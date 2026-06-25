Getty Images Sport
Traduit par
Le Borussia Dortmund réclame 100 millions d’euros pour Felix Nmecha, avant l’activation de sa clause libératoire, alors que plusieurs clubs de Premier League s’intéressent de près à la jeune star allemande
Grâce à une valorisation de 100 millions d’euros, Dortmund détient un pouvoir de négociation absolu.
Selon le magazine Kicker, le Borussia Dortmund aurait fixé un ultimatum ferme : tout club souhaitant recruter Nmecha cet été devra s’acquitter d’une indemnité de 100 millions d’euros. Cette évaluation interne vise à dissuader la plupart des prétendants européens, d’autant que le joueur a prolongé son contrat en mars.
Contrairement aux deux derniers mercatos estivaux, son contrat ne comprend pas de clause libératoire active durant la période actuelle, qui court jusqu’en 2026. Toutefois, à partir de l’été 2027, une clause de 80 millions d’euros s’appliquera, avant de baisser à 70 millions l’année suivante. Cette particularité contractuelle offre à la direction du club allemand une position de force pour négocier d’éventuelles offres en provenance de la Premier League.
- Getty Images Sport
Sa formation au sein du club suscite un intérêt vif de la part des clubs de Premier League.
Âgé de 25 ans, le milieu de terrain possède un profil rare, très recherché par les clubs anglais de haut niveau désireux d’étoffer leur contingent national. Né à Hambourg, Nmecha a suivi sa famille lors de son déménagement en 2007, ce qui lui a permis de passer plus de dix ans au sein du prestigieux centre de formation de Manchester City.
Grâce à ces nombreuses années de formation passées à Manchester, Nmecha remplit légalement les critères stricts de la règle de la Premier League sur les joueurs formés localement. Ce statut très convoité oblige les équipes de première division anglaises à aligner au moins huit joueurs formés localement, ce qui fait considérablement grimper sa cote de l’autre côté de la Manche.
Le Real Madrid serait également sur les rangs
Ce n'est pas la première fois que le nom de Nmecha est associé à un départ du Westfalenstadion. Alors que la Coupe du monde en était encore à ses débuts, Sky Sports révélait que l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, avait déjà commencé à repérer des renforts pour son milieu de terrain. Le technicien portugais voyait en Nmecha le profil énergique et créatif qu'il souhaitait faire venir au Bernabéu.
Le technicien portugais s’était même déjà renseigné sur la situation du joueur. Madrid n’était toutefois pas seul dans la course : Manchester United et Manchester City surveillaient aussi de près l’évolution du dossier, annonçant une lutte acharnée entre plusieurs clubs qui n’a fait que s’intensifier depuis que les performances de Nmecha en Coupe du monde ont encore fait grimper sa cote.
- Getty Images Sport
Kovac s'apprête à camper sur ses positions
L’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, a ouvertement admis que les qualités techniques uniques de Nmecha, notamment sa capacité à se mouvoir dans des espaces restreints et à déclencher des transitions rapides, sont irremplaçables. Les dirigeants du club veulent désormais bâtir la nouvelle colonne vertébrale de l’équipe autour de ce milieu de terrain, en compagnie de Nico Schlotterbeck et de Serhou Guirassy.
« Le Borussia avec Felix n’est pas le même que sans lui », résume Kovac, soulignant l’importance tactique de la star dans la construction du jeu. Ses performances à la Coupe du monde pourraient toutefois précipiter son départ cet été, si une offre conforme aux attentes du club allemand se matérialise.