Le Borussia Dortmund est invité à « fixer une date butoir » pour Nico Schlotterbeck, alors que le défenseur vedette nie avoir conclu un accord concernant un nouveau contrat

Matthäus estime qu'il est temps pour Dortmund de fixer une date butoir concernant l'avenir de Schlotterbeck. Depuis des mois, le BVB et l'international allemand sont en pourparlers au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat au-delà de 2027, mais comme les deux parties l'ont confirmé cette semaine, aucune avancée n'a encore été réalisée. Ce retard fait craindre que cette incertitude ne devienne une source de distraction.

L'ancien vainqueur du Ballon d'Or attend du nouveau directeur sportif Ole Book, qui a récemment pris la relève de Sebastian Kehl, et du directeur général sportif Lars Ricken qu'ils prennent les devants. Matthaus insiste pour que la direction aborde rapidement le sujet avec le défenseur afin de finaliser une décision, quelle qu'elle soit, et de permettre au club de planifier à long terme sans qu'un nuage ne plane sur l'équipe.