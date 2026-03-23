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Le Borussia Dortmund recrute un nouveau directeur sportif après le travail « remarquable » accompli à la suite du départ d'une légende du club
Une nouvelle ère s'ouvre au Signal Iduna Park
Dortmund a annoncé lundi que Book prendrait officiellement ses fonctions ce mercredi, après avoir signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. Cette nomination comble le vide laissé par Kehl, qui a quitté le club dimanche après la victoire contre Hambourg. Lars Ricken, directeur sportif de Dortmund, s'est déclaré extrêmement satisfait de cette recrue. Évoquant les réalisations de Book, Ricken a déclaré : « Avec Ole Book, nous avons réussi à recruter le candidat que nous souhaitions pour le poste de directeur sportif. Je suis depuis longtemps son travail exceptionnel à Elversberg, d'abord en tant que directeur sportif puis, plus récemment, en tant que membre du conseil d'administration chargé des affaires sportives, et je suis absolument convaincu qu'Ole est la personne qu'il nous faut, tant sur le plan professionnel que personnel. »
Une expérience avérée dans l'ascension hiérarchique
L'ascension du nouveau directeur sportif dans le monde du football a été fulgurante. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2017, au cours de laquelle il a évolué au Rot Weiss Ahlen, au MSV Duisburg et au SV Wehen Wiesbaden, il a rejoint Elversberg en tant que recruteur. Il a rapidement accédé au poste de directeur sportif l'année suivante et a été promu au conseil d'administration en 2023. Sous sa direction, le club a réalisé deux promotions consécutives remarquables en 2022 et 2023, accédant ainsi à la 2. Bundesliga. Il a failli atteindre l'élite en 2025, échouant de peu après une défaite en barrage contre Heidenheim. Ricken a ajouté : « Sous sa direction, Elversberg a accédé à la deuxième division, formant de nombreux jeunes joueurs en cours de route et apportant une valeur ajoutée à l'effectif. Nous avons une grande confiance en Ole et en son expertise pour trouver des idées créatives et audacieuses sur le marché des transferts. »
Faire face à un été marqué par de profonds changements
Book hérite d'une situation difficile alors que Dortmund aborde la trêve internationale de mars avec neuf points de retard sur le leader de la Bundesliga, le Bayern Munich. De plus, le club a connu des éliminations décevantes tant en Coupe d'Allemagne qu'en Ligue des champions.
Un remaniement majeur de l'effectif se profile cet été. Le club a déjà confirmé que des joueurs confirmés comme Julian Brandt et Niklas Süle quitteront le club à l'expiration de leur contrat. Cependant, le nouveau directeur disposera d'une base solide sur laquelle s'appuyer, puisque Felix Nmecha, Luca Reggiani et le capitaine Emre Can ont tous récemment signé de nouveaux contrats pour rester au club la saison prochaine et au-delà.
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Retour aux sources de son enfance
Prendre les rênes du Borussia Dortmund marque un véritable retour aux sources pour le nouveau directeur, originaire de Beckum et profondément attaché au club. « Le Borussia Dortmund est l’un des plus grands clubs d’Europe, et je suis impatient de m’y investir pleinement. Je souhaite contribuer à mener le BVB vers un avenir couronné de succès », a-t-il déclaré. Il a tenu à remercier tout particulièrement Dominik Holzer et Elversberg pour lui avoir permis de prendre ses fonctions sans délai.