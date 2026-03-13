Le Borussia Dortmund pourrait être contraint de vendre son duo vedette Serhou Guirassy et Karim Adeyemi afin de lever des fonds

Le paysage financier à Dortmund a radicalement changé après une élimination prématurée des barrages de la Ligue des champions. Cet échec sportif a laissé un vide important dans les recettes prévues du club, laissant au conseil d'administration un budget net de transfert estimé entre 25 et 30 millions d'euros pour la prochaine période de transfert.

Pour rester compétitif et poursuivre de nouveaux objectifs, le BVB doit adopter une politique de « vendre pour acheter ». La direction a compris que seule la vente de joueurs de grande valeur pouvait générer des liquidités importantes, ce qui place l'avenir de ses attaquants vedettes sous le feu des projecteurs alors que le club traverse une période économique précaire. Un rapport de Sky Sport indique que ses deux attaquants, Guirassy et Adeyemi, pourraient être sur la liste des transferts afin de permettre l'arrivée de nouveaux joueurs.