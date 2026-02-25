Le Borussia Dortmund en pourparlers pour recruter l'ancienne star du Bayern Munich alors que Marseille fait face à une concurrence acharnée malgré une option de 15 millions d'euros

Pavard est un nom familier pour les fans de football allemands, ayant passé sept années fructueuses dans le pays entre 2016 et 2023. Au cours de ses passages à Stuttgart et au Bayern Munich, il a accumulé 174 apparitions en Bundesliga, contribuant à neuf buts et sept passes décisives. Sa capacité à jouer à la fois au poste d'arrière droit et d'arrière central a fait de lui un rouage essentiel de la machine du Bayern qui a dominé le football national, et sa flexibilité tactique est considérée comme un atout majeur pour la défense de Dortmund à l'approche de la nouvelle saison.

Selon certaines informations, l'international français serait sur le point de finaliser son transfert en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Si ses passages en Italie et en France ont donné des résultats mitigés, son retour en Bundesliga pourrait lui permettre de retrouver la forme qui avait fait de lui l'un des défenseurs les plus convoités du football mondial. Dortmund espère que cet environnement familier permettra à l'international expérimenté de donner le meilleur de lui-même.