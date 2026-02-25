AFP
Le Borussia Dortmund en pourparlers pour recruter l'ancienne star du Bayern Munich alors que Marseille fait face à une concurrence acharnée malgré une option de 15 millions d'euros
Le retour de Pavard en Bundesliga
Le défenseur polyvalent est actuellement prêté à Marseille par l'Inter, mais son avenir semble s'éloigner du Vélodrome et de San Siro. Bien que Marseille détienne une option d'achat de 15 millions d'euros pour le vainqueur de la Coupe du monde, les derniers développements suggèrent que le géant français fait face à une concurrence féroce de la part de l'Allemagne. Selon certaines informations, Pavard ne prolongera pas son séjour en Ligue 1 et n'a pas non plus d'avenir à Milan, ce qui ouvre la voie à un retour sensationnel dans l'élite allemande, où il s'est fait connaître sur la scène internationale.
Retour en terrain connu
Pavard est un nom familier pour les fans de football allemands, ayant passé sept années fructueuses dans le pays entre 2016 et 2023. Au cours de ses passages à Stuttgart et au Bayern Munich, il a accumulé 174 apparitions en Bundesliga, contribuant à neuf buts et sept passes décisives. Sa capacité à jouer à la fois au poste d'arrière droit et d'arrière central a fait de lui un rouage essentiel de la machine du Bayern qui a dominé le football national, et sa flexibilité tactique est considérée comme un atout majeur pour la défense de Dortmund à l'approche de la nouvelle saison.
Selon certaines informations, l'international français serait sur le point de finaliser son transfert en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Si ses passages en Italie et en France ont donné des résultats mitigés, son retour en Bundesliga pourrait lui permettre de retrouver la forme qui avait fait de lui l'un des défenseurs les plus convoités du football mondial. Dortmund espère que cet environnement familier permettra à l'international expérimenté de donner le meilleur de lui-même.
Négociations avancées au Signal Iduna Park
La direction du Borussia Dortmund serait déterminée à conclure rapidement cet accord. Selon les dernières informations, les discussions entre Dortmund et l'entourage du défenseur de 29 ans sont déjà bien avancées. Le club travaille d'arrache-pied en coulisses pour s'assurer que le Français devienne la pierre angulaire de son projet défensif pour la saison à venir.
Les spéculations vont bon train quant à une annonce officielle qui pourrait être faite avant même l'ouverture officielle du mercato estival. L'équipe de recrutement de Dortmund considère Pavard comme une acquisition à faible risque et à haut rendement compte tenu de son pedigree. En agissant rapidement, le BVB vise à devancer tout autre prétendant potentiel qui pourrait être alerté de la disponibilité de Pavard, d'autant plus que la valeur estimée du joueur est relativement modeste compte tenu de son statut international et de son palmarès.
Risques et avantages pour le BVB
À Dortmund, on est convaincu que Pavard apportera le leadership et l'expérience dont l'équipe a tant besoin, elle qui a parfois manqué de discipline défensive dans les moments de forte pression. Cependant, ce transfert ne fait pas l'unanimité. Les critiques ont souligné que les récentes performances de Pavard n'ont pas toujours reflété le niveau mondial qu'il avait atteint à son apogée à Munich. Le club reconnaît que ce transfert comporte certains risques, mais le potentiel avantageux d'acquérir un joueur qui a fait ses preuves est jugé trop important pour être ignoré.
En fin de compte, cette décision témoigne de la volonté de Dortmund de combler son retard au sommet du classement en recrutant des joueurs qui savent exactement ce qu'il faut pour remporter le Meisterschale. « À Dortmund, on espère que Pavard apportera beaucoup d'expérience à l'équipe. Néanmoins, ce transfert n'est pas sans risque, car ses performances récentes n'étaient pas au plus haut niveau », note le rapport. Si le Français parvient à se réintégrer avec succès dans le football allemand, le BVB pourrait avoir réalisé l'une des meilleures affaires de l'été, infligeant au passage un coup psychologique à ses rivaux.
