Le Borussia Dortmund pourrait être contraint de vendre son duo vedette Serhou Guirassy et Karim Adeyemi afin de lever des fonds
L'élimination de la Ligue des champions entraîne un déficit budgétaire
Le paysage financier à Dortmund a radicalement changé après une élimination prématurée des barrages de la Ligue des champions. Cet échec sportif a laissé un vide important dans les recettes prévues du club, laissant au conseil d'administration un budget net de transfert estimé entre 25 et 30 millions d'euros pour la prochaine période de transfert.
Pour rester compétitif et poursuivre de nouveaux objectifs, le BVB doit adopter une politique de « vendre pour acheter ». La direction a compris que seule la vente de joueurs de grande valeur pouvait générer des liquidités importantes, ce qui place l'avenir de ses attaquants vedettes sous le feu des projecteurs alors que le club traverse une période économique précaire. Un rapport de Sky Sport indique que ses deux attaquants, Guirassy et Adeyemi, pourraient être sur la liste des transferts afin de permettre l'arrivée de nouveaux joueurs.
Les négociations sur un nouveau contrat sont au point mort.
La situation autour d'Adeyemi est devenue particulièrement compliquée en raison de l'échec des négociations contractuelles. Le directeur sportif Sebastian Kehl est en dialogue constant avec l'agent du joueur, Jorge Mendes, mais aucune solution n'est encore en vue. Selon le rapport, le principal point d'achoppement reste le refus du club d'inclure une clause libératoire, une exigence sur laquelle Mendes insiste pour obtenir gain de cause pour son client.
Le contrat actuel d'Adeyemi expirant en 2027, le club craint que sa valeur marchande ne diminue. L'absence de progrès suggère qu'un transfert cet été pourrait être la solution la plus logique pour les deux parties, l'international allemand cherchant à clarifier son avenir à long terme. Plusieurs grandes équipes européennes seraient intéressées par sa signature, la Premier League étant apparemment sa destination préférée.
Guirassy évalue l'intérêt des clubs européens de haut niveau
Guirassy se trouve dans une situation tout aussi incertaine, même si son départ serait probablement motivé par des prétendants extérieurs plutôt que par des différends contractuels internes. L'attaquant dispose d'une clause libératoire d'une valeur d'environ 50 millions d'euros. Mais, selon le même rapport, cette clause est exclusivement réservée à sept clubs : le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United. Ces équipes peuvent l'activer directement, tandis que toutes les autres, y compris les prétendants de la Serie A, de la Bundesliga, de la Ligue 1 ou de la Saudi Pro League, doivent négocier des frais plus élevés avec Dortmund.
Bien que des offres lucratives aient été avancées par l'Arabie saoudite, l'attaquant serait très ambitieux et avide de succès, et préférerait rester dans les ligues d'élite européennes. La décision finale concernant son avenir ne devrait pas être prise avant la fin de la saison en cours.
Se concentrer pour terminer la saison en beauté
Bien que les deux joueurs puissent potentiellement quitter Dortmund cet été, Guirassy et Adeyemi restent des joueurs clés pour Niko Kovac cette saison. Adeyemi a été directement impliqué dans 13 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues, tandis que Guirassy a marqué 17 buts et délivré six passes décisives en 37 matches.
Dortmund se concentrant désormais uniquement sur la Bundesliga, le club cherchera à maintenir ses bons résultats jusqu'à la fin de la saison. Le BVB occupe actuellement la deuxième place du classement avec 55 points en 25 matches, à 11 points du leader, le Bayern Munich. Les hommes de Kovac affronteront Augsbourg samedi prochain.
