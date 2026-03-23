Le Borussia Dortmund recrute un nouveau directeur sportif après le départ d'une légende du club, saluant son travail « exceptionnel »

Book hérite d'une situation difficile alors que Dortmund aborde la trêve internationale de mars avec neuf points de retard sur le leader de la Bundesliga, le Bayern Munich. De plus, le club a connu des éliminations décevantes tant en Coupe d'Allemagne qu'en Ligue des champions.

Un remaniement majeur de l'effectif se profile cet été. Le club a déjà confirmé que des joueurs confirmés comme Julian Brandt et Niklas Süle quitteront le club à l'expiration de leur contrat. Cependant, le nouveau directeur disposera d'une base solide sur laquelle s'appuyer, puisque Felix Nmecha, Luca Reggiani et le capitaine Emre Can ont tous récemment signé de nouveaux contrats pour rester au club la saison prochaine et au-delà.