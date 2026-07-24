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Le Borussia Dortmund irrite ses rivaux de Bundesliga en soumettant une offre de 42 millions d’euros, jugée insuffisante, pour un joueur suivi par Brentford
Le premier prix proposé par Dortmund a été rejeté.
Dortmund s'est officiellement lancé dans la course à la signature de la star de Cologne, El Mala, en soumettant une offre pouvant atteindre 42 millions d'euros, selon Sky Sport. Ce package comprenait 26 M€ garantis, 8 M€ de primes relativement faciles à obtenir et 8 M€ supplémentaires sous forme de bonus plus difficiles à débloquer. Cologne a toutefois immédiatement rejeté la proposition, jugée bien inférieure à ses attentes financières. Le club de Bundesliga campe sur ses positions après avoir conclu un accord d’environ 50 millions d’euros avec Brentford, finalement tombé à l’eau.
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Le FC Cologne maintient fermement sa position sur la valorisation
Le FC Cologne maintient ses exigences malgré l'intérêt du Borussia Dortmund, estimant qu'El Mala doit être valorisé au même niveau que l'offre précédente de Brentford. L'entraîneur René Wagner assure que les rumeurs de transfert n'affectent pas l'attitude du jeune joueur de 19 ans.
« Il est ici, c’est un joueur du 1. FC Cologne, et il se donne à fond chaque jour. Nous avons eu une longue discussion hier. Il se donne à fond dans tout ce qu’il fait, il sait exactement sur quoi il veut travailler. C’est ce qu’il fait en ce moment, et on voit bien qu’il s’implique dans chaque tacle et qu’il apporte sa contribution en défense », a-t-il déclaré à Sky Sport.
Wagner a ajouté qu’El Mala faisait preuve d’un engagement total : « Il se présente chaque jour comme un joueur du FC [Cologne] et ne donne à aucun coéquipier ni membre du staff l’impression d’avoir la tête ailleurs.
« Nous sommes des adultes et nous pouvons nous parler franchement. Bien sûr, nous avons évoqué l’intérêt de certains clubs cet été. Mais pour l’instant, Said est ici, sur le terrain d’entraînement, et il y restera dans les prochaines semaines. Il ne donne pas l’impression d’avoir la tête ailleurs. Et si une opportunité se présente, nous pourrons nous asseoir et en discuter. »
Le transfert à Brentford est tombé à l’eau.
Brentford semblait sur le point de finaliser un transfert record pour le club après s'être mis d'accord avec Cologne sur une offre de 45 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de primes et une clause de participation aux bénéfices en cas de revente future. Malgré cet accord entre les deux clubs, le deal a capoté lorsque la mère d'El Mala, qui joue le rôle de conseillère principale du joueur, a refusé de donner son feu vert avant la deadline fixée par Brentford.
Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, avait auparavant confirmé les négociations en déclarant : « Du moins dans la mesure où je serais prêt à discuter. Nous sommes dans cette fourchette. »
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Quelle est la prochaine étape pour El Mala ?
Dortmund reste intéressé et, d’après Sky Sport, « El Mala » pourrait envisager de rejoindre le vice-champion de Bundesliga si les deux clubs trouvent un accord. Pour l’instant, l’adolescent poursuit son entraînement avec Cologne, où il est sous contrat jusqu’en 2030, sans clause libératoire. Après avoir inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matchs la saison dernière, cet attaquant très prometteur devrait rester l’un des sujets de transfert les plus suivis de la Bundesliga jusqu’à ce que son avenir soit clarifié.
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