Le Borussia Dortmund réclame 100 millions d’euros pour Felix Nmecha, avant l’activation de sa clause libératoire, alors que plusieurs clubs de Premier League s’intéressent de près à la jeune star allemande

Selon le magazine Kicker, le Borussia Dortmund aurait fixé un ultimatum ferme : tout club souhaitant recruter Nmecha cet été devra s’acquitter d’une indemnité de 100 millions d’euros. Cette évaluation interne vise à dissuader la plupart des prétendants européens, d’autant que le joueur a prolongé son contrat en mars.

Contrairement aux deux derniers mercatos estivaux, son contrat ne comprend pas de clause libératoire active durant la période actuelle, qui court jusqu’en 2026. Toutefois, à partir de l’été 2027, une clause de 80 millions d’euros s’appliquera, avant de baisser à 70 millions l’année suivante. Cette particularité contractuelle offre à la direction du club allemand une position de force pour négocier d’éventuelles offres en provenance de la Premier League.



