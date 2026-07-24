Le FC Cologne maintient ses exigences malgré l'intérêt du Borussia Dortmund, estimant qu'El Mala doit être valorisé au même niveau que l'offre précédente de Brentford. L'entraîneur René Wagner assure que les rumeurs de transfert n'affectent pas l'attitude du jeune joueur de 19 ans.

« Il est ici, c’est un joueur du 1. FC Cologne, et il se donne à fond chaque jour. Nous avons eu une longue discussion hier. Il se donne à fond dans tout ce qu’il fait, il sait exactement sur quoi il veut travailler. C’est ce qu’il fait en ce moment, et on voit bien qu’il s’implique dans chaque tacle et qu’il apporte sa contribution en défense », a-t-il déclaré à Sky Sport.

Wagner a ajouté qu’El Mala faisait preuve d’un engagement total : « Il se présente chaque jour comme un joueur du FC [Cologne] et ne donne à aucun coéquipier ni membre du staff l’impression d’avoir la tête ailleurs.

« Nous sommes des adultes et nous pouvons nous parler franchement. Bien sûr, nous avons évoqué l’intérêt de certains clubs cet été. Mais pour l’instant, Said est ici, sur le terrain d’entraînement, et il y restera dans les prochaines semaines. Il ne donne pas l’impression d’avoir la tête ailleurs. Et si une opportunité se présente, nous pourrons nous asseoir et en discuter. »