Le Borussia Dortmund redoute une blessure « grave » au genou pour son défenseur vedette, qui pourrait subir une troisième rupture du ligament croisé antérieur
Craintes de lésions graves au genou
L’incident s’est produit à la 42^e minute de la rencontre à la PreZero Arena. Sule a mal glissé en tentant de dégager le ballon et s’est immédiatement tenu le genou gauche, visiblement touché. La situation s’est aggravée lorsque le ballon a frappé son bras levé au moment de la chute, entraînant un penalty pour les locaux après intervention de la VAR.
Après le coup de sifflet final, la direction de Dortmund n’a pas minimisé la gravité de la situation. Le directeur sportif, Lars Ricken, a confirmé que le diagnostic initial était préoccupant : « On soupçonne déjà une blessure grave. Il est assis dans les vestiaires, le genou bandé. Nous devons maintenant attendre les résultats d’examens complémentaires », a-t-il déclaré aux journalistes.
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Antécédents de problèmes au ligament croisé antérieur
La principale préoccupation pour Dortmund et le joueur concerne les antécédents de graves blessures au genou de Süle. Le défenseur de 30 ans a déjà subi deux ruptures du ligament croisé antérieur (LCA) au cours de sa carrière. Une troisième lésion de ce type serait un nouveau coup dur pour le joueur allemand, qui risquerait alors de rester à l’écart jusqu’à la fin de l’année civile.
Malgré ces perspectives sombres, l’entraîneur Niko Kovac a voulu tempérer l’inquiétude : « Bien sûr, c’est toujours agréable de jouer contre son ancien club. C’était aussi mon intention avec Niki. Nous n’avons encore rien de définitif. Il a au moins pu s’appuyer sur sa jambe, c’est déjà un bon signe », a expliqué le technicien après la rencontre.
Double coup dur : un penalty est accordé
Pour aggraver encore la situation du défenseur, sa tentative de récupération s'est non seulement soldée par une blessure, mais a également offert le premier but à Hoffenheim. Alors que Sule tombait, son bras gauche, tendu vers le haut, a touché le ballon. Après consultation de la vidéo par l'arbitre Daniel Siebert, un penalty a été accordé, qu'Andrej Kramaric a transformé avec sang-froid pour donner l'avantage 1-0 aux locaux.
Sule, visiblement touché, a cédé sa place à Ramy Bensebaini juste avant la mi-temps.
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S’agirait-il de sa dernière sortie sous les couleurs du club ?
Les observateurs craignent de plus en plus que Sule n’ait disputé son dernier match avec Dortmund. Son contrat expirant en fin de saison, le défenseur quittera bel et bien le Westfalenstadion cet été après quatre années passées au club. Si la blessure est aussi grave qu’on le soupçonne, un retour avant la trêve estivale semble peu probable.
Après la défaite de Dortmund ce samedi, la voie est désormais royale pour le Bayern Munich, qui peut décrocher son 35e titre de Bundesliga. Les recordmen ne sont plus qu’à un pas de l’histoire : une victoire ou un match nul contre Stuttgart demain leur assurera officiellement un nouveau sacre.