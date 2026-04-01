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Le Borussia Dortmund est invité à « fixer une date butoir » pour Nico Schlotterbeck, alors que le défenseur vedette nie avoir conclu un accord concernant un nouveau contrat
Matthaus réclame plus de clarté au Signal Iduna Park
Matthäus estime qu'il est temps pour Dortmund de fixer une date butoir concernant l'avenir de Schlotterbeck. Depuis des mois, le BVB et l'international allemand sont en pourparlers au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat au-delà de 2027, mais comme les deux parties l'ont confirmé cette semaine, aucune avancée n'a encore été réalisée. Ce retard fait craindre que cette incertitude ne devienne une source de distraction.
L'ancien vainqueur du Ballon d'Or attend du nouveau directeur sportif Ole Book, qui a récemment pris la relève de Sebastian Kehl, et du directeur général sportif Lars Ricken qu'ils prennent les devants. Matthaus insiste pour que la direction aborde rapidement le sujet avec le défenseur afin de finaliser une décision, quelle qu'elle soit, et de permettre au club de planifier à long terme sans qu'un nuage ne plane sur l'équipe.
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Un changement tactique et psychologique
« Il est temps de fixer une date butoir. Schlotterbeck est un joueur important, et on ne veut pas lui mettre la pression – Kehl a très bien géré cela sur le plan psychologique –, mais il est désormais temps de prendre une décision », a déclaré Matthäus à Sky. L'analyste estime que si l'approche adoptée jusqu'à présent était nécessaire pour que le joueur se sente à l'aise, l'évolution de la saison exige désormais une résolution plus urgente.
Le moment est particulièrement délicat compte tenu du calendrier international. Matthäus a souligné l’importance de l’état d’esprit du défenseur à l’approche des grands tournois, déclarant : « Il sera crucial pour Schlotterbeck, mais aussi pour l’équipe nationale, que la situation soit clarifiée avant la Coupe du monde. »
Une nouvelle équipe à la tête du département sportif
Du point de vue de Schlotterbeck, Matthaus comprend pourquoi le joueur pourrait hésiter à prolonger son contrat. Compte tenu du récent remaniement au sein du staff technique de Dortmund, le joueur de 26 ans souhaite naturellement se faire une idée de la vision des nouveaux responsables. Le passage de l'ère Kehl au duo Book-Ricken représente un changement significatif dans l'orientation sportive du club, comme l'a déclaré Schlotterbeck lui-même. « J'ai longuement négocié avec Sebastian. Sebastian n'est malheureusement plus parmi nous. Bien sûr, Ole m'a déjà appelé. Je suis donc très surpris par ces informations [concernant un accord] », a-t-il déclaré cette semaine.
Matthaus a répondu : « Je comprends Schlotterbeck, car quelque chose a changé à Dortmund en dehors du terrain, au sein du département sportif. Schlotterbeck veut voir où en sont les décideurs, Ole Book et Lars Ricken, par rapport à lui. Je m’attends à ce que, dans les deux prochaines semaines, ils se rencontrent à plusieurs reprises pour discuter de l’avenir. »
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L'ascension de Schlotterbeck : de Fribourg à la finale de la Ligue des champions
Schlotterbeck a rejoint Dortmund en provenance de Fribourg à l'été 2022 dans le cadre d'un contrat de cinq ans d'une valeur d'environ 25 millions d'euros et a joué un rôle déterminant dans la qualification pour la finale de la Ligue des champions 2023-2024. Cette saison, le défenseur a disputé 30 matches toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts, tandis que son équipe occupe actuellement la deuxième place de la Bundesliga, à neuf points du leader, le Bayern de Munich.